O companie specializată în tehnologie Braille va lansa un „Kindle pentru nevăzători”

O companie britanică intenţionează să lanseze în acest an un e-reader Braille pentru nevăzători, ce ar putea să stimuleze considerabil experienţa lecturii şi să scutească aceste persoane de efortul de a răsfoi cărţi tipărite şi voluminoase, informează Reuters.



După ce a fost creat de Louis Braille în secolul al XIX-lea, alfabetul omonim, cu litere reprezentate prin puncte în relief, a adus bucuria lecturii în rândul milioanelor de persoane nevăzătoare şi cu deficienţe de vedere din lumea întreagă.



Însă, în formula sa printată, acesta nu este chiar uşor de utilizat şi nici portabil: o copie în Braille a Bibliei poate să ocupe 1,5 metri în spaţiul de pe raftul unei biblioteci.



Compania britanică Bristol Braille Technology speră să schimbe situaţia prin ajutorul Canute 360, noul său "Kindle pentru nevăzători", considerat primul e-reader Braille multiliniar din lume, capabil să afişeze nouă linii de text dintr-o dată, reprezentând aproximativ o treime din tradiţionala pagină tipărită.



"Asta înseamnă că trebuie doar să apeşi butonul Forward (Înainte) la fiecare 360 de caractere, în loc să faci acelaşi lucru la fiecare 20 de caractere", a declarat Stephanie Sergeant, a cărei companie, Vision Through Sound, organizează cursuri de pregătire pentru nevăzători şi care colaborează cu Bristol Braille.



"Reîncarcă o linie după alta, începând din partea de sus a textului. Aşadar, chiar dacă e nevoie de ceva timp pentru ca toate liniile de text să fie reîncărcate, poţi să începi să citeşti aproape imediat după ce ai apăsat butonul Forward", a explicat ea.



Orice text care a fost tradus în formatul Braille poate fi descărcat în Canute 360, un dispozitiv ce permite, potenţial, o furnizare inepuizabilă de material pentru lectură.



Procentul persoanelor nevăzătoare care pot să citească literele Braille - formate din unul până la şase puncte distribuite într-o serie de combinaţii - a scăzut, parţial din cauza descoperirilor făcute în domeniul tehnologiei de redare audio.



Potrivit reprezentanţilor companiei Bristol Braille Technology, învăţarea alfabetului Braille poate să stimuleze alfabetizarea şi numeraţia în rândul persoanelor nevăzătoare.



Prototipul final al dispozitivului Canute 360 va intra în producţia de serie în acest an şi va fi comercializat cu preţuri similare celor avute de computerele portabile performante.

AGERPRES