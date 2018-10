Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9

Huawei a lansat un nou smartphone: Huawei Mate 20 Pro, care vine cu funcții grozave, însă poate concura cu varianta de top de la Samsung: Galaxy Note 9?

În interiorul telefonului Huawei Mate 20 Pro o să găsiți un procesor Kirin 980, împreună cu 6GB de RAM. Memoria este de 128GB, însă există opțiunea de a adăuga încă 256GB, prin intermediul unui card de memorie nano. Huawei afirmă că utilizatorii se vor bucura de o viteză cu 20% mai mare cu ajutorul procesorului Kirin 980 prin comparație cu predecesorul său. De asemenea, eficiența bateriei a crescut cu 40%.

Varianta de top de la Samsung vine cu un proceor Snapdragon 845, 6GB de RAM, în cazul configurației de 128GB, în timp ce pentru configurația de 512GB telefonul vine cu 8GB de RAM. În plus, clienții pot să adauge un card micro SD de 512GB, dacă memoria oferită de telefon nu este suficientă.

În ceea ce privește capacitatea bateriei, Mate 20 Pro are o baterie de 4,200mAh comparativ cu bateria de la Note 9 de 4,000mAh. Mai mult, noul telefon de la Huawei se încarcă substanțial mai repede comparativ cu Samsung Galaxy Note 9, potrivit Digital Trends.

Estetica și durabilitatea nu pot fi ignorate când vine vorba de astfel de telefoane. Huawei Mate 20 Pro are un ecran curbat de 6.4 inch, o rezoluție QHD+ și un decupaj mai mare în partea de sus unde există camera frontală, dar și un sistem de autentificare facilă 3D. De asemenea, camera de pe spate atrage cu siguranță atenția. Samsung Galaxy Note 9 are un ecran curbat de 6.4 inch, rezoluție de 2960 x 1440 și panou Super AMOLED.

În ceea ce privește durabilitatea, nu există diferențe prea mari între telefoane. Ambele au ecran dur, dar și protecție la apă și praf. Ambele telefoane au unicul lor design care atrage oameni diferiți, iar durabilitatea este aceeași, prin urmare, la aceste aspecte, telefoanele sunt la egalitate.

Huawei și Samsung au unele dintre cele mai bune camere de pe piața de smartphone-uri. Camera de la Mate 20 Pro are senzor ultra-wide, o cameră principală de 40 de megapixeli f/1.8, un senzor de 20 de megapixeli f/2.2 și un senzor zoom 3x de 8 megapixeli f/2.4. Camera din față este de 24 megapixeli f/2.0.

Samsung Galaxy Note 9 vine cu o cameră duală de 12 megapixeli f/1.5-2.4, care permite captarea de cadre clare indiferent de lumină. Camera din față este de 8 megapixeli f/1.7.

Ambele telefoane sunt excelente, însă noul Huawei se detașează.