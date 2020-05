Din ce bani a trăit PLUS-ul lui Dacian Cioloș, în anul electoral 2019

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat, recent, cuantumul veniturilor și sursele acestora încasate, în anul electoral 2019, de formațiunea condusă de fostul premier tehnocrat, actualul europarlamentar Dacian Cioloș. Documentul dezvăluie informații interesante cu privire la donatorii persoane fizice și juridice care au contribuit cu bani la activitatea politică a acestui partid, dar și faptul că formațiunea a încasat peste 18.000 de lei din tăieri de bilete la evenimentele pe care le-a organizat. Au participat cu bani la activitatea politică și electorală a PLUS un fost consilier al ministrului Mediului din perioada guvernării tehnocrate, care are o avere impresionantă, precum și companii care, în ultimii ani, au donat bani fie pentru partidulețul unui fost șef SIE, fie la PNL și, recent, chiar la USR.

Conform acestui document, cuantumul total al sumelor din finanțările private ale PLUS, în anul 2020, provenite din cotizațiile membrilor, s-au ridicat la 1.159.561 de lei. La care se adaugă 284.393 de lei, reprezentând donații din partea persoanelor fizice, care depășesc zece salarii minime brute pe țară.

Ștefan Adrian Apateanu, director al unui ONG și pretendent la fotoliul de primar al localității Corbeanca, din partea partidului lui Dacian Cioloș, a făcut către PLUS, în perioada 23 ianuarie – 19 noiembrie 2019, șase donații în bani, în valoare totală de 37.080 de lei. Patru donații, în valoare de 80.000 de lei, au fost făcute către PLUS, în perioada 25 mai – 29 octombrie 2019, de Ramona Ioana Ciocordei, manager al unui important lanț de fast-food-uri. Un alt donator este Iulian Florentin Cârciumaru, om de afaceri, care, în perioada 30 ianuarie – 18 decembrie 2019, a finanțat formațiunea lui Cioloș cu 37.000 de lei. Un alt om de afaceri, pe nume Horia Dragoș Manda, a donat 35.000 de lei. Și Ovidiu Silviu Șandru, care activează pe piața imobiliară din Timișoara, a contribuit cu 24.000 de lei la PLUS, însă cea mai importantă donație a venit din partea lui Florin Talpeș (71.313 lei). Acesta conduce un cunoscut grup IT.

PLUS a mai obținut 810.779 de lei din împrumuturi acordate de persoane fizice. Îi regăsim aici pe Florin Talpeș, care a creditat formațiunea cu 344.687 de lei, sumă care trebuie restituită în 25 mai 2020, dar și pe Horia Dragoș Mana, care a împrumutat partidul lui Cioloș cu 215.000 de lei.

Consilierul de ministru tehnocrat la nevoie se cunoaște

O a treia persoană fizică care a împrumutat PLUS este omul de afaceri brașovean Bogdan Marian Micu. Acesta a acordat 251.019 lei. Din același document, rezultă faptul că și una dintre firmele acestui om de afaceri – Energy Fund Aliseo SRL, al cărui capital social este împărțit cu o anume Andreea Popescu - a donat către formațiunea lui Dacian Cioloș suma de 25.000 de lei, în data de 25 aprilie 2019, respectiv suma de 41.000 de lei, în 2 august anul trecut.

Bogdan Marian Micu este fost consilier al ex-ministrului Mediului Cristian Pașca Palmer, în cadrul guvernului tehnocrat, condus, în perioada 2015 – ianuarie 2017, de același Dacian Cioloș. Iar declarația de avere depusă de acesta, la final de mandat, în 2017, este una cu totul impresionantă. Micu deține, potrivit acestei declarații de avere, nu mai puțin de 34 de terenuri în județele Brașov și Covasna, dintre care 32 sunt intravilane, în suprafață totală de 12.436,6 metri pătrați, iar două sunt extravilane, dar au o suprafață totală de 620.000 de metri pătrați.

Micu mai declara posesia a două case de locuit, a trei apartamente și a unui spațiu comercial, în suprafață totală de 457,7 metri pătrați, dar și a unei limuzine, la care se adaugă trei rulote auto. Donatorul la partidul PLUS are deschise nu mai puțin de 46 de conturi și depozite bancare, în care a economisit 704.601 euro, 4.646 de lire starline. 539.254 de dolari și 1.410.667 de lei. Însă adevărata avere a acestuia se regăsește în plasamente și investiții făcute în diverse companii din România și din străinătate. Aceste investiții și plasamente se ridică la 5.314.361 de lei, la 250.362 de euro, la 52.408 lire sterline, la 358.700 de dolari și la 4 milioane de peso chilieni. Bogdan Micu este director general al Alpin Solar SA Brașov.

Donatori ale căror preferințe politice s-au schimbat de mai multe ori

Nu doar compania lui Bogdan Marian Micu a contribuit cu donații la partidul lui Dacian Cioloș, în anul electoral 2019. Din documentul emis de AEP mai aflăm că societățile SC Logistic Park SA și Celco SA au contribuit, în 30 ianuarie și 31 octombrie anul trecut, cu 100.000 de lei. Ambele companii sunt controlate de verii Nicolae și Ion Dușu, se ocupă cu industria mobilei și mai dețin și unul dintre cei mai mari operatori portuari din Constanța – SOCEP.

Interesant este că una dintre firmele care au donat bani către PLUS, Celco SA, a mai donat, tot anul trecut, în 18 octombrie, suma de 200.000 de lei către USR. Asta, după ce, anterior, în 8 septembrie 2015, a donat 10.000 lei către PNL, filiala Constanța. Preferințele politice ale acestor oameni de afaceri s-au schimbat de mai multe ori, după ce, conform Monitorului Oficial, în anul 2012, au donat suma de 80.000 de lei Forței Civice, mișcarea fondată de fostul director al SIE Mihai Răzvan Ungureanu, fost premier instalat de Traian Băsescu și demis prin moțiune de cenzură de către Uniunea Social-Liberală.

Nu în cele din urmă, mai este de menționat că PLUS a beneficiat, în data de 17 ianuarie 2019, de o donație în valoare de 70.245 de lei din partea SC Padiex SRL Suceava. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, compania este deținută de două persoane fizice. Este vorba despre un tânăr, pe nume Păstorel Iulian Macoveiciuc, dar și de tatăl acestuia, Păstorel Macoveiciuc. Acesta din urmă este, conform unor surse, fostul vicepreședinte al Organizației Județene PNL Suceava, care a demisionat din partid în urma alegerilor parlamentare din anul 2000.

Venituri din taxa de participare la evenimentele partidului

Dacă donațiile primite la vedere, din partea unor agenți economici, se ridică la 236.245 de lei, alte donații, în valoare de 300.588 de lei reprezintă „suma totală a donațiilor confidențiale primite de PLUS în anul 2019”. Tot confidențiale sunt și împumuturile a căror valoare este mai mică decât 100 de salarii minime brute pe țară, înregistrate în lunile mai, octombrie, noiembrie și decembrie ale anului trecut, în valoare totală de 1.568.860 de lei.

Un detaliu interesant care atrage atenția este că formațiunea condusă de Dacian Cioloș declară că a încasat anul trecut suma de 186.968 de lei, reprezentând taxă de participare la diferite evenimente organizate de partid, având tematici politice, economice sau sociale.