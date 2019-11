Apple TV+ se lansează în o sută de țări și vrea să spargă piața cu cel mai mic preț

Apple TV+ se lansează astăzi în o sută de ţări şi propune programe originale la preţ redus - cel mai mic din sector: 4,99 dolari pe lună, la jumătate faţă de Netflix - pentru întreaga familie. Apple nu poate rivaliza însă cu programele pionierilor pieţei (Netflix, Hulu) sau următorii sosiţi (Disney, HBO). Prin urmare, se impune prin alte argumente, cum ar fi preţul, derizoriu pentru clienţii săi dispuşi să cheltuiască sute de dolari pentru un nou smartphone la fiecare doi sau trei ani. Un abonament cu valabilitate de un an va fi oferit ca bonus pentru orice achiziţie de iPhone, iPad sau Mac.



Apple TV+ se poziţionează ca serviciu bonus, în acelaşi mod în care liderul comerţului online, Amazon, include platforma de streaming în abonamentul său premium (Prime) la 8,99 dolari, care include diverse servicii, inclusiv livrare rapidă şi gratuită.



Pentru gigantul american de tehnologie este vorba în primul rând de diversificarea şi ruperea dependenţei sale de iPhone.



Cu Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Card şi Apple Pay, grupul are o ofertă combinată, care ar trebui să-i încurajeze pe clienți să rămână în universul său, atât pentru dispozitivele sale, cât şi pentru serviciile utilizate în viaţa de zi cu zi (plăţi, divertisment).



Oprah, Snoopy şi Spielberg



Nu înseamnă însă că această companie din oraşul californian Cupertino se lansează ca o diletantă în lupta streaming-ului. "Apple are posibilitatea de a aduce 100 de milioane de consumatori pentru serviciul său de streaming în următorii trei-patru ani", estimează analistul Dan Ives într-o notă pentru investitori. Firma sa, Wedbush, consideră că marca dispune de o bază de 1,4 miliarde de utilizatori activi pe dispozitive echipate cu iOS.



Pe lângă preţul redus, noua platformă se bazează pe programe originale şi pe o serie de vedete.



Reese Witherspoon şi Jennifer Aniston dau replica în ''The Morning Show'', Oprah Winfrey găzduieşte un nouă emisiune, iar Jason Momoa (''Aquaman'', ''Game of Thrones'') joacă în ''See'', o serie despre un trib ai cărui copii au darul vederii în timp ce restul umanităţii a devenit oarbă.



Pentru copii, Apple a inclus ''Helpsters'', o serie realizată de creatorii ''Sesame Street'', precum şi noi episoade din ''Snoopy''.



În timpul prezentării noului serviciu, Tim Cook, şeful grupului, a promis că va adăuga noi producţii originale în fiecare lună. Este vorba mai ales de două serii originale de Steven Spielberg, de o serie produsă de baschetbalistul NBA Kevin Durant şi de câteva filme de autor.



Războiul este în toi



Platforma are ''o listă convingătoare de programe noi'', explică Dan Ives, care estimează că această companie ''va dedica şase miliarde de dolari pe an pentru seriale şi filme originale pentru a-şi consolida obiectivele în domeniul streaming-ului''. În cazul Netflix este vorba de 15 miliarde de dolari.



Apple deschide balul în cel de-al doilea sezon al războiului streaming-ului. Până acum, Netflix, Hulu şi Amazon Prime Video se puteau concentra liniştiţi pe strategia lor de a seduce clienţii televiziunii cu plată. Cu toate acestea, patru concurenţi importanţi vor intra în arenă în următoarele luni: Disney+, pe 12 noiembrie (în America de Nord, pentru început), iar în primăvara anului 2020 Peacock (NBCUniversal) şi HBO Max (WarnerMedia).



"După un timp, platformele vor fi nevoite să crească preţurile sau să îşi micşoreze cheltuielile în cazul în care nu au alte activităţi, cum e cazul Amazon sau Apple", a remarcat Brahm Eiley, preşedintele Convergence Research Group.



''Există şi televiziunea tradiţională, încă masivă, şi 50 de servicii de streaming, asta doar în SUA'', a precizat Brahm Eiley. ''Deci nu toată lumea va reuşi. Reconcilierile şi eşecurile sunt inevitabile'', a adăugat el.

AGERPRES