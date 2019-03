7 lucruri pe care le simţim atunci când murim

Trecerea în nefiinţă ne înspăimântă pe oricare dintre noi, mai ales din cauza faptului că nu ştim ce este "dincolo" şi nici ce se va întâmpla cu noi.

Puse cap la cap, mărturiile celor ce s-au aflat în moarte clinică au reuşit să dezlege o mică parte din tainele vieţii de dincolo de moarte.

Până în prezent, se credea că încetarea bătăilor inimii duce la oprirea circulației sangvine, după care celelalte organe mor rapid din cauza lipsei oxigenului. Potrivit rezultatelor unui studiu recent, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), în ultimele clipe de viață creierul îndeplinește un rol mai important decât inima.

Dr. Michael Newton este cel care a cercetat intens ceea ce simte omul atunci când își pierde viața. Acesta a folosit hipnoterapia pentru a aduce din trecut orice traume experimentate, conducând subiecţii prin intermediul acelor amintiri către vindecare. În acest proces, el a descoperit că oamenilor le-au venit în minte amintiri care nu au avut loc în această viaţă– ci dintr-un loc dintre vieţi. Ce a fost chiar mai uimitor, este faptul că în timpul cercetărilor, subiecţii săi au avut aceleași amintiri de bază.

Iată care sunt cele 7 lucruri de bază care se întâmplă cu noi atunci când vom muri:

1. Revizuirea rapidă a întregii vieţi

Un fenomen extrem de comun este acela în care oamenii, fiind în faţa morții, văd întreaga lor viaţă exact ca un film derulat extrem de repede. Creierul se setează pe modul hiper-viteză şi începe revizuirea băncii de date a memoriei înainte ca sufletul să se separe de corp.

2.Lumină puternică

.......................

