Tehnologia care a permis pacienților paralizați să meargă din nou

UNIVERSITY OF LOUISVILLE

Trei pacienți, toți paralizați de la brâu în jos, au putut să meargă din nou, după ce le-a fost pus un implant electric în măduva spinării, potrivit BBC.

Experții sunt de părere că dispozitivul, care este amplasat deasupra leziunii, ajută semnalele trimise de creier să ajungă la musculatura picioarelor.

O echipă de cercetători de la Universitatea Louisville și Mayo Clinic au afirmat că intervențiile au fost un succes.

Unul dintre pacienți a declarat că i-a fost schimbată viața prin intermediul acestei tehnologii.

Speranță după accident

Kelly Thomas, în vârstă de 23 de ani, este una dintre persoanele care au beneficiat de această tehnologie la Universitatea Louisville, intervenție combinată cu luni de recuperare intensă.

„Participarea la acest studiu chiar mi-a schimbat viața, în condițiile în care mi-a oferit speranța care am crezut că nu este posibilă după accidentul meu de mașină. Prima zi în care am făcut pași de una singură a fost o piatră de hotar emoțională în recuperarea mea pe care nu o voi uita niciodată, într-un minut mergeam cu ajutorul antrenorilor mei, iar în timp ce ei s-au oprit, am continuat să merg de una singură. Este extraordinar ce poate face corpul omenesc cu ajutorul cercetării și tehnologiei.”, a spus Kelly Thomas.

Jeff Marquis, care a rămas paralizat în urma unui accident montan de bicicletă, a fost, de asemenea, un beneficiar al tehnologiei.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, poate acum merge din nou cu ajutorul unui cadru de fier sau al unor oameni care îl țin de mâini.

Al treilea pacient este Jered Chinnock, în vârstă de 29 de ani, care a fost tratat la Mayo Clinic, în colaborare cu Universitatea din California. Acesta și-a accidentat coloane în 2013, într-un accident cu un snowmobile.

Tehnologia nu repară leziunea, însă stimulează nervii din partea de jos a măduvei spinării, ceea ce permite semnalelor de la creier să ajungă la mușchi, astfel încât pacientul își poate controla din nou mișcările. Când stimulatorul a fost oprit, mișcarea conștientă nu s-a mai produs.

„Este foarte fascinant, însă cercetarea se află încă în primul stadiu”, a spus un coordonator al echipei de la Mayo Clinic, neurochirurgul Kendall Lee.