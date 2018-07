Viață pe Marte? Astronautul Norishige Kanai este tot mai sigur de acest lucru

Astronautul japonez Norishige Kanai a revenit pe Terra luna trecută, dar este din nou cu gândul la spaţiul cosmic după anunţul descoperirii unui lac subteran pe Marte, care aduce din nou în discuţie posibilitatea existenţei unor forme de viaţă pe Planeta Roşie, potrivit AFP.



''Am fost foarte entuziasmat de această veste'', a declarat vineri astronautul în vârstă de 41 de ani într-un interviu pentru AFP.



O echipă de astronomi internaţionali a anunţat miercuri descoperirea celei mai mari rezerve de apă identificată până în prezent pe Planeta Roşie, element esenţial pentru dezlegarea misterului existenţei unor eventuale forme de viaţă pe Marte într-un trecut îndepărtat sau chiar în zilele noastre.



''Este o descoperire importantă care ne face să visăm'', a exclamat Kanai. Astronomul, care a petrecut 168 de zile pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), este ferm convins că nu suntem singuri în univers.



''Cred că există alte forme de viaţă undeva. În acest vast univers, totul este posibil. Trăiesc cu speranţa că descoperirea de forme de viaţă extraterestre poate deschide o nouă pagină a cunoaşterii''.



Astronautul, supranumit ''Nemo'' după ce a profesat ca specialist în medicina scufundării în forţele navale japoneze, a călătorit pentru prima dată în spaţiu în luna decembrie.



Origami



Mergând pe urmele altor astronauţi activi mediatic, Kanai a relatat despre călătoria sa interstelară pe Twitter... dar a trebuit să îşi ceară scuze şi să rectifice conţinutul mesajelor după ce a afirmat că a crescut în înălţime cu nouă centimetri în cele câteva săptămâni după ce a ajuns în spaţiu, din cauza unei confuzii între centimetri şi inci.



El a crescut în înălţime cu doar doi sau trei centimetri în timpul sejurului său spaţial, fenomen obişnuit în condiţii de imponderabilitate, dar care nu îşi menţine efectele după reîntoarcerea pe Terra.



''Este interesant de văzut de cât timp va fi necesar pentru a reveni la înălţimea mea iniţială'', subliniază Kanai, care este încă mai înalt cu un centimetru faţă de momentul plecării în spaţiu.



Chiar dacă profilul său de pe Twitter îl înfăţişează sub forma unui personaj manga cu un zâmbet larg, Kanai nu dădea niciun semn că avea să devină erou sau candidat la admiterea în agenţia spaţială japoneză Jaxa.



În prezent cel mai tânăr astronaut al acestei agenţii, Kanai era un băiat ''rezervat, prudent'', nu prea aventuros. ''Când bunica mea cosea, coseam şi eu împreună cu ea. Am avut mai degrabă copilăria unei fetiţe'', îşi aminteşte astronautul zâmbind.



Dar una dintre competenţele dobândite în fragedă copilărie s-a dovedit utilă în decursul rigurosului proces de selecţie de la Jaxa.



În etapa finală, cei zece candidaţi rămaşi în cursă petrec o săptămână într-o capsulă unde trebuie să îndeplinească mai multe sarcini care le pun la încercare răbdarea şi stabilitatea.



Una dintre aceste ocupaţii este chiar origami (arta plierii hârtiei), un hobby care necesită concentrare şi minuţiozitate. Kanai s-a descurcat foarte bine la proba confecţionării cocorilor dintr-o simplă foaie de hârtie.



''Nu ştiu în ce măsură acest lucru a fost hotărâtor, dar sunt îndemânatic şi îmi place să fac acţiuni repetitive, a fost uşor pentru mine'', povesteşte astronautul în timp ce confecţionează un cocor din hârtie fără să fie nevoit să-şi sprijine mâinile pe vreo masă.



I-a plăcut atât de mult să facă cocori de hârtie, încât a pliat peste 100 în capsula de test.



Kanai nu ştie dacă va fi selectat pentru noi misiuni, dar cu siguranţă nu ar refuza. ''Am fost trist când a luat sfârşit, dar am fost fericit să mă reîntorc în Japonia pentru că şase luni este mult timp. Aveam sentimente amestecate, jumătate fericite, jumătate triste''.



Cu toate că Norishige Kanai aparţine acum unui grup de astronauţi de elită, este nerăbdător să vadă spaţiul cosmic accesibil şi altora.



''Nu cred că spaţiul cosmic este rezervat doar astronauţilor sau companiilor spaţiale, ci este al tuturor.'' Proiectele companiilor private care plănuiesc călătorii şi alte servicii în spaţiu destinate publicului larg sunt un lucru de salutat, crede astronautul.

AGERPRES