Wi-Fi 6, 5G şi Inteligenţa Artificială vor revoluționa conectarea dintre companii și angajați

Wi-Fi 6, tehnologia 5G şi Inteligenţa Artificială sunt printre inovaţiile care vor schimba, în 2019, domeniul reţelisticii şi modul în care se conectează companiile şi angajaţii acestora, consideră unul dintre specialiştii Cisco, într-o postare pe blogul companiei.

"În reţelistică, lucrurile se schimbă foarte rapid, iar în acest an, câteva tehnologii vor avea un impact fundamental asupra modului în care se conectează companiile şi angajaţii acestora", scrie Anand Oswal, senior vicepreşedinte al Departamentului de Inginerie şi Reţelistică din cadrul Cisco.

Astfel, în viziunea specialistului, o primă tehnologie inovatoare ce va fi lansată în acest an este Wi-Fi 6, a cărei adopţie pe scară largă se preconizează pentru anul 2020. "Wi-Fi 6, denumit şi 802.11ax, reprezintă un upgrade la cel mai rapid protocol Wi-Fi de mare viteză, utilizat pe scară largă, 802.11ac. Wi-Fi 6 aduce o îmbunătăţire substanţială a eficienţei în toate benzile Wi-Fi existente, inclusiv în frecvenţe mai vechi de 2,4 GHz", este de părere Oswal.

De asemenea, odată cu lansarea la scară largă a tehnologiei 5G, sunt promise viteze îmbunătăţite şi o durată mai mare de viaţă a bateriei pentru smartphone-uri, dar şi dezvoltarea reţelelor wireless fixe pentru reşedinţe. În plus, prin tehnologia de ultimă generaţie se vor deschide noi posibilităţi pentru aplicaţiile Interne of Things (IoT - Internetul lucrurilor).

"Wi-Fi 6 şi 5G sunt tehnologii complementare şi vor fi utilizate împreună. Cu toate acestea, principala provocare la început va fi de a găsi modalităţi de gestionare a reţelelor, pe măsură ce utilizatorii şi dispozitivele migrează între acestea", explică specialistul Cisco.

O a treia inovaţie care va contribui la conectare companiilor se referă la noile tehnologii de geo-localizare de înaltă rezoluţie ce creează oportunităţi de a înţelege modul în care oamenii şi lucrurile se deplasează în spaţiile fizice. În viziunea expertului, companiile care vor adopta aceste tehnologii pot avea acces la informaţii despre cei care le utilizează clădirile. "De exemplu, un retailer ar putea să afle momentul în care beneficiarul unui cupon vizitează un magazin. Un hotelier ar afla dacă utilizatorii cardurilor de fidelitate folosesc serviciile spa sau ale sălii de gimnastică etc.", precizează Anand Oswal.

Pe lista inovaţiilor se mai află şi reţeaua SD-WAN, prin intermediul căreia pot fi reduse costurile operaţionale şi asigurată o utilizare mai bună a resurselor pentru implementările în locuri multiple. Astfel, în 2019, SD-WAN va constitui principalul vector al modului în care sunt construite şi reconstruite reţelele, context în care traficul de reţea de acest tip va creşte cu 500%. Mai mult, Cisco menţionează că rezultatele unor cercetări proprii arată că mai mult de jumătate dintre clienţii care nu utilizează, în prezent, SD-WAN au intenţia de a adopta această tehnologie.

Pe lista tehnologiilor inovatoare de viitor se găseşte şi Machine learning. "În acest an, companiile vor începe să adopte Inteligenţa Artificială, în special Machine Learning, pentru a detecta anomalii în reţea, care altfel nu ar putea fi identificate. De asemenea, vom începe să folosim aceste instrumente pentru a clasifica şi grupa tipurile de dispozitive şi de utilizatori, ceea ce ne poate ajuta să creăm profiluri pentru diferite situaţii, precum şi pentru activităţile neobişnuite, care ar putea indica o breşă de securitate. Aceste noi tehnologii vor transforma reţelele, astfel încât companiile le vor putea valorifica în moduri pe care cu greu ni le putem imagina la acest moment", susţine expertul de la Cisco.

AGERPRES