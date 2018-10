Microsoft a prezentat modelele Surface Pro 6 și Surface Laptop 2

Microsoft Surface revine în bătălia cu Apple. Gigantul a lansat două noi modele, Surface Pro 6 și Surface Laptop 2, în cadrul unui eveniment în New York, marți, notează Daily Mail.

Ambele modele au fost prezentate în culoarea negru mat, cu un procesor îmbunătățit despre care Microsoft spune că face dispozitivele considerabil mai rapide decât vechile modele. Surface Pro 6 are un preț de pornire de 899 de dolari, în timp ce Surface Laptop are un preț de pornire de 999 de dolari.

Noile modele vin cu un procesor Intel Core, din generația opt. Bateria modelului Surface Laptop 2 rezistă 14,5 ore, în timp ce bateria de la Surface Pro 6 ține 13,5 ore dintr-o singură încărcare.

În mod obișnuit, Surface Pro 6 este în continuare jumătate tabletă, jumătate laptop. Astfel, dispozitivul permite „tranziții fără întrerupere între modul laptop, modul Studio și modul tabletă”, potrivit Microsoft.

În ciuda îmbunătățirilor interne, Surface Pro 6 arată la fel ca modelul precedent. În schimb, Surface Laptop 2 are modificări semnificative: are în continuare un display de 13.5 inch, dar are „cel mai subțire display LCD”.

Tastatura este acoperită în materialul „Siganture Alcanatara” al Microsoft, fiind chiar mai silențioasă decât înainte. Surface Laptop 2 este disponibil pe negru, burgundy, platină și albastru, în timp ce Surface Pro 6 este disponibil pe negru și platină.

Pe lângă Surface Laptop 2 și Surface Pro 6, Microsoft a prezentat și noul Surface Studio 2, o nouă variantă a desktopului Surface.