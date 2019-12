A fost lansat primul smartphone bazat pe tehnologia blockchain

A apărut pe piață primul smartphone modular bazat pe tehnologia blockchain, fiind dezvoltat de către rețeaua de vânzări de criptomonede Pundi X. Acesta a fost prezentat prima oară la Expoziția Consumer Electronics Show (CES) 2019.

Telefonul se numește BOB (Blok on Blok) și are un sistem OS X de operare open-source. Folosește tehnologia blockchain Function X dar poate rula și sistemul Android 9.0. Spațiul de stocare poate ajunge până la 512 GB, are ecran AMOLED, de 4,97 inci, rezoluție Full HD, de 1920x1080 pixeli. Dispune de o cameră de 48MP, cu diafragmă f/2.) și o alta frontală de 16MP. Bateria are o capacitate de 3.300mAh și se poate încărca wireless. Are senzori de amprentă, mufă Jack pentru căști de 3,5 mm, Bluetooth. Dispune și de un kit de asamblare MOD cu componente standard.

Smartphone-ul costă 599 de dolari și poate fi compandat pe Kickstarter și în aplicația XWallet.