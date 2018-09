Un vehicul spațial japonez a lansat două rovere miniaturale spre suprafața unui asteroid

Două rovere miniaturale robotizate au fost eliberate vineri de la bordul unui vehicul spaţial japonez, cu misiunea de a se plasa pe suprafaţa unui asteroid aflat la o distanţă de 300 de milioane de kilometri în raport cu Terra, informează DPA şi AFP.



"Separarea dintre sonda Hayabusa-2 şi roboţi s-a încheiat cu bine", a precizat agenţia spaţială japoneză (JAXA) într-un comunicat.



Dacă aceşti roboţi din a doua generaţie a gamei Minerva vor ajunge la destinaţie şi se vor achita de sarcinile programate, atunci JAXA va obţine primul succes mondial pentru acest tip de misiune, după o primă tentativă ratată, ce a avut loc în 2005.



În epocă, robotul s-a pierdut pe o orbită în jurul asteroidului Itokawa şi nu a mai transmis niciun semnal după 18 ore, în urma procedurii de desprindere a lui de prima sondă din gama Hayabusa.



Noua sondă spaţială Hayabusa-2 a ajuns la mică distanţă faţă de asteroidul Ryugu, ce are diametrul de 900 de metri, la sfârşitul lunii iunie 2018, după o călătorie în spaţiu de trei ani şi jumătate. Hayabusa-2 are la bordul ei cele două rovere miniaturale, a precizat agenţia spaţială niponă (JAXA).



După ce se vor plasa pe suprafaţa asteroidului, cele două rovere - care au diametre de doar 18 centimetri - vor efectua mici salturi pe asteroid şi vor realiza fotografii şi măsurători de temperatură, au explicat cercetătorii de la JAXA.



Oamenii de ştiinţă cred că acel asteroid conţine substanţe organice şi minerale hidratate, iar agenţia spaţială japoneză speră că misiunea ei va ajuta comunitatea ştiinţifică să obţină mai multe informaţii despre originea şi evoluţia Sistemului Solar.



Hayabusa-2 are la bordul ei patru dispozitive - trei rovere şi un modul de asolizare cu greutatea de 10 kilograme, Mobile Asteroid Surface Scout (MASCOT), construit de Centrul Aerospaţial German (DLR) şi agenţia spaţială franceză (CNES).



Cuvântul "Hayabusa" înseamnă "şoim" în limba japoneză, în timp ce termenul "Ryugu" desemnează un loc aflat pe fundul mării în care, potrivit folclorului nipon, ar trăi regele-dragon.



Sonda Hayabusa-2 a fost lansată de la Centrul Spaţial Tanegashima din sudul Japoniei în decembrie 2014. Specialiştii se aşteaptă ca ea să revină pe Terra la sfârşitul anului 2020, având la bordul ei eşantioane de rocă şi praf prelevate de pe asteroidul Ryugu.

AGERPRES