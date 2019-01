Agenţiile de turism reclamă abuzurile “tip DNA” ale Consiliului Concurenţei

Choreograph/Getty Images/iStockphoto Happy family with suitcases in the airport. Happy family with suitcases in the airport. Vezi galeria foto





Agenţiile de turism acuză Consiliul Concurenţei că foloseşte aceleaşi practici ca şi procurorii DNA care sunt anchetaţi în prezent pentru abuzuri. În plus, Legea concurenţei are atât de multe puncte interpretabile în defavoarea companiilor, încât aplicarea ei fără a se ţine cont de anumite circumstanţe ar putea distruge tot sectorul privat. Simpla discuţie între doi angajaţi din două companii concurente poate atrage amendarea firmelor cu 10% din cifra de afaceri. Agenţiile de turism acuzate de monopolizarea pieţei declară că preferă să accepte amenda, pentru a pune capăt unei investigaţii abuzive.

Consiliul Concurenţei a amendat 13 agenţii de turism şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), acuzându-le că „şi-au coordonat politicile comerciale, inclusiv printr-un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial, cu scopul de a nu permite scăderea preţurilor produselor/pachetelor turistice comercializate, au limitat sau au eliminat campaniile promoţionale ale companiilor concurente care ofereau reduceri sau gratuităţi clienţilor şi şi-au împărţit numărul de locuri în avioanele contractate pentru zborurile de tip charter pentru a limita astfel în mod artificial oferta în vederea creşterii preţului de vânzare. Amenzile se ridică la valoarea totală de 11.419.539,35 lei (cca. 2,45 milioane euro) pentru coordonarea comportamentului pe piaţa comercializării produselor turistice prin agenţii de turism.

Unele dintre agenţiile acuzate de Consiliul Concurenţei au acceptat plata amenzii, pentru a primi un „discount” de 20% la amendă, dar această acceptare nu înseamnă că şi-au recunoscut vina. Agenţia de turism Paralela 45 a declarat că a acceptat amenda pentru a închide o investigaţie „care trenează de patru ani”. Chiar dacă acceptă să plătească, agenţiile susţin că au fost sancţionate în baza unor exagerări, iar modul în care se interpretează legea este aberant. „Legea concurenţei spune că şi dacă eşti implicat pasiv, eşti vinovat. Dacă eşti prezent într-o sală de conferinţe unde se pronunţă cuvântul «preţ», trebuie să te ridici imediat şi să părăseşti sala, apoi să trimiţi e-mailuri tuturor participanţilor la conferinţă, în care să explici că te dezici de tot ceea ce s-a discutat. Nu doar patronii sau administratorii sunt consideraţi vinovaţi, ci orice angajat al firmei. Dacă într-o sală sunt doi angajaţi, iar unul îl întreabă pe celălalt cu ce preţ vinde un produs, chiar dacă celălalt nu răspunde, ambele firme sunt pasibile de amendă de la Consiliul Concurenţei”, a explicat, pentru Jurnalul, Dragoş Anastasiu, preşedintele Eurolines România (Touring Europabus – Tui Travel Center), amendat cu 1 milion de euro, ca procent din cifra totală de afaceri - deşi acesta susţine că doar 2,8% din total ar corespunde activităţior pentru care a primit sancţiunea.

Un e-mail „neconform” aduce amendă

Amenzile pândesc şi dacă un angajat al unei companii primeşte un e-mail cu informaţii referitoare la preţurile altei companii. Ceea ce până acum li s-a părut o exagerare, deja a devenit realitate şi primii 13 patroni sunt buni de plată, deşi arată că cei de la Consiliul Concurenţei nici măcar nu au înţeles cum funcţionează această piaţă, în toate ţările lumii, nu doar în România. „Există multe practici ale Consiliului Concurenţei care nu sunt cunoscute publicului larg. De unde să ştii că dacă primeşti un e-mail neconform cu regulile de concurenţă, trebuie să te dezici? Nimeni, niciodată, nu a făcut astfel de precizări, iar activitatea de prevenţie a Consiliului Concurenţei este aproape zero. Referitor la acest aspect, Paralela 45 a înaintat către Consiliul Concurenţei, chiar înainte de începerea acestei investigaţii, o adresă prin care solicită clarificări cu privire la practicile concurenţiale. Adresa a rămas fără răspuns! În plus, analizele făcute de Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiei activităţii agenţiilor de turism nu au la bază verificarea impactului în piaţă”, a arătat, într-un comunicat de presă, agenţia Paralela 45. Chiar dacă preţurile agenţiilor concurente sunt, practic, la vedere, pentru că se lucrează în transparenţă, chiar dacă în presă apar analize ale pieţei, care expun preţurile companiilor concurente, simpla discuţie despre aceste informaţii atrage sancţionarea cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri a companiei. În plus, Consiliul Concurenţei nu acceptă metodele de colaborare între agenţiile touroperatoare (organizatoare, în noua lege) şi cele revânzătoare, care nu ar mai trebui să respecte regulile impuse de agenţia care concepe produsul şi care, conform legii, îşi asumă şi responsabilitatea până la final. În această logică, în România ar trebui să se desfiinţeze absolut toate afacerile bazate pe franciză, deoarece „firma-mamă” impune incluziv politica de preţuri.

Practici similare cu ale procurorilor abuzivi

O altă agenţie de turism a adus acuzaţii şi mai grave angajaţilor Consiliului Concurenţei care au lucrat dosarul. „Compania Corali Holidays SRL, deţinătoarea agenţiei de turism Corali, ca şi alte câteva agenţii de turism, a fost inclusă în această investigaţie către finalul ei, când probabil echipa de investigatori şi-a propus să îşi depăşească targetul de amenzi de pe urma acestui caz. «Am muncit doi ani la acest dosar, trebuie să îmi plătească cineva salariul» - cităm afirmaţia unui membru al echipei, către un coleg al nostru. Deşi nu am fost niciodată parte a acestei pieţe a charterelor de avion - şi am dovedit acest lucru -, deşi am colaborat cu echipa de investigaţie, în ideea de a-i ajuta să înţeleagă cum funcţionează această piaţă, am alocat timp preţios, în perioada vârfului de sezon, pentru a realiza fel de fel de statistici pe care ni le-au cerut, care mai de care mai aiuristice şi fără rost, ne-am regăsit în raportul final, ca fiind una dintre entităţile care ar fi participat la o «practică concertată, privind coordonarea politicilor comerciale în materie de preţ» pe o piaţă – cea a pachetelor tip charter avion – pe care, practic, nu am activat vreodată”, declară administratorul Corali Holidays, Dumitru Luca. Acesta mai spune că din raportul dosarului de investigaţie reiese că anchetatorii de la Consiliul Concurenţei nu au adus nicio probă care să ateste implicarea Corali Holidays în acte sau fapte cu caracter anticoncurenţial, astfel încât singura „vină” a agenţiei ar fi că a făcut parte dintr-o asociaţie patronală – Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, amendată în acelaşi grup anchetat de Consiliul Concurenţei. De aici, s-au ridicat noi semne de întrebare în legătură cu dreptul la libera asociere, care, teoretic, este garantat prin Constituţie, dar nu este considerat un principiu corect de anchetatorii de la Consiliul Concurenţei. Agenţia a declarat, de asemenea, că dă în judecată Consiliul Concurenţei şi va cere daune. „Amenda urmează a fi contestată, conform procedurilor legale, iar pentru gravele prejudicii de imagine aduse prin includerea în lista companiilor găsite vinovate de încălcarea Legii concurenţei, vom acţiona deîndată în Instanţă Consiliul Concurenţei, solicitând daune materiale şi morale”, mai declară reprezentantul agenţiei.

Cele trei capete de acuzare

Agenţiile amendate au fost acuzate că au stabilit preţurile pieţei împreună, că s-au asociat pentru chartere şi că au atacat reclama altor agenţii, dar cei acuzaţi arată că toate sunt interpretate pe dos de Consiliul Concurenţei. „Faptul că noi am cerut respectarea unui cod de etică, prin respectarea contractelor, a fost considerat un fapt anticoncurenţial. Nu am considerat că asocierea în chartere e o încălcare a principiilor concurenţei, pentru că aceste asocieri sunt legale. Dar ei spun că în cadrul acestor asocieri am discutat prea mult. În legătură cu reclama mincinoasă pe care am contestat-o, aceasta le transmitea clienţilor că taxa de aeroport este zero, ceea ce nu e adevărat. Taxa de aeroport este 45 de euro, iar când una dintre agenţii spune că nu există taxă de aeroport, în reclamă, ne obligă pe noi să le explicăm clienţilor noştri de ce includem taxa de aeroport. Acuzaţia lor este că noi am prejudiciat clientul, deşi intenţia noastră era tocmai să nu mai minţim clienţii. Să spui că taxa de aeroport este zero, e ca şi cum ai face reclamă unui produs spunând că TVA-ul e zero, apoi toţi clienţii vor înţelege că unii vând produse fără TVA, ceea ce nu e adevărat”, explică Dragoş Anastasiu. În legătură cu impunerea unor preţuri pentru revânzători, touroperatorii se apără, explicând că problemele principale ale pieţei de turism chiar de acolo provin. „A treia chestiune, acuzaţia că am încercat să nu coborâm preţurile, este legată de cedarea de comision, dacă revânzătorii vând mai ieftin decât touroperatorii acelaşi produs reprezintă o încălcare de mandat. Aceşti revânzători îşi periclitează situaţia financiară şi rezultatele s-au văzut, pentru că au fost 500 de insolvenţe, în câţiva ani. Dacă revânzătorul moare, banii daţi lui de către client s-au pierdut. Astfel, suferă clienţii, dar suferă şi agenţiile rămase în piaţă, despre care se va spune că dau ţepe”, mai explică Dragoş Anastasiu.

Pe parcursul investigaţiei, dar mai ales citind raportul şi cu ocazia audierilor în plenul Consiliului Concurenţei, am înţeles că cei care au instrumentat acest caz sunt la început de carieră, dornici de afirmare. Nu cunosc mai nimic despre domeniul pe care l-au investigat, sunt vădit rău-intenţionaţi şi, prin gafele de exprimare şi argumentare discreditează instituţia pe care o reprezintă.

Dumitru Luca, administratorul Corali Holidays

Mulţi nu vor să meargă în instanţă, pentru că există procedura recunoaşterii. Dacă recunoşti, plăteşti mai puţin. Problema nu este suma, ci faptul că le dai banii oricum şi te judeci, în contextul în care ceilalţi recunosc, pentru a scăpa de anchete. Astfel, te judeci patru-cinci ani, cu şanse mici să câştigi, în România, şi alegi să plăteşti cu 20% mai puţin.

Dragoş Anastasiu, preşedinte Eurolines România

Frica de ameninţări şi de procese lungi

Una dintre explicaţiile acceptării amenzii, cu reducere, este procedura care, practic, le anulează toate posibilităţile de apărare celor sancţionaţi. „Chiar dacă nu ne acceptăm vinovăţia, plătim mai întâi amenda, apoi putem să dăm în judecată Consiliul Concurenţei. Procesul poate dura patru sau cinci ani, iar şansele de a câştiga în instanţă sunt mici, după ce deja şi-au asumat vina ceilalţi. “Paralela 45 a fost amendată pentru o corespondenţă de 11 email-uri, fără niciun impact pe piaţă. Discuţiile despre împărţirea locurilor pe charter dintre turoperatori nu au avut un impact negativ în piaţă, nu au creat prejudicii nimănui. Nu e nimic ilegal ca touroperatorii să îşi împartă locurile pe avioane, aceeaşi practică este întâlnită şi în străinătate. Împărţirea locurilor pe un charter se face pentru a avea garanţia că acesta va opera întregul sezon. Nu sunt tarife impuse, sunt costurile reale ale vacanţelor pe charter. Reducerile la cazare pentru pachetele pe charter vin de la hotelieri, ori fac parte din campanii pe care le au, din când în când, touroperatorii”, a explicat Alin Burcea, CEO Paralela 45.