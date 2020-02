Un videoclip cu orașul New York, vechi de peste o sută de ani, a fost restaurat cu ajutorul inteligenței artificiale

O filmare cu New York-ul anilor 1911 a fost restaurată color cu ajutorul inteligenţei artificiale. Clipul „A Trip Through New York City” a fost prelucrat astfel încât să pară realizat cu aparatură de ultimă generaţie.

Titlul clipului video, publicat pe youtube.com, este „O călătorie prin oraşul New York/ A Trip Through New York City” şi arată viața locuitorilor cu trei ani înainte de izbucnirea Primului Război Mondial.

Filmul original a fost realizat de compania de producţie suedeză Svenska Biografteatern şi include obiective turistice celebre, precum clădirea Flatiron, Statuia Libertăţii, podul Brooklyn şi Fifth Avenue, informează The Sun.

Pentru restaurarea imaginilor a fost folosită inteligenţa artificială, filmul fiind prelucrat astfel încât să pară că a fost realizat cu aparatură de ultimă generaţie. Imaginile par mai clare, mai bine conturate şi sunt color.

Videoclipul a fost făcut public iniţial, în 2018, de Museum of Modern Art (MoMA) din New York.

În urmă cu două săptămâni a fost publicată online versiunea restaurată în mod similar a celebrului filmuleţ „Sosirea unui tren în gară/ L'arrivée dun train en gare de La Ciotat”, realizată de fraţii Lumière în 1895, considerat actul de naştere al cinematografiei.

Aproape 1,8 milioane de vizualizări a înregistrat noua variantă a celebrei filmări în primele trei zile de la distribuirea online.

