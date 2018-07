ANCOM, în afaceri cu o firmă care se ocupă de site-ul Primăriei Sibiu, spart la începutul acestui an

DIANA OROS





Autoritatea Națională pentru Administrare în Comunicații (ANCOM), instituţia condusă de fostul prim-ministru Sorin Grindeanu, a încheiat cu o companie IT din Sibiu un contract pentru implementarea unor soluții de măsurare a calității serviciului de acces la internet. Firma în cauză realizează, de mulți ani, mentenanța pentru serverele și programele informatice ale site-ului Primăriei Sibiu, site care, la începutul acestui an, a fost spart de un hacker, acesta din urmă postând anunţuri cu privire la vânzarea unor replici de ceasuri Rolex.

ANCOM a atribuit, în data de 5 iulie, un contract în valoare de 3.402.638,4 lei cu TVA (765.141,9 euro) pentru achiziția de servicii având ca obiect implementarea unor soluţii de măsurare a serviciului de acces la internet, în acord cu cerinţele Regulamentului Uniunii Europene 2015/2120, cu privire la suportul sistemului informatic integrat Netograf.ro. Concret, prin acest contract, ANCOM a extins proiectul Netograf, serviciile urmând a fi prestate de către compania sibiană SC Industrial Software SRL, a cărei ofertă a fost singura admisă la licitație de către atoritatea contractantă.

Din caietul de sarcini al acestei achiziții, reiese că, în 2011, ANCOM a pus la dispoziţia celor interesați platforma Netograf, constând într-o aplicație online, unde utilizatorii de servicii de acces la internet pot evalua performanțele realizate de furnizori, din punctul de vedere al parametrilor tehnici de calitate, precum și al evoluţiei acesteia în timp, respectiv îmbunătățirea sau degradarea servicilui de acces la internet. În noiembrie 2015, a intrat în vigoare Regulamentul 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului UE cu privire la stabilirea unor norme privind accesul la internet și a unor norme comune privind garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al traficului în furnizarea de servicii de acces la internet.

Astfel, ANCOM, prin contractul încheiat la începutul acestei luni, are în vedere completarea sistemului informatic integrat cu noi elemente și facilități privind măsurarea calității serviciului de acces la internet, desprinse atât din dialogul cu industria de profil, cât și din modificările survenite la nivelul legislaţiei. Dezvoltarea se referă în principal la implementarea software a modulelor și la aplicații noi.

Pățania de la Sibiu și anunțurile cu ceasuri Rolex false

La începutul acestui an, președintele organizației județene a USR Sibiu, Raluca Amariei, semnala public faptul că, în timp ce a accesat portalul Primăriei Municipiului Sibiu, a constatat că acesta a fost spart. “Un hacker a avut acces la datele de pe serverul care găzduiește Sibiu.ro și probabil la datele Primăriei Sibiu, fiind aceeași subrețea cu serverul de administrare electronică”, preciza Amariei. Această arhivă electronică se referă la date cu caracter personal ale sibienilor, CNP-uri, impozite, proprietăți, plăți efectuate sau alte informații. Potrivit Ralucăi Amariei, site-ul Primăriei Sibiu nu deține certificate de securitate, iar, începând cu anul 2007, portalul Google marchează ca nesigure astfel de platforme fără certificat.

După spargerea site-ului, hackerul respectiv a postat pe pagina Primăriei Sibiu diverse anunțuri cu privire la vânzarea unor replici ale unor ceasuri marca Rolex, pentru care cerea 20 de dolari per bucată.

Legătura dintre contractul încheiat recent de ANCOM și evenimentele de la începutul anului curent de la Sibiu o făcea, chiar la vremea respectivă, liderul județean al USR, care a descoperit că de mentenanța paginii Primăriei Sibiu se ocupă, de mai bine de un deceniu, compania MB Solutions SRL. De servere și de partea software se ocupă, de mulți ani, societatea SC Industrial Software SRL, compania care a fost contractată de ANCOM. Potrivit sursei citate, în ultimul an au fost totalizate contracte la Sibiu în valoare de 914.000 de lei, iar administrarea serverelor a fost negociată direct de Primărie la 290.000 de lei pe an, în timp ce mentenanța pentru soft a portalului de administrare electronică a fost negociat la 355.000 de lei pe an.

Contracte guvernamentale de la Ponta, Cioloș și Grindeanu

Industrial Software SRL Sibiu a dezvoltat o relație contractuală cu Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) încă pe timpul guvernării lui Victor Ponta. Potrivit SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), în data de 24 februarie 2014, ANCOM a scos la licitație un contract privind furnizarea și implementarea platformei informatice pentru măsurarea calității serviciului de acces la internet.

Ca și în cazul achiziției de la începutul acestei luni, și în 2014, ANCOM a declarat drept admisibilă doar oferta depusă de către SC Industrial Software SRL, fiind, astfel, încheiat un contract în valoare de 2.373.025,2 lei cu TVA (527.338,9 euro). Compania sibiană a livrat, astfel, pentru autoritatea contractantă echipamentele hardware și software și a prestat serviciile aferente.

O altă structură guvernamentală care a apelat la serviciile aceleiași companii este Secretariatul General al Guvernului. Prima afacere a fost parafată în timpul guverănrii Cioloș, la 5 februarie 2016, când SGG a contractat, prin negociere directă, servicii de mentenanță și upgrade pentru utilizarea e-sistemului integrat ERP privind gestiunea investițiilor și achizițiilor, evidența financiar-contabilă, resursele umane și salarizarea. Valoarea contractului s-a ridicat la 83.360 de lei cu TVA (18.080 de euro). Un an mai târziu, SGG, sub conducerea lui Sorin Grindeanu, acordă, tot prin negociere directă, aceleiași societăți, un contract de 92.612,9 lei cu TVA (20.580,7 euro), pentru prestarea aceluiași tip de servicii.

Zeci de joburi cu statul

Industrial Sofware SRL a derulat, în ultimii 11 ani, contracte cu foarte multe autorităţi publice locale sau centrale. Printre acestea se numără Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Direcția Fiscală Brașov, Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria Municipiului Brașov, Direcția Sport și Tineret Brașov, Sport Club Municipal Brașov, Primăria Municipiului Satu Mare, Direcția de Evidență a Persoanelor Lugoj, Universitatea Politehnica București, Primăria Municipiului Satu Mare, Primăria Municipiului Bistrița, Primăria Municipiului Craiova sau Garda Națională de Mediu.

