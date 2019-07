Avocatul lui Alin Tișe, administrator special la firma Elenei Udrea

Celebra companie Băi Boghiș SRL, unde, în vremurile “bune” ale regimului condus de Traian Băsescu și de PDL, Elena Udrea își fonda propria stațiune balneară, este administrată, special, începând cu acest an, de către avocatul care l-a reprezentat pe președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în procesul de divorț și de partaj. Mihai Răzvan Lăpușan a fost propus la începutul acestui an de Alin Tișe, să facă parte din Consiliul de Administrație al Regiei Aeroportul Internațional “Avram Iancu” din Cluj Napoca, însă, în urma unui scandal public și a luărilor de poziție ale sindicaliștilor, avocatul Lăpușan a declinat oferta. La scurt timp, prin decizia Elenei Udrea și a Veronicăi Stanca, avocatul a fost desemnat administrator special al SC Băi Boghiș SRL, după ce, la începutul acestei luni, acționarii companiei au decis să bage firma în insolvență. Băi Boghiș SRL este societatea care a “ipotecat”, în urmă cu câțiva ani, cauțiunea instituită de DNA pe numele Elenei Udrea, într-unul dintre dosarele deschise de instituția condusă la acea dată de Laura Codruța Kovesi, pe numele fostului ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului.

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, confirmate de documente din dosarul de insolvență aflat pe rolul instanțelor judecătorești din Sălaj, în data de 22 martie 2019, Elena Udrea și Veronica Stanca, în calitate de asociați persoane fizice ale companiei SC Băi Boghiș SRL și prezente prin “corespondență” la Adunarea Generală Ordinară a Asociaților, au decis numirea și desemnarea în funcția de administrator special al societății a unui anume Mihai Răzvan Lăpușan, domiciliat în Cluj Napoca.

Lăpușan este fondatorul Casei de Avocatură “Lăpușan & Partners” și, în primăvara anului trecut, l-a avut drept client pe celebrul președinte al Consiliului Județean Cluj, Alin Păunel Tișe, finul fostului premier PDL, Emil Boc, în procesul de divorț intentat de soția acestuia, Camelia Veronica Tișe, în care politicianul a avut calitatea de pârât. Miza acestui divorț erau, potrivit presei locale, afacerile imobiliare de milioane de euro pe care le controlează familia Tișe, astfel încât președintele Consiliului Județean a căutat să-și angajeze avocați de top.

Nici un an mai târziu, în ianuarie 2019, sindicaliștii de la Aeroportul Internațional “Avram Iancu”, din Cluj Napoca, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, l-au acuzat pe Alin Tișe că urmărește să numească în Consiliul de Administrație al Aeroportului pe avocatul Mihai Răzvan Lăpușan, tocmai pentru că l-a reprezentat în acest proces de divorț. Într-o scrisoare deschisă, semnată la vremea respectivă de președintele sindicatului, Gabriel Ene, acesta arăta că “nu mică ne-a fost surprinderea să vedem pe site-ul Consiliului Județean Cluj, la secțiunea < >, punctul 10 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 31 ianuarie 2019, ora 13.00, în care domnul Tișe, împreună cu aparatul său tehnic, stabilesc noi membri în Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Cluj. (…) Se pare că domnul Tișe nu a avut bani să-și plătească avocatul în procesul de divorț, pe domnul Lăpușan Mihai Răzvan, prin urmare a găsit oportună remunerarea dânsului, după buget. (…) Dacă nu era suficient, o a doua nominalizare este tatăl angajatului domnului Lăpușan, Daniel Perșu”, se arată în acest memoriu.

Propunerea de numire, retrasă ca urmare a scandalului

Concret, respectivul proiect de hotărâre la care face referire liderul sindical, propunea numirea în CA al aeroportului trei noi membri, printre care avocatul Lăpușan Mihai Răzvan, dar și un anume Daniel Perșu, tatăl Andradei Perșu, care activează în cadrul Casei de Avocatură “Lăpușan & Pratners” și care l-a reprezentat în instanță pe Alin Tișe. După dezvăluirea făcută de sindicaliști, proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi a Consiliului Județean Cluj, oficial pentru că nu a primit avizul comisiei de specialitate.

La vremea respectivă, Alin Tișe recunoștea că l-a angajat pe avocatul Lăpușan pentru a-l reprezenta în procesul de divorț și de partaj, însă spune că acest fapt nu are legătură cu propunerea pe care a înaintat-o în vederea numirii în Consilul de Administrație al Aeroportului. Interesant este faptul că din aceeași casă de avocatură a făcut parte, până în anul 2014, și colegul de partid al lui Alin Tișe, Călin Tulic, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj și membru marcant al organizației județene a Partidului Național Liberal.

Așa cum precizam mai sus, proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Cluj din 31 ianuarie 2019, invocându-se faptul că nu a întrunit avizul comisiei de specialitate. Însă chiar avocatul Mihai Răzvan Lăpușan face lumină în acest caz. El i-a transmis lui Alin Tișe o scrisoare de declinare a propunerii de numire în calitatea de membru al CA al Aeroportului Internațional Cluj, în special din motivul că a fost acuzat că a primit propunerea, având în vedere calitatea de avocat al lui Alin Tișe în procesul de divorț prin care a trecut, în 2018, președintele Consiliului Județean.

Insolvență declanșată la începutul acestui an

În aceste condiții, este mai mult decât interesant de aflat că acest avocat, Mihai Răzvan Lăpușan, a fost preferat de către Elena Udrea și Veronica Stanca să administreze special afacerea Băi Boghiș. Numirea lui în această funcție a fost făcută în temeiul articolului 52 din Legea Insolvenței nr. 85/2014, care prevede că, după deschiderea procedurii, adunarea generală a acționarilor/ asociaților/ membrilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special.

Băi Boghiș a intrat anul acesta în insolvență, iar în data de 28 februarie 2019, instanța Tribunalului Sălaj a desemnat drept administrator judiciar Cabinetul Individual de Insolvență Săvuș Cristian, din Cluj Napoca. Acesta a depus, în data de 29 mai, un raport de activitate, pe care l-a înaintat judecătorului sindic Claudiu Rareș Podar, de la Tribunalul Sălaj, în care arată că, împotriva SC Băi Boghiș, au fost înregistrate 21 de cereri de admitere a creanțelor. Tabelul preliminar al creanțelor a fost depus la dosarul cauzei în 6 mai 2019 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Conform acestui tabel, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj s-a înscris cu creanțe în valoare de 364.399 de lei, la care se adaugă un supliment de creanță de 85.787 de lei. În 13 mai 2019, a avut loc o adunare generală a creditorior SC Băi Boghiș, la care au particpat mai mulți creditori, printre care și Construcții Erbașu SA, care revendică o creanță constând în 61,8% din totalul debitelor SC Băi Boghiș. Cu acest prilej, adunarea creditorilor a aprobat ca administratorul judiciar al companiei, C.I.I. Săvuș Cristian, să fie remunerat cu suma de 2.500 de euro plus TVA lunar, la care se adaugă un procent de 5%, plus TVA, din sumele atrase în cadrul procedurii insolvenței. Asta, după ce, la sfârșitul lunii aprilie, ca urmare a convocării făcute de administratorul judiciar, au votat, prin corespondență, Veronica Stanca, fiica acesteia Nadine Magda Stanca și Elena Udrea, pentru aprobarea acestui convocator. Tot atunci, a fost aprobată și numirea ca administrator special al Băi Boghiș SRL a avocatului clujean Răzvan Mihai Lăpușan.

Ulterior, confom tabelului preliminar al creanțelor depus la 25 iunie, aflăm că Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj s-a înscris la masa credală cu 364.399 de lei, Construcții Erbașu SA cu 4.662.525 de lei, Nadine Magda Stanca cu 13.333.984,55 de lei, la care se adaugă creanțe salariale de 6.448 de lei, creanțe bugetare de 120.673 de lei, cu care s-au înscris Comuna Băi Boghiș și Municipiul Zalău, 18.189,11 lei cu care s-a înscris Aministrația Bazinală de Apă Crișuri, suplimentul de crență al AJFP Sălaj, de 85.787 de lei, precum și alte creanțe în valoare de 3.169.701,12 lei. În total, creanțele SC Băi Boghiș SRL de ridică la suma de 21.761.707,18 lei.

Legăturile partenerei Elenei Udrea, din Băi Boghiș, cu regimul Băsescu

Băi Boghiș SRL este o afacere pe care Elena Udrea a finanțat-o încă de pe vremea când conducea Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, însă a intrat oficial în companie după alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului 2014 și după ce a divorțat de fostul ei soț, Dorin Cocoș. În 10 decembrie 2014, ea a achiziționat 50% din capitalul social, devenind astfel parteneră oficială de afaceri cu Veronica Stanca.

Aceasta din urmă a fost, și probabil este încă, una dintre cele mai influente femei de afaceri din zona Ardealului. Căsătorită, până în 2008, cu fostul general de securitate și SRI Viorel Nicolae Stanca, ea s-a implicat, după Revoluție, în business-uri din zona turismului, printre care și compania Vialis SRL, care se ocupă cu activități hoteliere. Relația dintre familia Stanca și Traian Băsescu a fost una strânsă iar, în 2014, Veronica Stanca a fost numită coordonator regional al filialei Partidului Mișcarea Populară.

În ceea ce priveşte această ultimă afacere, ea a beneficiat de sprijin guvernamental, pe vremea când Elena Udrea conducea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, localitatea primind fonduri de dezvoltare, direcţionate cu prioritate. În 2013 s-a înţeles imediat şi care au fost resorturile direcţionării acestor fonduri, deoarece o jumătate din capitalul social al SC Băi Boghiş SRL a fost achiziţionat de Elena Udrea în persoană. De altfel, societatea pe care Udrea o împarte cu Veronica Stanca a fost şi cea care a pus gaj terenuri şi clădiri pentru a plăti uriașa cauţiune instituită pe numele Elenei Udrea de DNA, în dosarul privind şpaga primită de aceasta de la afaceristul Bogdan Buzăianu. În toamna anului trecut, DNA a pus-o pe Udrea sub control judicar sub o cauţiune de 5 milioane de lei, în dosarul în care este acuzată că ar fi finanţat PDL, în anul 2012, cu bani primiţi şpagă de la “băiatul deştept” Bogdan Buzăianu şi în legătură cu preluarea Vilei Săbărel, din Eforie Sud, din patrimoniul SC Carmen Silva 2000 SRL. Udrea a garantat această sumă, punând la dispoziţia statului două terenuri, în suprafaţă de 83.000 de metri pătraţi, plus construcţiile aferente aflate în proprietatea SC Băi Boghiş SRL.

