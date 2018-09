Augustin Zegrean îşi extinde afacerile. Fostul şef CCR a ajuns şi consultant în management

Noul regim politic pare să-i priască excelent fostului preşedinte al Curţii Constituţionale a României. Cunoscut ca un susţinător al fostului preşedinte Traian Băsescu, mai ales la vreme de referendum de demitere, în vara anului 2012, Augustin Zegrean a devenit afacerist de top în Municipiul Bistriţa. După ce, la sfârşitul anului 2016, acesta a înfiinţat o companie care se ocupă cu reconversia profesională şi cu plasarea de forţă de muncă, în special peste hotare, Zegrean a mai dat o lovitură. La începutul anului în curs, el a pus bazele unei alte companii, care oferă consultanţă pentru afaceri şi management. În ambele societăţi, fostul preşedinte constituţional este asociat cu Diana Gaftone, proaspăta noră a secretarului Primăriei Municipiului Bistriţa şi soţie a liberalului local George Gaftone, la nunta cărora a participat toată floarea liberală din judeţ. Legăturile dintre Augustin Zegrean şi familia Gaftone par atât de strânse, încât aceştia au fondat, împreună, şi o casă de avocatură. A cărei activitate, însă, nu este, deocamdată, atât de spectaculoasă, cele mai important procese fiind cel în care îi reprezintă pe nişte funcţionari publici împotriva unei instituţii publice sau un litigiu al unei familii împotriva celebrei ANRP.

Potrivit unei notificări de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), datând 31 ianuarie 2018, aflăm că, în baza unei cereri, având numărul 2168 din 20 ianuarie 2018, dar şi a actelor doveditoare dispuse, persoana desemnată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a dispus autorizarea, înmatricularea şi constituirea societăţii SC Get The Project SRL, cu sediul social într-un imobil din strada Gheorghe Pop de Băseşti (nume predestinat – n.red.), din Bistriţa, compania urmând a desfăşura activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

Din acelaşi document, mai aflăm că societatea în cauză are un capital social de 200 de lei, vărsat integral, împărţit în 20 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare. Fondatorii firmei sunt Diana Gaftone, cu domiciliul în satul Floreşti, judeţul Cluj, care deţine şi funcţia de administrator, cu drepturi depline şi pe perioadă nedeterminată, şi Augustin Teodor Zegrean, domiciliat în Cluj-Napoca, acesta din urmă fiind nimeni altul decât fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României.

Al doilea SRL înfiinţat de fostul şef al Curţii Constituţionale

Nu este pentru prima dată când Augustin Zegrean a devenit patron de firmă. Anul trecut, “Jurnalul” a dezvăluit, în exclusivitate, că ex-preşedintele CCR a fondat, în noiembrie 2016, prima sa companie privată, cu numele SC Get a Job International SRL, cu sediul tot în strada Gheorghe Pop de Băseşti, Municipiul Bistriţa, având-o, de asemenea, asociată şi aici pe aceeaşi Diana Gaftone. Compania are şi pagină de internet şi un cont pe o reţea de socializare. De unde am aflat că SC Get a Job International SRL se recomandă a fi o agenţie de plasare a forţei de muncă atât în România, cât şi în străinătate. Din activitatea concretă a firmei lui Zegrean, reiese că societatea patronată de fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a selectat, anul trecut, mai multe rânduri de muncitori pentru a pleca la muncă în străinătate. Spre exemplu, în februarie 2017, SC Get a Job International SRL a anunţat recrutarea de personal pentru îngrijire la domiciliu a unor bătrâni în Marea Britanie. Personalul căutat era format atât din femei, cât şi din bărbaţi, vorbitori ai limbii engleze la nivel mediu conversaţional, şi care să deţină permis de conducere auto. Salariul promis era cuprins între 1.300 şi 2.000 de lire sterline lunar.

Chiar în luna octombrie 2017, SC Get a Job International SRL a mai publicat un anunţ privind recrutarea unor sudori pentru Irlanda de Nord, cu contracte pe perioadă nedeterminată. Angajatorul care a apelat la serviciile firmei lui Augustin Zegrean preciza că oferă inclusiv cazare şi suport pentru obţinerea permiselor de muncă şi deschiderea de conturi bancare, dar evident, contra cost. Alte anunţuri publicate, din ianuarie şi până în prezent, cu oferte de muncă ale aceleiaşi firme de recrutare din Bistriţa se referă la muncitori constructori pentru Franţa, personal pentru curăţenie în Bistriţa, şoferi de TIR pentru Germania (salariu de 2.000 de euro pe lună), rectificatori, strungari şi lăcătuşi-mecanici pentru Bistriţa, culegători de căpşuni pentru Olanda, îngrijtori la domiciliu pentru Austria sau dulgheri pentru Cluj-Napoca sau Anglia.

Cu prima firmă a cam dat chix

Pe hârtie, lucrurile cu afacerea deschisă de Zegrean în domeniul plasării forţei de muncă par a sta foarte frumos. Realitatea fiscală, însă, arată cu totul altfel. Din datele furnizate de Ministerul Finanţelor Publice, SC Get a Job International SRL rezultă că, în bilanţul contabil depus pentru anul 2016, compania a raportat active imobilizate total în valoare de 519 lei şi faptul că a acumulat deja datorii de 3.000 de lei. În 2016, firma de plasare a forţei de muncă a avut zero cifră de afaceri şi zero venituri totale. În schimb, cheltuielile s-au ridicat la suma de 1.963 de lei, acestea fiind trecute, în bilanţ, la capitolul pierderi.

Dacă, potrivit bilanţului contabil depus la Ministerul Finaţelor Publice, în 2016, SC Get a Job International SRL raporta un număr mediu de angajaţi egal cu zero, în bilanţul contabil depus pentru anul fiscal 2017, societatea arăta că are un singur angajat. Anul trecut, firma lui Zegrean a înregistrat o cifră de afaceri de 2.810 lei şi venituri totale de 2.813 lei. Cheltuielile au fost, însă, de aproape zece ori mai mari, situându-se la valoarea de 27.799 de lei, compania înregistrând pierderi de 25.014 lei, potrivit Ministerului Finanţelor Publice.

Legăturile politice şi administrative ale acestor afaceri

Şi mai interesante sunt legăturile de afaceri ale fostului preşedinte al Curţii Constituţionale, legături care reies din structura acţionariatului celor două companii – Get a Job International SRL şi Get The Project SRL. Partenera lui Augustin Zegrean, din ambele companii, Diana Gaftone, este proaspăta noră a secretarului Primăriei Municipiului Bistriţa, Floare Gaftone. Nunta, care a avut loc în vara anului trecut, a reunit toată “crema” liberală din judeţ.

Floare Gaftone este vicepreşedinte fondator şi preşedinte al Comisiei pentru Tineret şi Social al Cubului Lions Bistriţa, este membru în comitetul director al Asociaţiei Secretarilor de Municipii, este secretar al Comisiei pentru Coeziune Socială din cadrul Asociaţiilor Municipiilor din România şi membru în “Corpul secretarilor de municipii din România”, din cadrul aceleiaşi asociaţii şi precizează, în ultima declaraţie de interese, că nu este membru al niciunui partid politic.

În schimb, soţul Floarei Gaftone şi socrul asociatei lui Augustin Zegrean, Ioan Gaftone, este colonel în rezervă, fost cadru al Ministerului Apărării Naţionale, membru al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Bistriţa-Năsăud. Acesta ocupă funcţia de consilier judeţean şi este, potrivit ultimei declaraţii de interese, din 2016, membru în Biroul Permanent Judeţean Bistriţa-Năsăud al Partidului Social Democrat.

Cei doi au doi copii – George Gaftone, cel care s-a căsătorit cu Diana, partenera de afaceri a fostului preşedinte al Curţii Constituţionale, şi Ioan. Acesta din urmă lucrează la stat, fiind funcţionar al Direcţiei Generale Antifraudă Oradea.

În ceea ce-l priveşte pe George Gaftone, acesta nu este doar soţul Dianei Gaftone, ci şi un avocat local şi membru al PNL Bistriţa. În 2014, imediat după ruperea USL, George Gaftone a devenit membru al Biroului Politic Municipal al Partidului Naţional Liberal – organizaţia Bistriţa. Tot atunci, Gaftone junior a început un adevărat război împotriva aripii Tăriceanu, care s-a desprins din PNL şi a fondat, la vremea respectivă, Partidul Liberal Reformator, devenit, astăzi, Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE).

Casa de avocatură a lui Zegrean. Pe cine reprezintă în instanţe

Şi, în acest fel, ajungem la o altă afacere pe care Augustin Zegrean a deschis-o, după ce nu a mai fost preşedinte al instanţei de contencios constituţional din România. În 2016, Zegrean şi George Gaftone au fondat Casa de avocatură SCA Zegrean, Gaftone şi Asociaţii. Sediul companiei de avocaţi este în acelaşi imobil din Gheorghe Pop de Băseşti, ca şi firmele înfiinţae de ex-preşedintele CCR. Pe site-ul casei de avocatură, Augustin Zegrean şi-a publicat un curriculum vitae din care lipseşte calitatea precedentă a acestuia de preşedinte al Curţii Constituţionale. El consemnează acolo că, din anul 1988, a devenit avocat în cadrul Baroului Bistriţa, specializat în drept civil, în drept constituţional, în drept comercial şi în insolvenţă. Mai consemnează faptul că, din 2007, a devenit arbitru la Curtea de Abitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrii a României. Partenerul său, George Gaftone, este membru al Baroului Bistriţa-Năsăud din anul 2011 şi, începând cu 2016, a devenit avocat partener şi membru fondator al SCA Zegrean, Gaftone şi Asociaţii.

“Jurnalul” a verificat cazurile publice în care este implicată această casă de avocatură şi a descoperit că SCA Zegrean, Gaftone şi Asociaţii are o activitate, din acest punct de vedere, destul de neînsemnată. Astfel, casa de avocatură reprezintă în instanţă un grup destul de numeros de funcţionari publici care au dat în judecată, în 12 decembrie 2017, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud. Procesul pe fond a fost pierdut în 13 aprilie 2018. Un alt proces similar a fost pierdut în 22 iunie 2018.

De asemenea, SCA Zegrean, Gaftone şi Asociaţii mai reprezintă în instanţă o familie, într-un alt proces privind constatarea nulităţii unui act juridic, cauză aflată pe rolul Judecătoriei Bistriţa, având termen 6 noiembrie anul curent.

Interesant este că societatea de avocaţi reprezintă interesele a trei persoane fizice, care au deschis, în 19 aprilie 2018, proces pe Legea 10/2001, la Tribunalul Bucureşti, împotriva Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi a Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor. Termenul în această cauză este la data de 19 octombrie.

Pe 12 septembrie, SCA Zegrean, Gaftone şi Asociaţii va reprezenta interesele, la Judecătoria Bistriţa, unui anume Nicolae Tanca. Acesta din urmă a depus, în 12 iunie, o cerere de reabilitare judecătorească. Tanca a primit, în 2005, o condamnare penală într-un dosar de lipsire de libertate, iar în anul 2008 a formulat o cerere de liberare condiţionată.