Covid-19. România cumpără măști din cârciumă și combinezoane de la haute couture. 361 de milioane de lei, fără licitație, în contul unor firme - una mai interesantă ca alta

Guvernul a atribuit, fără licitație, prin intermediul Oficiului Național al Achizițiilor Centralizate, contracte de 361.150.595,15 lei cu tot cu TVA pentru achiziția de echipamente de protecție, dezinfectanți alte instrumente necesare în combaterea răspândirii COVID-19. Suma nu cuprinde și cele 35 de termoscanere care au fost montate pe aeroporturile din România. Cea mai consistentă parte din aceste sume au fost direcționate către achiziția de combinezoane, cumpărate din Coreea de Sud și din Serbia. Însă nici companiile românești nu au fost ocolite. Problema măștilor este rezolvată de o companie înființată în 2019, într-un sat din Giurgiu, care se ocupă cu comercializarea de băuturi alcoolice și produse din tutun. O parte dintre camerele de izolare sunt asigurate de o companie care intermediază comerțul cu mașini, utilaje și aereonave, în timp ce injectomatele vor fi distribuite de o firmă din Brașov fondată și patronată de un fost oficial care a lucrat pentru Înaltul Reprezentant al ONU pentru Drepturile Omului din Republica Moldova.

Guvernul a achiziționat 2.228.512 completuri de combinezoane, prevăzute cu glugă de protecție și încălțăminte, pentru care a alocat 213.268.073 de lei cu TVA. Contractarea acestor echipamente a fost făcută prin Oficiul Național al Achizițiilor Centralizate, structură aflată în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, fără licitație, și urmează să intre în dotarea instituțiilor în mod etapizat. 38.512 combinezoane vor fi livrate de compania sârbească Virid Doo SRL, la un preț de 9,21 lei cu TVA bucata, iar alte 1.750.000 de bucăți vor fi livrate de compania coreeană UPC TD Coreea, la un preț de 88,9 lei cu TVA bucata. De asemenea, alte 500.000 de bucăți sunt livrate de SC Vigo Fashion International SRL București, la un preț de 108,3 lei bucata.

SC Vigo Fashion International SRL este o companie înființată în anul 2015, de către Bogdan Haiduc și Ancuța Cătălina Pîrvu, care, în prezent este deținută de Ionuț Marius Marin, partener de afaceri al creatorului de modă Cătălin Botezatu. Compania se ocupă cu comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei prin magazine specializate și, în afară de cele 500.000 de combinezoane, va mai livra statului 1.750.000 de bucăți de viziere de protecție, în valoare de 33.320.000 de lei cu TVA, ceea ce înseamnă 19,04 lei bucata.

O altă achiziție vizează 1.750.000 de bucăți de mănuși de unică folosință cu manșetă medie, în valoare totală de 11.797,571 de lei cu TVA, adică 6,74 lei bucata. Acestea vor fi livrate de SC Chronos Trade Medical SRL, o firmă înființată în anul 2017, care se ocupă cu comerțul cu amănuntul al buurilor de consum, deținută de Călin Răzvan Mihai.

Afacerea măștilor de la Uzunu – Giurgiu

De departe cea mai interesantă achiziție făcută de ONAC, fără licitație, este contractarea a 875.000 de măști de protecție tip FFP2 și a altor 875.000 de măști de protecție. Toate acestea vor fi livrate de o firmă, denumită SC Romwine & Cofee SRL, cu sediul în satul Uzunu, localitatea Călugăreni, județul Giurgiu.

Compania a fost înființată în luna martie a anului trecut, de o anume Maria Cristian. Obiectul de activitate al societății este comerțul cu băuturi alcoolice și produse din tutun. 22.803.375 de lei cu TVA este suma pe care o va încasa pentru livrarea măștilor tip FPP2 (26 de lei bucata) și 32.215.875 lei este suma pe care o va încasa pentru furnizarea măștilor tip FPP3 (38 de lei bucata).

De la intermedieri în comerțul cu avioane la o firmă patronată de un fost oficial basarabean

84 de camere de izolare cu presiune negativă vor fi distribuite statului de către SC Nanosystems MC SRL și de către SC Atum Medcare SRL. Prima va livra 82 dintre acestea, la un preț de 29.247.000 de lei cu TVA (375.000 de lei bucata), în timp ce a doua companie va livra doar două astfel de camere, la un preț de 1.273.300 de lei cu TVA (636.650 de lei bucata), SC Nanosystems MC SRL este o companie din Măgurele care se ocupă cu intermedieri în comerțul cu ridicata al mașinilor, echipamentelor industriale, al navelor și avioanelor, fiind patronată de un anume Codrin Mardare. SC Atum Medcare SRL este deținută de soții Arsene Robert Florin și Nicoleta Camelia și se ocupă cu comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice. Atum Medcare mai livrează și 75 de filtre pentru camerele de izolare cu presiune negativă, la prețul de 241.987 lei cu TVA (3.226,5 lei bucata)

ONAC a mai atribuit două contracte pentru achiziția a 70 de izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă. 50 de bucăți vor fi livrate de Proton Impex 2000 SRL, la un preț de 1.328.457 de lei cu TVA (26.569,14 lei bucata), în timp ce alte 20 sunt livrate de SC Sapaco 2000 SRL, la un preț de 1.187.858 de lei cu TVA (59.393 de lei bucata). La acestea se mai adaugă 200 de ventilatoare medicale, care sunt distribuite de SC Brains M&A Consulting SRL, pentru suma totală de 10.812.340 de lei cu TVA (54.062 de lei bucata). Firma s-a înființat în 2015, este controlată de Paul Alexandru Mihai și de Florin Mircea Creangă și se ocupă cu consultanța pentru afaceri și management. Aceeași companie a fost selectată ca, împreună cu Liamed SRL, să livreze și 800 de injectomate, în valoare totală de 1.204.280 lei cu TVA (1.505,4 lei bucata). Jurnalul a descoperit că societatea Liamed SRL, din Brașov, este deținută de Veaceslav Bălan, cetățean basarabean, care a ocupat funcția de coordonator național al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului în Republica Moldova.

Cine livrează dezinfectanții

903.280 de lei cu TVA, respectiv 100,4 lei per litru este suma pe care statul o plătește pentru achiziția a 9.000 de litri de dezinfectant TP1, pentru dezinfecția mâinilor. Patru companii livrează acest produs – SC Pro Intergration SRL (192.780 de lei), B Braun Medical SRL (166.005 lei), Pharma SA (267.642 de lei) și Cleaning Logistic Distribution SRL (276.853 de lei).

Alți 9.000 de litri de dezinfectant TP2, pentru dezinfecția la nivel înalt a suprafețelor active, în valoare de 193.000 de lei cu TVA (21,5 lei per litru), vor fi livrați de Pro Integration SRL, CN Unifarm SA și Pharma SA.

Pro Integration și Trident Medical Company SRL au fost, de asemenea, contractate să livreze 9.000 de litri de dezinfectant ultrarapid preparat pentru suprafețe și dispozitive – aparate medicale. Suma contractată este de 173.537 de lei cu TVA (57,8 lei per litru) pentru substanța aferentă dezinfectării suprafețelor și de 107.100 de lei cu TVA (18 lei per litru) pentru substanța aferentă dezinfectării instrumentarului medical. Trident Medical Company SRL, împreună cu Bistec Clinilab SRL și Pharma SA mai livrează 5.100 de litri de dezinfectanți pentru suprafețe noncritice, la un preț de 435,15 lei cu TVA (0,085 lei per litru)

De asemenea, ONAC a contractat compania Pharma SA pentru a livra 5.100 de litri de dezinfectanți pentru suprafețe semicritice. Valoarea totală a contractului se ridică la 78.897 de lei cu TVA (15,5 lei per litru).