Samsung se aşteaptă la un profit record în trimestrul trei din 2018

Gigantul sud-coreean Samsung Electronics estimează un profit trimestrial record datorită cererii solide pentru cipuri de memorie, transmit Yonhap şi BBC.



Samsung, cel mai mare producător mondial de smartphone-uri şi de cipuri de memorie, estimează că va înregistra în trimestrul trei din 2018 un profit operaţional de aproximativ 17.500 miliarde woni (15,5 miliarde de dolari), în creştere cu 20,4% faţă de perioada similară din 2017 şi peste estimările analiştilor, de 17.100 miliarde woni.



Anul trecut, Samsung a depăşit Intel, devenind cel mai mare producător mondial de cipuri. Grupul sud-coreean se aşteaptă la o creştere a vânzărilor cu 4,8% în trimestrul trei din 2018, la aproximativ 65.000 de miliarde woni.



Performanţa din perioada iulie - septembrie ar reprezenta cel mai ridicat profit operaţional trimestrial raportat vreodată de Samsung Electronics, depăşind câştigul de 15.600 miliarde woni realizat în primul trimestru din acest an.



Pentru întregul an, compania se aşteaptă la un profit operaţional de 65.000 miliarde woni, depăşind câştigul de 53.600 miliarde woni înregistrat în 2017.



Joi, Samsung Electronics a anunţat că valoarea brandului său a fost estimată la 59,9 miliarde de dolari, graţie competitivităţii sale în domeniile smartphone, electrocasnice şi cipuri. Citând studiile efectuate de firma de consultanţă Interbrand, concernul sud-coreean a precizat că a fost plasat pe locul şase în clasamentul celor mai valoroase 100 de branduri din lume. Cifra de 59,9 miliarde dolari din acest an reprezintă o creştere de 6,5% faţă de valoarea de 56,2 miliarde dolari la care era evaluat brandul Samsung în 2017.



Principalul rival al Samsung, grupul american Apple, se află pe prima poziţie în topul celor mai valoroase 100 de branduri din lume, cu 214,4 miliarde dolari, urmat de Google, cu 155,5 miliarde dolari, Amazon, Microsoft şi Coca-Cola.



Samsung este cel mai important conglomerat din Coreea de Sud cu afaceri în diverse domenii: cipuri, telefoane mobile inteligente, electrocasnice, dar şi în sectorul hotelier. AGERPRES