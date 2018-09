Ce firme vor încasa aproape 7 milioane de euro pentru paza RAR

Bogdan Iurascu/Intact Images Registrul Auto Roman (RAR), in Bucuresti, luni, 15 noiembrie 2010. Numarul solicitarilor pentru verificarea autovehiculelor a crescut, in ultima luna dupa ce s-a anuntat ca taxa de poluare ar urma sa creasca de la 1 ianuarie 2011. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Bogdan Iurascu Registrul Auto Roman (RAR), in Bucuresti, luni, 15 noiembrie 2010. Numarul solicitarilor pentru verificarea autovehiculelor a crescut, in ultima luna dupa ce s-a anuntat ca taxa de poluare ar urma sa creasca de la 1 ianuarie 2011. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Bogdan Iurascu Vezi galeria foto





Registrul Auto Român a finalizat, după un an de negocieri, procedura de încheiere a contractului privind paza şi protecţia reprezentanţelor teritoriale din Transilvania, Moldova şi din zona de sud a ţării. Pentru următorii patru ani, RAR va cheltui pe serviciile de pază peste 31 de milioane de lei, bani pe care îi vor încasa trei companii. Una dintre ele a derulat câteva contracte cu Ministerul Culturii, iar a doua este acuzată de presa din Oltenia că este controlată de un personaj cu legături în lumea interlopă. Cea mai cunoscută firmă care va presta servicii pentru Registrul Auto Român face parte din grupul de companii NEI, deţinut de omul de afaceri Mihai Neicu. Cunoscut drept un apropiat al guvernelor PDL, Mihai Neicu l-a denunţat, în urmă cu trei ani, la Parchet, pe ginerele fostului co-preşedinte al PNL, Vasile Blaga.

39 de reprezentanţe teritoriale ale Registrului Auto Român, inclusiv cele două sedii din Bucureşti, vor beneficia, timp de patru ani, de pază permanentă din partea a trei companii private. RAR RA a încheiat, la sfârşitul săptămânii trecute, un acord-cadru pentru contractarea acestor servicii, reuşind să economisească, aşa cum rezultă din anunţul de atribuire, aproape jumătate din suma pe care o alocase iniţial pentru plata acestor servicii.

Astfel, în 22 august 2017, Registrul Auto Român a anunţat că este dispus să pună la bătaie suma de 51.075.150 de lei fără TVA pentru paza sucursalelor din Moldova, Transilvania şi Muntenia, organizând, în acest sens, o licitaţie deschisă, având ca şi unic criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ. Selecţia ofertelor a durat exact un an de zile, contractul fiind atribuit în zilele de 22 şi 23 august 2018.

Serviciile de pază şi protecţie a sediilor RAR au fost împărţite pe trei loturi, fiecare lot fiind aferent unei zone georgrafice, aşa cun rezultă din anunţul de atribuire publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, de către autoritatea contractantă. În acest sens, primul lot atribuit, care vizează serviciile de pază ce urmează a fi prestate la sucursalele RAR din zona de sud a României, a făcut obiectul unui contract parafat în data de 22 august. Pentru acest lot, autoritatea contractantă a anunţat că este dispusă să plătească o sumă totală de 26.778.000 de lei fără TVA, înscriindu-se şapte companii din domeniu, dintre care doar patru oferte au fost considerate admisibile. În cele din urmă, oferta câştigătoare a fost desemnată cea a companiei SC OK Guard SRL din Bucureşti, care, pentru cei patru ani de servicii de pază, va încasa de la RAR suma de 14.092.992 de lei fără TVA. Contractul este încheiat pe o durată de patru ani şi nu poate fi subcontractat.

Registrul va cheltui jumătate din suma pusă la bătaie pentru acest contract

Al doilea lot atribuit este aferent unui contract încheiat o zi mai târziu şi se referă la serviciile de pază ce urmează a fi prestate în sucursalele RAR din zona Transilvania. Pentru acest lot, autoritatea contractantă a anunţat că este dispusă să achite o sumă maximă de 16.751.159 de lei fără TVA. La licitaţie s-au înscris, de asemenea, şapte firme de pază, din care doar patru au depus oferte considerate admisibile de către Registrul Auto Român. În 23 august, contractul a fost atribuit companiei SC Safety Security SRL, cu sediul în Caracal, pentru suma de 8.554.626,72 de lei fără TVA. Ca şi în cazul primului lot atribuit, şi acest contract a fost încheiat pe o perioadă de patru ani, el neputând fi subcontractat.

În aceeaşi zi de 23 august, RAR a atribuit şi contractul aferent ultimului lot care face obiectul acestui acord-cadru. Este vorba despre serviciile de pază aferente reprezentanţelor Registrului din zona Moldova, pentru care autoritatea contractantă a pus la bătaie o sumă maximă de 7.545.552 de lei fără TVA. Aici au fost înregistrate opt oferte, din care doar patru au fost admisibile, iar compania care şi-a adjudecat contractul se numeşte SC NEI Divizia de Securitate SRL, care a solicitat 3.676.890,24 de lei fără TVA. Prestarea serviciilor este aferentă tot unei perioade de patru ani, însă, de această dată, autoritatea contractantă a permis companiei NEI să poată subcontracta o parte constând în 20 la sută din contract, pentru activităţi conexe.

În total, pentru cele trei loturi atribuite, Registrul Auto Român va scoate din buget suma de 31.326.165,7 lei cu TVA inclus, adică 6.961.370,1 euro.

Posturi de pază, fără număr

Regiunea Transilvania vizează 15 reprezentanţe ale RAR care urmează să fie păzite. Este vorba despre reprezentanţele RAR din judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi Timiş. Conform caietului de sarcini, RAR a contractat 15 posturi de pază permanente (care vor activa 24 de ore pe zi, 30,5 zile pe lună), totalizând un număr de ore de pază lunare de 10.980, la care se adaugă patru posturi de pază pe timpul orelor de program, ceea ce înseamnă alte 680 de ore lunar lucrate, şi alte trei posturi de pază pe timp de noapte, totalizând alte 1.098 de ore de pază lunar. Numai pentru reprezentanţele RAR din zona Transilvania, RAR a contractat, astfel, 12.776 de ore de pază pentru fiecare lună.

Regiunea Moldova are în vedere un număr de 7 reprezentanţe ale Registrului Auto Român, dispuse pe raza judeţelor Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, unde vor fiinţa şapte posturi de pază permanente (5.124 de ore pe lună), un post de pază pe timpul orelor de program (172 de ore pe lună), un post de pază pe timp de noapte (366 de ore lunar) şi alt post de pază în timpul orelor de program şi în zilele de sâmbătă (242 de ore lunar). În total, RAR din Moldova va beneficia de un număr total lunar de 5.094 de ore de pază.

În ceea ce priveşte zona de sud a ţării, aici este vorba despre 17 reprezentanţe RAR, aferente judeţelor Argeş, Brăila, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, la care se adaugă sediile RAR din Bucureşti (cel din Calea Griviţei şi cel de la Voluntari). Aici au fost contractate 18.428 de ore de pază lunar. Este vorba despre 23 de posturi de pază permanente, trei posturi de pază în timpul orelor de program, de luni până vineri, două posturi de pază pe timp de noapte şi două posturi de şef de obiective, dispuse la sediile RAR din Capitală.

Contractul se poate modifica, dacă Guvernul majorează salariul minim

Conform caietului de sarcini care a stat la baza atribuirii acestor contracte, posturile de pază pentru care RAR va plăti aceşti bani sunt atât fixe, cât şi mobile şi vor activa în zona de verificări tehnice şi în zonele de efectuare a inspecţiilor auto. Autoritatea contractantă apreciază că, pe timpul derulării contractului, pot surveni modificări ale numărului de ore prestate, prin mărirea sau micşorarea numărului actual de posturi de pază, inclusiv ale tarifelor. Un alt motiv pentru care pot surveni modificări este acela al înfiinţării unor reprezentanţe noi ale RAR, dar şi ca urmare a modificării unor obiective la reprezentanţele RAR care îşi desfăşoară activitatea în spaţii închiriate. De asemenea, Poliţia Locală poate solicita modificarea planurilor de pază şi protecţie. Un motiv interesant al posibilităţilor care ar putea conduce la modificarea contractului este acela al “modificării salariului minim brut pe economie, ca urmare a apariţiei unor modificări legislative cu privire la legislaţia aplicabilă”.

Revenind la contractul propriu-zis, RAR este interesat de paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau al ocupării abuzive, de paza împotriva furturilor, a distrugerilor, a incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale. Un alt obiectiv al contractului se referă la detectarea substanţelor, a armelor, a explozibililor şi a materialelor de orice natură care pot provoca daune, precum şi de paza proprietăţii intelectuale şi a mediului înconjurător, a vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor. Companiile care vor presta aceste servicii vor acorda inclusiv consultanţă în domeniu şi vor furniza autorităţilor competente informaţii legate de incidentele apărute în timpul derulării activităţilor de pază şi protecţie.

Cine se află în spatele firmelor care au câştigat aceste loturi

Aşa cum am arătat mai sus, trei companii au fost selectate să se ocupe de prestarea serviciilor de pază şi protecţie la sucursalele Registrului Auto Român din cele trei regiuni. Practic, fiecare companie va avea în administrare câte o zonă din cele trei. Este vorba despre SC OK Guard SRL Bucureşti, de Safety Security SRL Caracal şi de SC NEI Divizia de Securitate SRL Bucureşti.

SC OK Guard SRL este o companie care a mai derulat contracte cu statul. Una dintre instituţiile care au apelat la serviciile acestei firme a fost Ministerul Culturii, care a derulat cu societate în cauză patru contracte, încheiate în anii 2013 şi 2014, în valoare totală de 492.932,5 lei cu TVA. În urmă cu doi ani, SC OK Guard SRL a dat în judecată Universitatea Ovidius din Constanţa, contestând rezultatul unei licitaţii publice privind contractarea unor servicii de pază şi de ordine publică. SC OK Guard SRL a fost înfiinţată în anul 1994, are sediul în Sectorul 2 al Capitalei şi este deţinută de Marius Muşat (90% din acţiuni) şi Maria Muşat (10% din acţiuni).

În ceea ce priveşte a doua companie, SC Safety Security SRL Caracal, aceasta derulează un alt contract încheiat recent cu Complexul Energetic Oltenia, pentru paza a 15 obiective. Contractul este în valoare de 3,5 milioane de lei fără TVA. Presa gorjeană susţine că societatea, care are drept asociat unic oficial o persoană pe nume Dumitru Ţîrnă, este, de fapt, controlată de un anume Remus Rădoi, zis “Codiţă”, implicat în mai multe scandaluri ale clanurilor ţigăneşti din zona Olteniei. În 2002, spun jurnaliştii, “Codiţă” şi-a incendiat autoturismul în faţa Ministerului Justiţiei, în semn de protest faţă de pasivitatea autorităţilor faţă de infractori.

Nu în cele din urmă, compania NEI Divizia de Securitate SRL este o societate care face parte din grupul NEI, controlat de omul de afaceri Mihai Neicu. Firmele acestuia sunt abonate de ani de zile la contractele cu statul, în special în timpul guvernelor PDL, acesta fiind considerat un apropiat al fostei guvernări portocalii. În 2015, Mihai Neicu a devenit denunţător la Parchet al ginerelui lui Vasile Blaga, Andrei Rudeanu, judecat, astăzi, pentru infracţiuni de evaziune fiscală.

RAR a reuşit să facă o economie semnificativă, odată cu încheierea acestui acord-cadru. Iniţial, autoritatea contractantă estima că va cheltui peste 51 de milioane de lei fără TVA. La final, suma se va ridica la peste 31 de milioane de lei cu TVA inclus.

Pe lângă paza propriu-zisă a bunurilor, locaţiilor şi persoanelor, firmele de securitate trebuie să combată pătrunderea în zonele respective cu explozibili, substanţe toxice sau alte asemenea produse, dar să şi dea raportul la Poliţie sau Procuratură, în caz de incidente.