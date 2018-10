Noile modele de iPhone "înfrumuseţează" fotografiile

Utilizatorii noului iPhone XS au afirmat că telefonul le “înfrumuseţează” fotografiile. Mai exact, camera din faţă a telefonului le face pielea să pară mai fină şi mai luminoasă când îşi fac selfie, scrie Mirror.

Noile modele iPhone XS şi XS Max au fost lansate la începutul lunii septembrie, iar Apple a promis că modul în care acestea fac fotografii a fost îmbunătăţit. În orice caz, unii dintre utilizatorii noilor dispozitive au afirmat că modul în care arată este îmbunătăţit în momentul în care îşi fac poze cu noile modele de iPhone, comparativ cu versiunile anterioare.

În ciuda "îmbunătăţirilor" aduse, utilizatorii nu sunt tocmai fericiţi, mai ales că filtrul nu poate fi dezactivat.

Turns out the new iPhone XS & XS Max have a built in beauty mode that makes you look plastic and screws up colors and there's no way to turn it off. Doesn't get much more shady than making people subliminally think they need an Apple device to "look good". #BeautyGate pic.twitter.com/5hgscysYXT — Zach Osip (@ZachOsip) September 27, 2018