VIDEO. Primele imagini video de pe un asteroid în mișcare

Doi roboți japonezi au trimis primele imagini video de pe suprafața unui asteroid în mișcare, parte a unei misiuni fără precedent menite să facă lumină asupra originilor sistemului solar, scrie The Guardian.

Agenția de Explorare Aerospațială din Japonia (Jaxa) a transmis un videoclip alături de noi fotografii, la câteva zile după ce nava spațială Hayabusa2, fără pilot, a lansat roboții pe suprafața asteroidului, după o călătorie de trei ani și jumătate.

Misiunea marchează prima observație de pe suprafața unui asteroid. Imaginile au fost postate pe pagina de Twitter a misiunii.

Cele două rovere miniaturale robotizate au fost eliberate pe suprafața unui asteroid aflat la o distanță de 300 de milioane de kilometri față de Terra.

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa