Va fi cea mai lunga eclipsa de luna a secolului 21!

Pe 27 iulie se va produce o eclipsa de luna unica in felul ei. Pentru ca va dura foarte mult: o ora si 43 de minute, potrivit NASA.

Eclipsele de luna se produc atunci cand, in evolutia lui, Pamantul nimereste intre Soare si Luna, astfel ca satelitul nostru natural intra in conul de umbra al Terrei. Mai simplu, cele trei planete se aseaza in rand, una dupa cealalta.

In total, fenomenul astronomic - de la prima pana la ultima faza - va dura trei ore di 55 de minute. De atata timp va avea nevoie Luna pentru a iesi din umbra Pamantului.

Evenimentul va putea fi urmarit de locuitorii din aproape toate colturile Europei, Africii, Orientului Mijlociu, Asiei Centrale si Australiei. Mai putin America de Nord.