Denunțătorul Sorinei Pintea, recompensat de Guvernul Orban cu peste 3,5 milioane de euro, în stare de urgență

Compania de furnizare a produselor farmaceutice și a echipamentelor medicale controlată de omul de afaceri Octavian Niculescu, denunțătorul principal din dosarul DNA în care este judecată Sorina Pintea, a primit, fără licitație, contracte în valoare de 3,5 milioane de euro de la Ministerul Transporturilor. Afacerile au vizat livrarea de echipamente de protecție, produse medicale și dezinfectanți pentru rețeaua spitalicească proprie și a fost parafată în perioada 3 – 14 aprilie, în plină stare de urgență. Contractele nu au avut la bază publicarea vreunei invitații de participare, fiind invocat tocmai Decretul nr. 195/2020, prin care a fost instituită starea de urgență pe întreg teritoriul României, până pe 15 aprilie, când a fost emis un nou decret, de prelungire a acestei stări. La două săptămâni de la ultimul contract subsecvent încheiat între Guvern, prin Ministerul Transporturilor, și compania lui Niculescu, Direcția Națională Anticorupție a dispus trimiterea în judecată a fostului ministru al Sănătății Sorina Pintea.

La data de 14 aprilie 2020, s-a epuizat Decretul nr. 195/2020, prin care președintele României, Klaus Iohannis, a instaurat starea de urgență la nivel național, printre măsurile prevăzute în acest decret fiind și aceea a posibilității achiziției, fără licitație, a echipamentelor de protecție și materialelor sanitare necesare a fi folosite în instituțiile sanitare aflate „linia întâi” a luptei împotriva răspândirii efectelor noului coronavirus. În 15 aprilie, președintele a emis un nou decret, cu numărul 240/2020, prin care a fost prelungită starea de urgență cu 30 de zile, până în data de 15 mai, când, teoretic, a intrat în vigoare starea de alertă. Cu nici două săptămâni înainte ca primul decret al stării de urgență să își înceteze aplicabilitatea, Ministerul Transporturilor a încheiat, în condițiile speciale care exceptau de la organizarea unei licitații publice, un acord-cadru, împărțit în mai multe loturi, pentru achiziția de echipamente medicale, echipamente de protecție, substanțe dezinfectante și alte produse de profil, pentru asigurarea dotării cu acestea în rețeaua spitalicească proprie, aflată în subordinea autorității contractante.

Este vorba despre monitoare pentru verificarea funcțiilor vitale ATI, echipamente medicale constând în cărucioare pentru urgență și terapie intensivă, sisteme de reglare a temperaturii, paturi de terapie intensivă, sisteme de transfer pacienți și ventilatoare mecanice.

Acordul cadru are valoarea de 12.887.512,8 lei fără TVA, respectiv 15.467.040,2 lei cu TVA inclusă (3.222.300 de euro). Compania care a primit contractul se numește SC Tehnoplus Medical SRL cu sediul în București, care, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului este deținută și administrată, în calitate de unic asociat, de către Octavian Niculescu. Acesta este nimeni altul decât omul de afaceri care a denunțat-o pe fostul ministru al Sănătății Sorina Pintea în dosarul de luare de mită instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, la începutul acestui an, dosar în care fostul demnitar a și fost arestat preventiv.

17,2 milioane de lei, în două săptămâni

Cu adevărat spectaculos este însă că la data de 13 aprilie 2020, cu o zi înaintea expirării primului decret prezidențial, același Minister al Transporturilor încheie un alt acord-cadru, tot fără licitație, invocându-se, și de această dată, situația specială, pentru furnizarea de echipamente medicale. Împărțit pe loturi, ca și celălalt acord. Agentul economic câștigător al lotului 16 este aceeași firmă SC Tehnoplus Medical SRL, iar valoarea contractului subsecvent încheiat este de 1.473.606,4 lei fără TVA.

Mai departe, Ministerul Transporturilor încheie, în plină stare de urgență, o serie de contracte subsecvente aferente primului acord-cadru. Astfel, în 14 aprilie – ultima zi a aplicabilității Decretului Prezidențial din luna martie, se atribuie companiei lui Octavian Niculescu lotul 1 al acordului, în valoare de 172.800 de lei fără TVA. În aceeași zi, se atribuie contractul subsecvent în valoare de 81.600 de lei fără TVA. Asta, după ce, în data de 7 aprilie, au fost atribuite, lotul 3 (în valoare de 255.553 de lei fără TVA), dar și lotul 2 (în valoare de 508.800 de lei fără TVA).

Tot la 7 aprilie 2020, SC Tehnoplus Medical SRL încheie cu Ministerul Transporturilor contractul subsecvent nr. 14465.2020, aferent lotului 8 al acordului-cadru, în valoare de 11.978.782,8 lei fără TVA, adică 14.254.751,5 lei cu TVA inclusă (2.969.740 de euro). Conform anunțurilor de atribuire, publicate pe portalul SICAP (Sistemul Informatic al Achizițiilor Publice), toate aceste acorduri-cadru și contracte subsecvente au fost încheiate de Ministerul Transporturilor cu firma lui Octavian Niculescu, fără licitație, fără publicarea prealabilă a unei invitații la procedura concurențială de ofertare, fiind invocate „contextul epidemiologic actual, cu declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății și introducerea acestei noi patologii (virusul SARS-Cov2 – n.red.) în alertă internațională, dar ținând cont și de prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României”, astfel încât „procedura de atribuire aleasă este negociere făcă publicare prealabilă, conform prevederilor art. 104, alineat 1, litera «c» din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare”.

Firma, abonată la contractele structurilor de forță

Jurnalul a dezvăluit, în urmă cu două trei luni, că unul dintre miile de contracte pe care firma lui Octavian Niculescu, denunțătorul inițial din dosarul „Pintea” l-a derulat cu statul român, a fost încheiat în data de 12 decembrie 2018. SC Tehnoplus Medical SRL (fostă Tehnoplus Service SRL) a fost, atunci, contractată de Spitalul Clinic de Urgență al Ministerului Administrației și Internelor „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, din București, ca în decurs de 12 luni să livreze paturi pentru terapie intensivă cu sistem de cântărire integrat și paturi simple de terapie intensivă. Valoarea acestui contract, care are numărul 900551/2018, este de 309.327 lei fără TVA și a fost atribuit de autoritatea contractantă prin aceeași procedură simplificată de selecție de oferte.

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” se află în subordinea Direcției Generale Medicale a Ministerului Administrației și Internelor, alături de Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, adică Policlinica MAI, unde, pe perioada arestării preventive, Sorina Pintea a fost supusă unui tratament degradant și umilitor. Fostul ministru al Sănătății, suferind de o boală autoimună, aflată într-o stare de sănătate mai mult decât precară, a fost târâtă, în cătușe, prin fața camerelor de luat vederi și bruscată de un agent al Centrului de Reținere și Arest Preventiv al Poliției Capitalei.

Mai este de remarcat încă un contract pe care firma lui Niculescu l-a parafat, în data de 26 februarie 2019 (cu fix un an înainte de reținerea Sorinei Pintea), chiar cu Ministerul Sănătății, condus de Sorina Pintea. Este vorba despre un contract, în valoare de 8.000 de lei fără TVA, în baza căruia SC Tehnoplus a livrat ministerului zece paturi pentru pacienți, în cadrul proiectului „Sistemul Național de Formare pentru Simulare în Anestezie și Terapie Intesivă și alte Specialități (SIMLAB)”.

„Greșeală” în anunțul de atribuire

Publicația „Gazeta de Cluj” dezvăluie, legat de contractul încheiat de SC Tehnoplus Medical SRL cu Ministerul Transporturilor, un amănunt absolut halucinant. Anume, că, inițial, pe Sistemul de achiziții publice apăreau ca fiind câștigătoare două alte societăți comerciale, de mică anvergură, din județele Mureș și Ilfov. „Însă, după ce reprezentanții firmelor au fost contactați, s-a dovedit că greșeala venea din partea reprezentanților Ministerul Transporturilor, care ar fi introdus greșit datele. Datele respective nu pot fi introduse greșit, pentru că sistemul electronic de achiziții are o serie de reguli care trebuie respectate pentru ca un anunț să fie publicat. Plus că firmele care au ajuns dintr-o «eroare» să fie publicate ca fiind beneficiarele contractelor nu au avut niciodată vreo relație contractuală cu Ministerul Transporturilor și nu aveau ca obiect de activitate furnizarea de echipamente medicale. Publicarea anunțurilor respective în mod eronat a fost, de fapt, o încercare de a ascunde adevărații beneficiari a contractelor”, scriu jurnaliștii.

Pintea, trimisă în judecată după parafarea afacerilor

Reamintim că, la sfârșitul lunii februarie a acestui an, DNA a reținut-o pe Sorina Pintea, în calitate de manager al Spitalului Județean din Baia Mare, pentru o pretinsă luare de mită de 10.000 de euro și 120.000 de lei. Firma care a încheiat cu Spitalul Județean Baia Mare contractul pentru care Sorina Pintea ar fi pretins 7 la sută din valoarea lui și-a dobândit obiect de activitate specific lucrărilor contractate exact în ziua în care a fost declarată câștigătoare a selecției simplificate de oferte. Iar acest lucru se întâmpla pe 12 februarie 2019, cu un an înainte de așa-zisul „flagrant delict” al DNA de la Baia Mare. Denunțătorul inițial din acest dosar, Octavian Niculescu, cel care i-a dat suma de 120.000 de lei afaceristului Mihai Coste pentru a plăti „tribut” Sorinei Pintea, nu are nicio calitate de asociat sau administrator la compania care derulează respectivul contract.

Sorina Pintea, conform procurorului, a primit banii de la afaceristul băimărean Mihai Coste, care este, de fapt, un intermediar al afaceristului bucureștean Octavian Niculescu. Care, de altfel, este și primul denunțător în acest dosar, el „turnându-l” pe Coste, după ce, în prealabil, l-a înregistrat în biroul său, iar, ulterior, i-a înmânat banii într-o parcare, de unde a fost „săltat” de DNA. Numai că acest Octavian Niculescu nu are nicio calitate la SC Hospital Technical Solutions SRL, nici de asociat, nici de administrator. Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, compania care a încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență din Baia Mare contractul parafat la 12 februarie 2019 s-a înființat în data de 4 mai 2018 și are drept asociați cinci persoane fizice: Constantin Moise, Daniela Anca Neagoe, Gheorghe Timpu, Gheorghe Aurel Dobrescu și Costin Dumitru.

Însă societățile SC Tehnoplus Medical SRL și SC Hospital Technical Solutions SRL au mers împreună „la produs”, pe bani publici. Un exemplu în acest sens îl reprezintă un contract atribuit, anul trecut, de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Tehnoplus Medical a primit trei loturi din acest contract, în valoare de 35.255 de lei fără TVA, pentru furnizarea unui lavoar pentru apă sterilă, a unui aspirator medical pentru neurochirurgie și a unui cărucior pentru transport materiale contaminate, în timp ce SC Hospital Technical Solutions SRL a primit un lot pentru amenajarea unei stații pentru gaze medicale, pentru care a primit suma de 455.900 de lei.

Coincidența face că DNA a trimis-o în judecată, în acest dosar, pe Sorina Pintea, în 30 aprilie, după ce Tehnoplus Medical a încheiat acordurile-cadru și contractele subsecvente cu Ministerul Transporturilor

Tehnoplus Medical, pe lista neagră a Băncii Mondiale

Firma lui Octavian Niculescu, cea agreată, în plină pandemie, de Ministerul Transporturilor, a încheiat, în ultimii ani, contracte de peste 60 de milioane de euro cu spitalele din România. Numai în ultimii cinci ani, Tehnoplus Medical SRL a înregistrat un profit net total de 58,2 milioane de lei, echivalentul a 13 milioane de euro. Clienţii firmei sunt spitalele din toată ţara, inclusiv cele ale SRI şi SIE, pentru care livrează absolut orice, de la pansamente şi seringi la mobilier şi aparatură medicală, până la secţii şi săli de operaţie la cheie. Octavian Niculescu mai apare în două firme, Hospital Project & Consulting SRL şi Protruck Transport SRL.

Tehnoplus Medical SRL a intrat, în urmă cu trei ani, în vizorul Băncii Mondiale, compania lui Niculescu fiind acuzată de corupție. Banca Mondială a remis, de la Washington, în data de 5 mai 2017, un comunicat de presă, în care arată că „Grupul Banca Mondială a anunţat că societatea comercială Tehnoplus Medical SRL este introdusă în lista de excluderi a Băncii Mondiale timp de doi ani. Această excludere este instituită conform clauzelor unui Acord de Negociere de Soluţii (Negotiated Resolution Agreement - NRA) încheiat între Banca Mondială şi societatea menţionată, încheiat în urma unei anchete desfăşurate de Banca Mondială cu privire la anumite acuzaţii de dare şi luare de mită în cadrul activităţilor aferente Proiectului de Reformă în Sănătate 2. Conform probelor identificate în cadrul cercetărilor, Tehnoplus a acordat ca mită suma de 168.860 euro în schimbul atribuirii unui contract de furnizare de echipamente. Aceste plăţi constituie o practică inacceptabilă, penalizată prin sistemul de sancţiuni al Grupului Banca Mondială. Conform prevederilor Acordului NRA menţionat mai sus, Tehnoplus se angajează să coopereze cu Vicepreşedinţia Grupului Banca Mondială însărcinată cu probleme de integritate şi să-şi îmbunătăţească programul propriu de conformare, astfel încât acesta să fie aliniat Ghidului de Integritate şi Conformare aprobat de Consiliul Director al Băncii Mondiale în anul 2010. Această excludere instituită asupra societăţii Tehnoplus Medical S.R.L poate fi adoptată şi de alte bănci de dezvoltare multilaterală, conform prevederilor Acordului de Recunoaştere Reciprocă a Excluderilor (Agreement of Mutual Recognition of Debarments), semnat în data de 9 aprilie 2010.