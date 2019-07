10 feluri în care casa ta ar putea arăta în 2030. Tu te-ai gândit la asta?

Tehnologia în ziua de astăzi a început să fie din ce în ce mai evoluată. În fiecare an apar telefoane sau televizoare cu funcții la care nici nu ne-am fi gândit cu câțiva ani în urmă.

Odata cu acestea apar si tot mai multe obiecte tehnologizate care ne usureaza munca de zi cu zi tot mai simtitor. De exemplu, atunci cand vorbim despre case inteligente ne gandim la o transformare in timp si mai extravaganta a locuintei. Un grup de experti futuristi, designeri de ultima ora si chiar agenti imobiliari se gandesc deja cum vor arata casele noastre in viitor. Fiecare dintre ei crede ca suntem pe punctul de a progresa din ce in ce mai mult si ajungand in jurul anului 2030 vei putea lua partea la o adevarata tehnologizare a obiectelor pe care acum inca le consideram inca neevoluate din punct de vedere stiintific.

Esti curios ce imbunatatiri ar putea fi invetante in viitor? Poti vedea mai jos ce obiecte este posibil sa poti cumpara pentru casa ta in anul 2030 si la ce anume este posibil sa renunti.

1. Comutatoarele vor disparea

Richard Schatzberger, designer de inteligenta futurista si artificiala si fondatorul firmei de consultanta Maison Thirteen se asteapta sa vada o crestere a ceea ce el numeste "tehnologie invizibila". Spune el ca butoanele, switch-urile si ecranele vor disparea si vor fi inlocuite cu recunoastere vocala si a modelului uman.

2. Vor exista senzori peste tot

