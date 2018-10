Alege un simbol și vei ști în care etapă a vieții ești!

Pe măsură ce trecem prin diverse etape ale vieții, personalitatea se modelează. Acest lucru face parte din evoluția noastră ca oameni pe Pământ. În mod interesant, aceste etape ale vieții nu au nicio legătură cu vârsta.

Carl Jung, unul dintre cei mai mari psihiatri și psihanaliști ai lumii, spunea că aceste faze depind de drumul pe care ne este menit să mergem.



Priveste cu atentie imaginea de mai sus. Alege simbolul care te atrage cel mai mult. Nu sta foarte mult pe ganduri, ci bazeaza-te doar pe instinct. Apoi citeste semnificatia simbolului ales.



Simbolul 1 – Faza atletica

Aceasta este cea mai imatura etapa a vietii, in care oamenii sunt narcisisti, obsedati de sine. In aceasta perioada, oamenii sunt preocupati de modul in care arata si considera ca Universul sa invarte in jurul lor. Sunt “orbi” la tot ce inseamna trairile altora.

In mod ironic, tot in aceasta perioada lipsa respectului de sine este foarte puternica. Dar ei incearca sa epateze pentru a acoperi acest defect.

