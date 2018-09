VIDEO. iPhone XS Max, cel mai scump smartphone lansat de Apple

Apple a prezentat miercuri, la sediul din Cupertino (California), cel mai mare şi cel mai scump smartphone lansat vreodată de compania americană, transmit DPA, Kyodo şi Reuters.



Gigantul american a lansat trei noi dispozitive iPhone XS, iPhone XS Max şi iPhone XR, toate fără butonul Home, ceea ce permite mai mult spaţiu pentru ecran.





iPhone XS Max, care se comercializează de la 1.099 dolari - cel mai scump smartphone lansat vreodată de compania americană - are un ecran de 6,5 inch (16,5 cm). Modelul iPhone XS are aceeaşi mărime 5,8 inch (14,7 cm), ca şi versiunea de anul trecut iPhone, şi un preţ de pornire de 999 dolari. Acestea sunt primele iPhone-uri cu dual-SIM, o caracteristică foarte populară în special pe pieţele asiatice.



Noile modele, care au şi funcţia de deblocare a telefonului prin recunoaştere facială, vor fi vândute din 21 septembrie în SUA şi în alte 30 de ţări. În ultimii ani, Apple şi-a extins eforturile de a lansa modelele din ce în ce mai performante pentru a-şi extinde cota de piaţă, în condiţiile concurenţei strânse din partea rivalelor sale din China şi Coreea de Sud.



Modelul iPhone XR din aluminiu, care se comercializează de la 749 dolari, are un ecran de 6,1 inch, disponibil în diverse culori, inclusiv albastru, galben şi roşu.



Apple a prezentat şi noua generaţie a ceasului inteligent, Watch 4, cu un ecran mai mare care poate fi utilizat pentru efectuarea electrocardiogramelor, în vederea detectării problemelor cardiace.



iPhone este cel mai important produs al Apple, care-i aduce aproximativ două treimi din venituri. În august, Apple a devenit prima companie americană listată a cărei capitalizare bursieră a ajuns la 1.000 de miliarde de dolari, după câştigurile trimestriale solide raportate recent. În cursul şedinţei din 2 august a Bursei de la New York, acţiunile Apple au urcat cu 2,8%, la nivelul record de 207,05 dolari, atingând pragul de 1.000 de miliarde de dolari.



Investitorii se aşteptau la caracteristice tehnice ale noilor modele lansate, astfel încât acţiunile Apple au închis miercuri în scădere cu 1,2%, la 221,07 dolari.

iPhone Xs Max:



6.5" Super Retina screen

OLED Display

2688 x 1242

3.3M pixels

458 ppi



Just gorgeous. #AppleEvent pic.twitter.com/FUGGJzoSr6 — Product Hunt (@ProductHunt) September 12, 2018

AGERPRES