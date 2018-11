Bătaie de joc în dosarele care privesc averea familiei Băsescu. Bunurile „fabricii de pui” a lui Mircea Băsescu, evaluate la 11.000 de euro

GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Mircea Basescu, fratele presedintelui Romaniei, s-a prezentat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie unde a fost citat ca suspect si pentru a da declaratii in dosarul plangerii penale facuta de Florin Anghel impotriva sa. Mircea Basescu, fratele presedintelui Romaniei, s-a prezentat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie unde a fost citat ca suspect si pentru a da declaratii in dosarul plangerii penale facuta de Florin Anghel impotriva sa. Vezi galeria foto





Falimentul firmei Fattoria Terrantica, fabrica de ambalat pui patronată, până de curând, de Mircea Băsescu, scoate la lumină date halucinante. Toate bunurile necorporale ale companiei scoase la licitaţie au fost evauate la suma de 50.000 de lei, aici intrând atât două hale metalice, cât şi autoturismele, mobilierul, aparatura electronică şi alte obiecte de inventar. Mai mult, Mircea Băsescu a scăpat, deocamdată, şi de restituirea către firmă a unei datorii de 12.500 de euro, constând în diferenţa de preţ pe care a încasat-o în urma vânzării, în 2008, a unei vile din Eforie Sud, după ce un judecător a decis să compenseze această creanţă cu contravaloarea salariilor restante pe care Mircea Băsescu nu le-a ridicat. Şi nu este singurul membru al familiei fostului preşedinte a cărui activitate evoluează spectaculos. Ioana Băsescu a câştigat, după trei ani, un proces cu Agenţia de Cadastru, reuşind, la Înalta Curte, să anuleze definitiv un ordin din 2014, care nu mai este în vigoare din 2015. Ordinul atacat, dar fără obiect, vizează faptul că la cartea funciară au fost notificate sechestrele asigurătorii instituite, în 2015, de Parchetul General, pe moşia de la Nana. Sechestrele au legătură cu un dosar penal trimis în instanţă tot în 2015, dar care nu a fost finalizat de judecători, la fond, nici astăzi.

11.000 de euro, fără TVA. Aceasta este valoarea estimată de un evaluator autorizat a patrimoniului mobil al faimoasei fabrici de împachetat pui a lui Mircea Băsescu, din Portul Constanţa. Compania a intrat în faliment, iar lichidatorul judiciar încearcă să valorifice tot ce mai găseşte prin “ograda” fratelui fostului preşedinte al României, pentru recuperarea debitelor înregistrate.

Informaţia reiese din Raportul nr. 7441 din 2 noiembrie 2018, întocmit de CITR Filiala Bucureşti SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Fattoria Terrantica SRL, raport care a fost înaintat judecătorului sindic de la Secţia a II-a Civilă a Tribunalului Bucureşti. Aflăm, astfel, că, la data de 29 august 2018, a fost încheiat un proces-verbal în care Adunarea Generală a Creditorilor SC Fattoria Terrantica SRL a aprobat raportul de evaluare a activelor necorporale (licenţe software), echipamente, mijloace de transport şi alte bunuri mobile aflate în patrimoniul firmei lui Mircea Băsescu, raport întocmit de Adrian Pinciong, evaluator autorizat, la data de 24 august, primind, totodată, girul de a trece la valorificarea propriu-zisă a acestor obiecte din patrimoniul SC Fattoria Terrantica SRL.

În acest sens, lichidatorul judiciar a identificat 84 de bunuri, în valoare de 49.616 lei, compuse din Pachetul denumit “Hale Metalice” şi din Pachetul denumit “Bunuri Mobile”. Tabelul preţurilor acestor obiecte de inventar prezentat în raportul lichidatorului frizează ridicolul.

Pachetul “Hale Metalice” constă din două astfel de hale, una în suprafaţă de 360 de metri pătraţi, evaluată la preţul de 8.375 de lei fără TVA, iar a doua, în suprafaţă de 144 metri pătraţi, a fost evaluată la preţul de 3.375 de lei fără TVA.

A fost evaluată şi aparatura cu care Băsescu i-a făcut Izaurei “flangrantul”

Cele două hale sunt practic construcţiile amplasate în incinta Portului Constanţa, unde Mircea Băsescu îşi avea cartierul general până în momentul în care a fost condamnat definitiv la 4 ani închisore pentru că a luat bani de la familia lui Bercea Mondial, promiţând că va interveni în justiţie pentru ca interlopul să fie pus în libertate. Tot aici, Mircea Băsescu, cu sprijinul procurorilor de la DNA Constanţa, a organizat, în primăvara anului 2014, celebrul “flangrant”, în timpul căruia fiica lui Bercea Mondial, Izaura Anghel, a fost “pusă cu burta pe podea”, deşi era însărcinată. În prealabil, Mircea Băsescu i-a invitat pe membrii familiei Anghel la o discuţie, în timpul căreia s-a oferit să le plătească suma de 10.000 de euro din datoria de 600.000 de euro, filmându-i cu ajutorul unui sistem de supraveghere video pe care îl avea instalat în clădire.

Ei bine, şi acest sistem de supraveghere video a fost identificat de lichidatorul judiciar al SC Fattoria Terrantica, scoţându-l la licitaţie, în vederea valorificării. Este vorba despre un sistem de supraveghere DVR, plus camerele aferente, evaluat la preţul de 500 de lei, la care se adaugă un sistem de supraveghere video, evaluat la preţul de 300 de lei.

Din raportul lichidatorulu judiciar, aflăm că aceste valori prezentate în tabelul anexat, aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor, reprezintă o aşa-numită “valoare de vânzare forţată”.

Maşini scoase la vânzare la preţul unui telefon mobil

“Jurnalul” prezintă desfăşurătorul bunurilor identificate în patrimoniul SC Fattoria Terrantica, în toamna acestui an, care fac obiectul procesului de valorificare efectuat de către lichidatorul judiciar. Pe lângă cele două hale şi sistemul de supraveghere video despre care am făcut vorbire mai sus, au mai fost evaluate 11 licenţe pentru calculatoare Microsoft şi Windows. Valoarea de vânzare este zero lei fără TVA. În schimb, a fost identificat un fierăstrău circular de grindă, evaluat la 150 de lei fără TVA, dar şi două maşini de spălat – prima evaluată la 150 de lei fără TVA, iar a doua la 444 de lei fără TVA.

Cele mai valoroase bunuri găsite sunt: un strung (2.760 de lei), o cameră de frig şi stabilizare (20.750 de lei), două maşini de ambalare (în valoare de 1.225 de lei, respectiv de 738 de lei), o freză (3.397 de lei), un sistem de alarmă şi incendiu (862 de lei), un autoturism Dacia Logan Laureate (2.590 de lei), un autoturism Dacia Double Cab (1.050 de lei), un autoturism Dacia Pick-Up 21 (900 de lei), mobilier al sediului, nou (1.687 de lei), un motostivuitor şi un electrostivuitor (ambele evaluate la câte 1.128 de lei). În rest au mai fost identificate zece calculatoare, care, împreună, au fost evaluate la 100 de lei fără TVA, un compresor, două dedurizatoare, o schelă, un picamer tehnic, o staţie de încărcare electrostivuitor, un generator de sudură cu kitul aferent, două cântare pentru baloţi, opt compresoare de freon, un vas de expandare, două schimbătoare de căldură, patru pompe de apă circulare, patru aparate de aer condiţinat, două vaporizatoare, burghiu fix, un încărcător de baterie, un boiler de apă, un aparat de măsură, un transpalet hidraulic, un copiator, un aragaz, mobilier de cantină şi un clişeu flexografic digital. Toate acestea, împreună, au fost evaluate, aşa cum precizam mai sus, la suma de 49.616 lei fără TVA.

Licitaţie cu cântec

Conform documentului citat, în data de 7 septembrie 2018, Adunarea Generală a Creditorilor Fattoria Terrantica SRL a aprobat strategia de vânzare a acestor bunuri, numite “active necorporale”, iar lichidatorul judiciar arată că a efectuat demersuri de expunere pe piaţă a acestor obiecte, prin publicarea de anunţuri într-un ziar cu acoperire naţională, dar şi pe propria platformă electronică.

“La data de 11 octombrie 2018, porivit procesului-verbal de licitaţie nr. 6734/11.10.2018, au fost valorificate activele aflate în patrimoniul debitoarei, respectiv Pachetul «Hale Metalice» şi Pachetul «Bunuri Mobile», fiind declarat câştigător singurul ofertant”, precizează lichidatorul judiciar în raportul prezentat. Însă, “având în vedere că licitatorul câştigător nu a achitat restul de preţ în termenul stablit prin procesul-verbal”, lichidatorul judiciar a anunţat că “va continua demersurile de promovare şi de valorficare a activelor aflate în patrimoniul debitoarei”.

Lăsând la o parte irealul situaţiei de fapt, se poate observa că valoarea cu care bunurile firmei care l-a făcut pe Mircea Băsescu un afacerist de succes, în anii de glorie ai regimului fratelui său, valorează cu puţin mai mult decât suma “flangrantului” pe care acesta l-a organizat, în 2014, împotriva membrilor familiei lui Bercea Mondial şi, totodată, este mai mică decât suma pe care Mircea Băsescu însuşi trebuia să o restituie companiei. Asta, după ce, în aprilie 2016, Tribunalul Bucureşti a admis chemarea în garanţie a lui Mircea Băsescu, obligându-l să plătească în contul Fattoria Terrantica suma de 12.500 de euro, reprezentând o diferenţă de preţ pe care şi-a însuşit-o în nume personal, ca urmare a vânzării unei vile din Eforie Sud, în anul 2008. Ulterior, la 6 iunie 2018, instanţa a dispus compensarea acestei creanţe cu contravaloarea salariilor restante pe care Mircea Băsescu le avea de încasat de la firma pe care a băgat-o în faliment.

Victorie a Ioanei Băsescu, pentru nimic, la Înalta Curte

În timp ce Mircea Băsescu rămâne fără bunurile firmei sale, executate la preţ de nimic, nepoata acestuia, Ioana Băsescu, reuşeşte să câştige la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un proces intentat în urmă cu trei ani Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. În data de 2 noiembrie, judecătorii Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal de la instanţa supremă au decis să respingă apelurile declarate de pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de intervenient, împotriva unei sentinţe civile pronunţate în data de 16 februarie 2016 de către Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti. Decizia Înaltei Curţi este definitivă.

Este vorba despre un proces intentat de Ioana Băsescu prin care cerea în instană anularea Ordinului nr. 700/2014 al preşedintelui ANCPI, care prevedea că sechestrele penale instituite de Parchet asupra terenurilor pe care aceasta le-a cumpărat în localitatea Nana să fie înscrise la Cartea Funciară. În fapt, Ordinul atacat fusese deja modificat prin acte administrative similare emise de ANCPI în anii următori.

Parchetul General a instituit, în anul 2015, sechestre asigurătorii pe fiecare dintre cele 34 de parcele de teren arabil achiziţionate de Ioana Băsescu la Nana. Fiica fostului preşedinte a deschis tot atâtea procese la Judecătoria Olteniţa, cerând ridicarea sechestrelor. În toate, la fond, a pierdut, dar a făcut apeluri la Tribunalul Călăraşi. Ulterior, a acţionat în instanţă ANCPI, cerând, în paralel, suspendarea apelurilor până la soluţionarea acestui proces. Litigiu care, iată, a fost soluţionat abia după trei ani.

Dosarul fraudelor de la Nana zace la Tribunalul Călăraşi de trei ani şi jumătate

Sechestrele asigurătorii pe terenurile Ioanei Băsescu de la Nana au fost instituite de Parchetul General, odată cu declanşarea cercetărilor în dosarul în care mai mulţi localnici şi funcţioari ai Primăriei Nana au fost puşi sub acuzare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. În luna mai, au fost trimişi în judecată, sub control judiciar, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată, conflict de interese, spălare de bani şi fals în declaraţii, primarul localităţii, Gheorghe Dobre, funcţionarii Florian Decu, Marian Dobre, Simona Alina Preda, dar şi Tudoriţa Niculae - secretara primăriei, Vasilica Preda - contabil, şi Nicolae Tudorache - casier. Pe lângă aceştia, au mai fost trimişi în judecată localnicii Domnica Enciu, Daniela Negoiţă şi Georgică Stolea. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2005-2010, funcţionarii primăriei, împreună cu fostul primar, Dumitru Budiştenu (decedat între timp), au acţionat în vederea retrocedării unor terenuri agricole prin eludarea Legii fondului funciar, pentru 128 de cereri de retrocedare, soluţionate fără excepţie de Comisia de Fond Funciar Nana, în perioada mai 2006 – decembrie 2010. 44% din cererile de revendicare erau formulate în numele inculpaţilor din dosar, ale soţilor, părinţilor, bunicilor sau ale altor rude ale acestora. Procurorii spun că persoanele în cauză au completat în fals cereri, prin modificarea semnăturii titularilor, sau au antedatat cereri de revendicare, au scris, au acceptat depunerea şi au înregistrat retroactiv în registrul special de fond funciar cereri care au fost depuse peste termenul de decădere prevăzut de lege, cereri despre care s-a stabilit că nu au fost semnate de titulari. Soluţiile adoptate de Comisia de Fond Funciar Nana au fost determinate de săvârşirea de către unii inculpaţi de acţiuni sau inacţiuni care au avut ca rezultat îndeplinirea în mod defectuos ori neîndeplinirea atribuţiilor legale, acestea având ca scop obţinerea unor foloase necuvenite constând în dobândirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri pe numele lor sau pe numele altor persoane. Infracţiunile de abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu reţinute în sarcina inculpaţilor au avut ca rezultat producerea unei pagube în dauna domeniului privat al statului în cuantum de 3.076.949 lei.

Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul Călăraşi în data de 22 mai 2015. Ne aflăm în noiembrie 2018, după 48 de termene de judecată luate în discuţie la fond, fără ca procesul să fie finalizat. Ultimele 15 termene de judecată au fost amânate succesiv, deoarece de la dosar lipseşte un raport de expertiză tehnică. Procesul va fi reluat în data de 29 noiembrie.

Halele firmei lui Mircea Băsescu au fost evaluate la nici 12.000 de lei. O Dacia Pick-Up costă 200 de euro, în timp ce cel mai valoros activ al fabricii de pui este o cameră frigorifică, evaluată la 20.720 de lei

Ioana Băsescu poate relua judecata în apelurile de la Tribunalul Călăraşi, pentru ridicarea celor 34 de sechestre penale instituite pe parcelele care alcătuiesc moşia de la Nana. După ce acţiunea a fost blocată din cauza altui proces, la Înalta Curte.