VIDEO. Au fost lansate noile modele de iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max. Prețuri și caracteristici

Apple a lansat noua generație de iPhone – iPhone 11, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max, marți, în cadrul unui eveniment desfășurat în amfiteatrul Steve Jobs din Apple Park.

iPhone 11 reprezintă versiunea „mai ieftină” din noua generație lansată marți. Prețul noului smarphone iPhone 11 este de 699 de dolari, în timp ce iPhone 11 Pro pornește de la 999 de dolari, iar iPhone 11 Pro Max începe de la 1.099 de dolari.

Noile smarphone-uri prezentate de Apple voi fi disponibile pentru precomezi începând de vineri și vor ajunge în magazine începând cu 20 septembrie.

Noul model de iPhone, iPhone 11, vine cu un ecran de 6,1 inch, are două camere de 12 MP, dintre care una are unghi clasiv, în timp ce a doua camera are un unghi ultra larg. În plus, calitatea video este și ea îmbunătățită de la modelul anterior, oferind 2x zoom optiv, HDR și un mod de noapte îmbunătățit.

Camera frontale are 7MP și video 4K.

Mai mult, noul iPhone 11 va fi disponibil în 6 culori. Designul noului iPhone nu este cu mult diferit față de generația anterioară.

Când vine vorba de modelele mai scumpe prezentate marți, acestea vin cu o baterie îmbunătățită. Astfel, iPhone 11 Pro va avea patru ore în plus când vine vorba de durata bateriei, în timp ce iPhone 11 Pro Max va avea cinci ore în plus.

iPhone 11 Pro vine cu un display îmbunătățit, cu Super Retina XDR, ecran OLED cu 458 de pixeli pe inch, trei camere în partea din spate și procesor A13 Bionic, fiind cel mai performant creat vreodată de companie, după cum susține Apple.

În cadrul evenimentului, Apple a lansat și noul model de iPad, cu un ecran de 10,2 inch, procesor A10 Fusion. Prețurile pentru noul iPad pornesc de la 329 de dolari.