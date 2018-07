VIDEO Gorila Glass 6 face telefonul mobil mai rezistent!

Compania Corning, specializata in sticla de protectie pentru smartphone-uri si alte dispozitive electronice, a prezentat noua generatie, a 6-a, a produsului sau Gorilla Glass, mult mai rezistenta decat varianta anterioara si care ofera designerilor oportunitati nebanuite.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat printre consumatori, in medie un telefon mobil este scapat, in medie, de la o inaltime de 1,6 metri de cel putin patru ori pe an.

Specialistii Corning sustin ca, inainte de a se face praf, noul Gorilla Glass poate rezista la 15 "confruntari" cu solul sau alte obiecte dure. Adica de doua ori mai mult decat Gorilla Glass 5.

"Gorilla Glass 6 dispune de o compozitie absolut inovatoare, care poate fi intarita din punct de vedere chimic, oferindu-i posibilitatea de a se strange mai bine decat Gorilla Glass 5", asigura expertii Corning.

Reprezentantii firmei nu au precizat care dintre producatorii de telelfoane inteligente vor folosi primii noua sticla. S-a spus doar ca Gorilla Glass 6 va iesi pe piata "in urmatoarele cateva luni".

In acste conditii, nu este exclus ca noul produs sa debuteze in cele trei noi versiuni de iPhone, a caror dezvaluire este asptatata pentru luna septembrie. Dau poate va veni odata cu Galaxy Note 9, a carui prezentare oficiala este prevazuta pentru 9 august.

