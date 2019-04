NUMEROLOGIA îți spune care e anul în care vei avea SUCCES

Numerologia a apărut cu aproximativ o mie de ani în urmă, când numerele romane și evreiești erau alcătuite din litere ale alfabetului, iar numărul zero nu fusese încă inventat. Unele dintre numerele formate prin litere au fost interpretate ca și cuvinte, al căror înțeles ar putea fi examinat pentru înțelegeri mistice. De-a lungul anilor, interesul oamenilor a crescut și a devenit mai mult decât un obiect al matematicii care este folosit pentru numărare și măsurare. Acum, numerele au evoluat ca un instrument pentru a prezice ceea ce suntem ca persoană și viitorul nostru.

Știința utilizării numerelor cu calcule matematice logice pentru a obține date despre viitor este numită numerologie. Numerologia derivă din relații oculte și esoterice între numere și obiecte fizice sau lucruri. Oamenii care cred în numerologie susțin că numerele guvernează mult ceea ce se întâmplă în relații, sănătate, finanțe și viața în general.

Numerele derivate din numele persoanei și data nașterii pot fi folosite pentru a calcula o diagramă numerologică despre personalitate, relații și chiar viitorul. Nu există nici o dovadă științifică că oricare dintre afirmațiile făcute de numerologiști este adevărată, dar acest lucru nu împiedică oamenii să creadă sau să fie interesați de perspectivele pe care le poate da numerologia.(PM)

Fiecare an vine cu lucruri bune si cu lucruri mai putin bune. Depinde doar de noi cum le interpretam si ce invatam din ele astfel incat sa stim ce avem de facut pentru viitor. Iata cum poti afla care este anul tau norocos.

Primul pas: Calcularea vibratiei numerologice personale

Se calculeaza in felul urmator: se aduna cifrele din care sunt formate ziua si luna nasterii pana se ajunge la o singura cifra.

Ex: 9 august = 09.08, 9 + 8= 17, 1+7 = 8 si aceasta este vibratia numerologica personala.

Sa presupunem ca vrei sa afli cum va fi anul 2017. Se aduna toate cifrele care formeaza acest an:

2+1+7=10 1+0 = 1 si se adauga vibratia numerologica personala 8; 1+8=9.

Asta inseamna ca cifra 9 este semnificativa in ceea ce te priveste pentru anul 2017.

Poti calcula aceasta cifra pentru fiecare an in parte pentru a vedea cum vor merge pentru tine lucrurile in anul respectiv.

Numarul 1 – Anul noilor inceputuri

