Compania lui Dan Barna - de la liderul USR, la fiica unui vânzător de armament

Liderul USR, Dan Barna, proaspăt desemnat, la congresul de sâmbătă, drept candidat al partidului pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, a deținut, până în vara anului 2016, jumătate din acțiunile unei companii de consultanță. SC Grupul de Consultanță și Dezvoltare DCG SRL a derulat, în perioada guvernelor PSD, contracte cu statul în valoare de aproximativ 400.000 de euro. După plecarea din firmă a lui Barna, compania a fost controlată de partenerul său de afaceri, Dumitru Dragoș Jaliu, acesta din urmă decizând, în primăvara anului curent, să coopteze în societate noi asociați. Printre aceștia se numără și Ana Cristina Pojoga, care este fiica lui Dan Ioan Pojoga, un om de afaceri din cadrul grupului Interactive Systems & Business Consulting, entitate care activează în zona furnizării sistemelor de informații și securitate pentru Armata Română. Mai mult, această companie a dezvoltat pentru capabilitățile militare ale Armatei sistemul denumit “C2”, pe care un grup american, controlat de lobby-stul Ellion Broidy, un apropiat al lui Donald Trump, ar fi vrut să-l modernizeze, prin încheierea unui contract important cu statul român. Afacerea, pentru care s-au pregătit să liciteze și românii de la Interactive Systems & Business Consulting SRL, a picat, americanii retrăgându-se și aducând grave acuze statului român. Modernizarea sistemului militar în cauză a fost gândită, încă din timpul Guvernului Cioloș, de către Ministerul Apărării Naționale, în condițiile în care Dan Barna a ocupat, o perioadă, funcția de secretar de stat în Cabinetul condus de actualul său partener de alianță electorală, Dacian Cioloș.

Afacerile prezidențiabilului USR cu statul, în special cu instituțiile publice aflate, în ultimii ani, în parohia PSD, sunt controlate, în prezent, de fostul partener de business al lui Dan Barna. Astfel, conform informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Dan Ilie Barna, liderul USR, a părăsit structura acționaratului SC Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, în data de 30 iunie 2016, cu câteva luni înainte de a candida la alegerile parlamentare. La acel moment, Dan Barna deținea 50 la sută din acțiunile acestei companii, în timp ce cealaltă jumătate a capitalului social era controlată de un brașovean pe nume Dumitru Dragoș Jaliu. Societatea a fost administrată, până în ziua în care Barna a părăsit compania, de soția liderului USR, Olguța Dana Totolici. Barna a decis, atunci, să-i cedeze toate acțiunile deținute în cadrul SC Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL partenerului său Dumitru Dragoș Jaliu, care, de altfel, tot atunci a preluat și funcția de administrator unic al societății de la soția președintelui USR.

Important de precizat este și faptul că, până în data de 27 ianuarie 2017, Dan Barna a mai făcut parte, ca asociat persoană fizică, și din compania SC Risky Business SRL, el cedându-i și acțiunile de la această societate aceluiași Dumitru Dragoș Jaliu. Astfel, este mai mult decât evident că între liderul USR și acest domn Jaliu există o relație destul de strânsă, construită în jurul business-urilor private. În aceste condiții, aflăm că, la doi ani și jumătate după ce a preluat de la Dan Barna toate părțile sociale din cadrul SC Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, Dumitru Dragoș Jaliu decide majorarea capitalului social și cooptarea în cadrul companiei a unor noi asociați persoane fizice. Conform unui document înregistrat la Registrul Comerțului, în data de 12 martie 2019, intră în cadrul sociețății lui Barna Felicia Mirela Jaliu, soția lui Dumitru Dragoș Jaliu, o anume Alexandra Raluca Preluca, din Suceava, și bucureșteanca Ana Cristina Pojoga, în vârstă de 34 de ani.

Nou asociat cu legături de familie explozive

Conform informațiilor din surse extrem de sigure, noul acționar al SC Grupul de Consultanț pentru Dezvoltare DCG SRL, deținută de Dan Barna până în 2016, Ana Cristina Pojoca este fiica lui Dan Ioan Pojoca și Veronica Pojoca. Seniorul Dan Ioan Pojoca, născut în 19 iunie 1960, stabilit în Bucureși, este partener de afaceri cu Iulian Herșcovici, Radu Lupu și Pompiliu Constantin Mihai, cei care controlează un grup de companii care activează în domeniul militar, SC Interactive Systems & Business Consulting SRL și SC Interactive Technical Services SA. Această informație este una mai mult decât spectaculoasă și care vine din zona de afaceri în care s-a plasat, până nu demult, candidatul la prezidențiale al USR, Dan Barna.

Presa apropiată sistemului a invocat, recent, că fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, ar face obiectul unei anchete a DNA legată de participarea la ceremonia de alegere a lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA. Vizita în SUA a liderului PSD, dar și a fostului premier Sorin Grindeanu, a fost “aranjată prin intermediul lobby-stului Ellion Broidy, despre care, pe surse americane, s-a rostogolit informația că încerca să se folosească de influența pe care o avea pe lângă președintele american pentru a obține, pentru compania sa, Circinus, specializată în afaceri din industria militară și de securitate, un contract de peste 200 de milioane de dolari în România.

Această companie ar fi încheiat, la începutul lunii februarie a anului 2017, un acord cu Romarm, după care, în noiembrie 2017, a încercat să orienteze operațiuni de lobby la București prin intermediul unor alte companii, dar aceste influențe să fie exercitate pe lângă oficiali americani, în special pe lângă ambasadorul SUA la București, Hans Klemm.

Fără a intra în detaliile afacerii, memorandumul sau acordul încheiat viza dezvoltarea unor soluții moderne C4ISR (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) pentru capabilitățile militare ale Romniei în domeniul cybersecurity, și se referea inclusiv la interacționarea cu tehnologii de luptă moderne, respectiv achizițiile de apărare antirachetă și vehicule blindate realizate de forțele aramate române.

Lobby-stul lui Trump a renunțat la afacere

La momentul derulării acestor operațiuni de lobby, Armata Română utiliza un sistem denumit C2 (Command and Control), dezvoltat de compania Interactive Systems & Business Consulting SRL, deținută de Iulian Herșcovici și Radu Lupu, dar administrată de Dan Ioan Pojoga, tatăl Anei Cristina Pojoga, cea care a devenit acționar în compania SC Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, deținută, până în 2016, de Dan Barna și predată, înaintea alegerilor parlamentare de acum trei ani, partenerului său de afaceri Dumitru Dragoș Jaliu. Interactive Systems & Business Consulting SRL este un furnizor de sisteme de informații de securitate în domeniul apărării și, conform portalului propriu, are ca și companii partenere giganții Lokheed Martin, General Dynamics, Nexor, Fortinet și… Microsoft.

Interesant este că, pentru implementarea noului sistem C4ISR, grupul controlat de lobbystul american Ellion Broidy, Circinus, urma să se confrunte în procedurile de licitație ale Armatei Române exact cu oferantul Interactive Systems & Business SRL și, anul trecut, compania americană a anunțat partea română că se retrage din cursă. Acuzând MApN că a “trucat” licitația. Scrisoarea de anunț a retragerii a fost semnată de Alan Stone, director Circinus, și i-a fost adresată ministrului de atunci al Apărării, Mihai Fifor, și acuză faptul că se încearcă favorizarea producătorului român. Concret, spune Alan Stone, “procedura de achiziție ne forțează să renunțăm la o soluție funcțională pentru o tehnologie falimentară care pune în pericol viețile soldaților. Soluția noastră a inclus mereu intra și inter-operablilitatea cu echipamentele și capabilitățile existente. Procedura în curs va perpetua riscurile prin care actualul sistem pune în pericol forțele armate române și partenerii SUA și NATO”.

Proiectul, demarat pe vremea Guvernului Cioloș

De remarcat este și faptul că, în ultimele luni ale guvernării Coloș, mai exact în noiembrie 2016, Ministerul Apărării Naționale a întocmit un proiect de HG pentru aprobarea achiziției sistemelor de comandă, control, comunicații, computer și informații, cu capabilități de integrare a informațiilor de supraveghere, indicare, localizare și cercetare, iar această achiziție trebuia să conducă la semnarea unui acord-cadru pe o perioadă de șapte ani. Proiectul de HG viza stabilirea condițiilor specifice prin care MApN să procedeze la “selecția unui furnizor strategic român pentru achiziția sistemelor C4ISR”. Coincidența face că, în perioada în care acest proiect de HG era elaborat, Dan Barna ocupa funcția de secretar de stat în Guvernul Cioloș, mai exact în Ministerul Fondurilor Europene, unde se ocupa de coordonarea activităților și a lucrărilor specifice procesului de închidere a programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007 – 2013, dar și de coordonarea activităților specifice generate de relația Ministerului Fondurilor Europene cu Parlmentul României.

Bani publici, de la “ciuma roșie”

Revenind a SC Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, aceasta funcționează, în prezent, cu un sediu social în Mogoșoaia, județul Ilfov. La înființare, în 26 februarie 2007, firma îi avea drept asociați persoane fizice pe Ana Laura Buzatu, George Horia Ion Ionescu, Dumitru Dragoș Jaliu și Ilie Dan Barna și se ocupa cu activități de consultanță juridică, contabilă și în domeniul fiscal. La data de 28 ianuarie 2009, Buzatu și Ionescu pleacă din firmă, cedând acțiunile către asociații Jaliu și Barna.

Apoi, în 2019, când jumătate din acțiunile SC Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL era deținut de Dan Barna, compania a intrat în morișca afacerilor cu statul. În 26 ianuarie 2010, compania a primit, din partea Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, un contract în valoare de 40.895,2 euro, pentru activități de formare profesională. Trei ani mai târziu, pe 4 septembrie 2013, Ministerul Administrației și Internelor, condus, la acea dată, de fostul lider USL Radu Stroe, compania lui Barna a primit un contract de 220.576,4 euro pentru elaborarea și tipărirea unui ghid despre gestionarea fondurilor europene.

În 17 octombrie 2014, Ministerul Justiție, condus la acea dată de actualul senator PSD Robert Cazanciuc, a încheiat cu aceeași companie un contract în valoare de 78.361,4 euro, iar, în 18 februarie același an, Consiliul Județean Ialomița, condus, atunci, de PSD-istul Vasile Ciprian Ciupercă, a atribuit societății lui Dan Barna un contact de 22.632,2 euro.

SC Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL a mai primit contracte, prin cumpărare directă, cu Prefectura Constanța, cu Asociația Translvania Nord sau cu Asociația Grup de Afacere Locală Făgăraș, ori cu Spitalul Muncipal de Urgență Timișoara. În total, valoarea acestor contracte închietate de firma lui Dan Barna cu statul se ridică la 1.734.225,0 lei cu TVA (392.530,9 euro).

Candidatură prezidențială, lansată la Teatrul Național. Condus de tatăl fostului său consilier

Liderul Uniunii Salvați România (USR), Dan Ilie Barna, a fost desemnat, la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul cogresului partidului, desfășurat la Teatrul Național “I.L. Caragiale” din București, drept candidat al acestei formațiuni pentru alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an. Locația aleasă pentru desfășurarea congresului este condusă instituțional de actorul Ion Caramitru, în condițiile în care fiul acestuia, Andrei Caramitru, a deținut, până de curând, calitatea de consilier al președintelui USR, Dan Barna.

În cadrul unei ceremonii în care președintele USR București, Roxana Wring a declarat că formașiunea își va alege candidatul la prezidențiale și că Dăncilă și Firea trebuie să plece din politică. După care, s-a trect la vot. Dan Barna a primit 324 de voturi, din totalul celor 492 exprimate, în vederea nominalizării pentru candidatura la funcția prezidențială, în timp ce 134 de voturi au fost acordate pentru Mihai Goțiu, 5 voturi au mers la Dumitru Stanca, trei voturi au mers către Dragoș Dinulescu, iar 26 de voturi au fost anulate.

Imediat după vot, Dan Barna a precizat că “România are nevoie de ADN-ul USR la Cotroceni. Cred că obiectul USR PLUS în campanie e de a transforma România în care copii şi tinerii vor să trăiască şi mulţi vor să se întoarcă. Mulţumesc încă o dată. Alianţa USR-PLUS merge la victorie”.

Lucrurile sunt parțial tranșate în cadrul USR cu privire la alegerile prezidențiale, întrucât formațiunea condusă de Dan Barna se află în alianță cu PLUS, partid condus de Dacian Cioloș, care vizează și el Palatul Cotroceni în toamna acestui an. Acesta din urmă a anunțat, după Consilul Național al PLUS, tot de la sfârșitul săptămânii trecute, că “prezițiabilul partidului va fi ales prin vot electronic de către toți membrii formațiunii, în perioada 22 – 27 iulie 2019”. Abia după aceea vor avea loc negocieri cu cei de la USR, pentru a se decide canddatul final al Alianței USR-PLUS pentru alegerile prezidențiale.

