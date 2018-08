SUA au deplasat in Europa noi avioane de lupta!

Fortele aeriene ale Statelor Unite (US Air Force) au deplasat in Germania o escadrila de avioane de lupta F-22 in cadrul masurilor de intimidare a Rusiei. Aparatele vor ramane in Europa cateva saptamani, informeaza publicatia americana The National Interest.

"US Air Force au desfasurat o escadrila de avioane F-22 Raptor, piloti si personalul de deservire la baza aeriana de la Spangdahlem, in Germania, pentru efectuarea de antrenamente impreuna cu alte avioane europene", precizeaza un comunicat al Fortelor aeriene americane.

Documentul subliniaza ca "aceasta misiune-exercitiu face parte din initiativa europeana de stavilire" a Rusiei. Coincidenta sau nu, avioanele americane au ajuns in Germania in ziua in care, miercuri, adminsitratia SUA a anuntat noi sanctiuni "zdrobitoare" impotriva Moscova, ca raspuns la implicarea Moscova in otravirea fostului agent dublu, Serghei Skripal, gasit inconstient alaturi de fiica lui in orasul britanic Salisbury.

Avionul de vanatoare F-22 Raptor a fost creat de companiile Boeing si Lockheed Martin si a intrat in dotarea armatei SUA in 2005. La constructia aparatului a fost folosita tehnologia stealth, care il face greu detectabil de instalatiile radar. .