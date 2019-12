Tehnologia digitală va aduce un plus de 1,5 trilioane de dolari la PIB-ul global până în 2030

Realitatea augmentată (AR) şi Realitatea virtuală (VR), utilizate la scară largă în domenii ca sănătate, comerţ şi servicii, vor aduce un plus de 1,5 trilioane de dolari la PIB-ul global până în anul 2030 şi vor transforma 23 milioane de locuri de muncă, reiese din datele raportului "Seeing is believing", realizat de PwC la nivel global.

În timp ce Realitatea augmentată va continua să aibă un aport mai mare la PIB-ul global de peste un trillion de dolari, până în anul 2030, Realitatea virtuală va genera 450,5 miliarde dolari.



În prezent, mai puţin de un milion de locuri de muncă au fost afectate de VR şi AR, dar în următorii zece ani estimările arată că 23 de milioane de locuri de muncă vor fi transformate, în special în China, SUA, Marea Britanie şi Germania.



Raportul PwC relevă, totodată, că sectorul de servicii medicale va contribui la PIB-ul global cu un plus de 350,9 miliarde dolari, până în 2030, prin utilizarea AR şi VR.

Contribuţia programelor de training la acelaşi PIB va creşte cu 294,2 miliarde dolari, în intervalul anilor următori, în timp ce utilizarea AR şi VR în retail va genera un plus de 204 miliarde dolari.



Apelarea la tehnologiile AR şi VR în dezvoltarea de produse şi servicii va aduce un plus de 359,4 miliarde de dolari la PIB-ul global, până în 2030, şi va permite organizaţiilor să colaboreze şi să lucreze împreună în medii virtuale, economisind timp şi bani.

"Marile economii ale lumii vor beneficia cel mai mult din utilizarea la scară largă a acestor tehnologii. Astfel, contribuţia la PIB-ul SUA ar creşte cu 537 miliarde dolari, cel al Chinei cu 183,3 miliarde dolari, al Japoniei cu 143,2 miliarde dolari, al Germaniei cu 103,6 miliarde dolari şi al Marii Britanii cu 69,3 miliarde dolari", se menţionează în concluziile raportului de specialitate.



PwC este o reţea de firme prezentă în 158 de ţări cu mai mult de 276.000 de profesionişti ce oferă servicii în domeniul auditului, consultanţei fiscale şi consultanţei pentru afaceri.

AGERPRES