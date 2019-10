Huawei a lansat primul său smartphone pliabil, la un preț de 2.403 de dolari

Grupul Huawei Technologies Co Ltd a început să primească comenzi în China pentru primul său smartphone pliabil. Lansarea modelului 5G Mate X a fost amânată de două ori în acest an deoarece Huawei, al doilea producător mondial de smartphone, a fost nevoit să rezolve o serie de probleme de aprovizionare, provocate de sancţiunile impuse de Washington firmei chineze, în luna mai.



Un purtător de cuvânt de la Huawei a precizat că modelul Mate X va fi lansat oficial pe piaţa din China în data de 15 noiembrie, la un preţ de pornire de 16.999 yuani (2.403 dolari). Mate X este un competitor direct cu modelul Galaxy Fold, care este comercializat de grupul sud-coreean Samsung Electronics Co, încă de luna trecută.



Autorităţile de la Washington acuză Huawei, care în paralel este şi cel mai mare producător mondial de echipamente de telecomunicaţii, că reprezintă un risc pentru securitatea naţională deoarece echipamentele sale pot fi utilizate pentru spionaj de autorităţile de la Beijing, acuzaţii respinse însă de Huawei.



În pofida sancţiunilor americane, Huawei a anunţat că de la începutul anului şi până în prezent a vândut peste 200 milioane de smartphone-uri. Directorul diviziei de telefoane mobile de la Huawei, He Gang, a precizat că în 2019 grupul a atins pragul de 200 milioane de telefoane inteligente, cu 64 de zile mai repede decât în anul 2018.

