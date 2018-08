Youtube lansează seriale în spaniolă; Gael Garcia Bernal, protagonistul uneia dintre producții

Platforma video online YouTube pregăteşte în perioada actuală primele seriale ale sale ce vor fi realizate în limba spaniolă. Protagonistul uneia dintre aceste producţii este actorul mexican Gael Garcia Bernal, fapt ce atestă ambiţia filialei grupului Google de a se face remarcată în domeniul producţiei de conţinuturi originale, informează AFP.



Pe lângă producţia cu Gael Garcia Bernal, actor premiat cu Globul de Aur pentru serialul "Mozat in the Jungle", YouTube va produce alte două seriale, tot în limba spaniolă. În unul dintre ele va juca cântăreţul columbian Maluma, iar în celălalt actriţa mexicană Sofia Nino de Rivera.



De la începutul acestui an, YouTube, care până acum se baza în principal pe conţinuturile produse de utilizatorii săi, a adoptat o nouă strategie, în virtutea căreia platforma video a început să investească în programe proprii.



Ea urmăreşte sporirea ofertei asociate noului serviciu YouTube Premium, ce reprezintă o reinventare a fostului YouTube Red, şi vizează o completare printr-un serviciu cu plată a platformei tradiţionale, care este gratuită şi finanţată din publicitate.



YouTube a lansat la începutul lunii mai cel mai ambiţios proiect propriu de până acum, serialul "Cobra Kai", inspirat din filmele ce alcătuiesc franciza cinematografică "Karate Kid".



Primul episod al noii producţii, cu acces gratuit, a fost vizionat de peste 40 de milioane de ori. Succesul a fost atât de mare, încât la o săptămână după lansare YouTube a anunţat că va produce al doilea sezon din "Cobra Kai".



Lansarea de programe în spaniolă constituie un veritabil apel adresat publicului hispanic de managerii acestei platforme video online, consideră jurnaliştii de la AFP.

AGERPRES