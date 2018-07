VIDEO Rolls-Royce a prezentat noul sau taxi zburator!

Producatorul auto britanic Rolls Royce a prezentat, la salonul aviatic de la Farnborough, conceptul unui taxi zburator, capabil sa tranporte pana la cnci pasageri.

Productia in serie a modelului care a primit numele eVTOL, va demara, dupa toate proabilitatile, la mijlocul anului 2020.

Potrivit informatiilor disponibile, aparatul poate dezvolta o viteza de 402 kilometri pe ora, pe o distanta maxima de 800 kilometri.

Taxiul zburator va fi echipat cu sase motoare electrice, alimentate de un generator.

Marea deosebire fata de concurentii Airbus si Uber consta in capacitatea de a decola si ateriza pe verticala. In plus, compania aifrma ca aparatul poate fi adaptat inclusiv la nevoi militare.

