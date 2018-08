Directorul SPP, mai tare în salarii decât șefii SRI și SIE. Câți bani câștigă șefii serviciilor secrete

Lucian Pahonțu, director al Serviciului de Protecţie și Pază, este cel mai bine plătit șef al serviciilor secrete și speciale din România. Salariul încasat, anual, de acesta este cu aproximativ 93.000 de lei mai mare decât leafa câștigată de șeful civil al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig. Directorul SRI câștigă chiar mai puțin decât adjuncții lui Pahonțu, de la SPP, ba chiar și mai puțin decât doi dintre propriii adjuncți. Chiar și directorul interimar al Serviciului de Informații Externe, prim-adjunctul SIE Silviu Predoiu, încasează, anual, cu aproape 35.000 de lei mai mult decât omologul său de la serviciul intern. Aceste diferențe de natură salarială între capii serviciilor de informații din România reies din declarațiile de avere depuse recent de aceștia pe paginile de internet ale instituțiilor pe care le conduc. La capitoul averi, însă, Lucian Pahonțu, de la SPP, este surclasat de Silviu Predoiu, de la SIE, dar și de către directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Ionel Sorinel Vasilca.

Conduc unele dintre cele mai importante, dar și cele mai oculte instituții din România și gestionează, anual, bugete uriașe. Și sunt, prin activitatea derulată de subordonații lor, implicați în cele mai mari scandaluri care au ținut prima pagină a presei din ultimul an și jumătate. Este vorba despre șefii serviciilor secrete. De informații sau speciale din România. Din ultima declarație de avere, depusă pe site-ul SRI, în data de 14 iunie 2018, rezultă că directorul civil al Serviciului Român de Informații, fostul secretar general al Partidului Național Liberal, a realizat, în anul fiscal 2017- 2018, venituri de natură salarială în cuantum de 159.095 de lei. La acestea se adaugă venituri, în cuantum de 16.150 de lei, conform Legii nr. 143/1994, legate de normele de hrană sau indemnizația pentru îmbrăcăminte.

Deși conduce cel mai important serviciu secret din România, veniturile salariale anuale încasate de Eduard Hellvig sunt simțitor mai mici decât cele realizate de omologul său aflat la conducerea Serviciului de Protecție și Pază. Generalul Lucian Pahonțu, directorul militar al SPP, a câștigat, în anul fiscal 2017-2018, potrivit declarației de avere întocmite la data de 11 iunie 2018, venituri salariale în valoare de 253.201 lei, la care se adaugă indemnizațiile de deplasare, în cuantum de 14.704,41 de lei. Spre deosebire de directorul civil al SRI, care, la rubrica venituri realizate împreună cu familia, nu a specificat niciun venit de natură salarială încasat de soția sa, Lucian Pahonțu precizează că soția sa, Elena Mihaela Pahonțu, a câștigat, în ultimele 12 luni, venituri salariale de 81.912 lei, în calitate de prodecan la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, precum și suma de 1.222,22 de lei, din activități de cercetare desfășurate la UEFISCFI SA.

Câștigurile de la vârful SIE și STS

Mult mai puțin decât directorul SPP, dar mult mai mult decât șeful civil al SRI, a câștigat, din salarii, în ultimele 12 luni și până recent, directorul interimar al Serviciului de Informații Externe (SIE), generalul Silviu Predoiu. Acesta a menționat, în declarația sa de avere depusă în data de 15 mai 2016, că în anul fiscal precedent a realizat venituri salariale în cuantum de 190.415 lei, în timp ce soția sa a încasat, din pensii și alte drepturi restante, suma de 101.573 de lei.

Chiar dacă nu conduce un serviciu secret operativ sau de informații, în acest top îl putem introduce și pe directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), generalul Ionel Sorinel Vasilca. Veniturile salariale realizate de acesta, în calitatea respectivă, pe ultimele 12 luni, așa cum reiese din declarația de avere depusă în luna iunie a anului curent, s-au ridicat la 145.558 de lei. Aproape cât directorul civil al Serviciului Român de Informații. Veniturile șefului STS sunt completate, însă, de salariul realizat de către soția acestuia, Dorina, care a câștigat suma de 84.499 de lei, în calitate de prodecan al Facultății de Geologie din cadrul Universității Tehnice de Construcții, 7.545 de lei din activităţi de cercetare științifică la Institutul Astronomic al Academiei Române, și 1.795 de lei, din activități didactice desfășurate la Academia Tehnică Militară.

Din datele furnizate chiar de autorii acestor declarații de avere, rezultă că primul loc, la capitolul salarii, dintre șefii serviciilor speciale, îl ocupă directorul Serviciului de Protecție şi Pază, care a încasat, în perioada 2017-2018, salarii de 21.100,083 lei pe lună. Locul secund este ocupat de directorul interimar și prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, care a încasat 15.129,83 de lei lunar. Pe ultimul loc al podiumului se situează șeful civil al SRI, Eduard Hellvig, care a încasat un salariu de 13.257,91 de lei pe lună. În afara podiumului se poziționează directorul STS, Ionel Sorinel Vasilică, acesta din urmă realizând, lunar, venituri salariale de 12.129,83 de lei.

Și adjuncţii îi dau „rușine” șefului civil de la SRI

Din analiza altor declarații de avere ale persoanelor aflate la conducerea acestor structuri reiese faptul că nu doar directorul Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, este cel mai „tare” în salarii, comparativ cu omologii săi, însă nici adjuncții acestuia nu se lasă mai prejos în comparație cu prim-adjuncții sau adjuncții directorilor SRI, SIE sau STS. Mai mult, se poate observa că adjuncții directorului SPP câștigă salarii mai mari decât cel încasat de Eduard Hellvig. Astfel, la SPP funcționează un prim-adjunct al directorului, în persoana generalului Gabriel Crețu, şi un adjunct, în persoana lui Daniel Ion Bălașa. Gabriel Crețu a realizat, în aceeași perioadă de referință, venituri salariale în sumă totală de 199.799 de lei, la care se adaugă o diurnă în cuantum de 2.230 de lei. Soția acestuia, Adelina, este procuror în Parchetul General și, în ultimele 12 luni, a realizat venituri salariale în sumă de 164.699 de lei.

Paradoxal, însă, situația se regăsește și la celelalte servicii, directorul adjunct al lui Lucian Pahonțu, Daniel Ion Bălașa, a câştigat salarii mai mari decât prim-adjunctul Crețu, realizând venituri anuale de 214.532 de lei.

Eduard Hellvig câștigă, însă, mai puțin chiar decât propriii adjuncți de la SRI. Generalul de brigadă Adrian Ciocârlan a realizat venituri salariale de 165.012 lei, în timp ce generalul George Viorel Vișinescu a câștigat 162.181 de lei. Singurul șef din SRI care câștigă mai puțin decât directorul civil este prim-adjunctul general maior Răzvan Ionescu, acesta realizând venituri salariale de 139.438 de lei. Mult sub nivelul colegilor de la SPP. Și adjunctul directorului Serviciului de Informații Externe, Vasilică Sarcă, a încasat, în ultimele 12 luni, veniuri salariale mai mari decât ale directorului SRI, însă chiar mai mari decât ale interimarului Silviu Predoiu, încasând, potrivit declarației de avere, suma de 191.108 lei cu titlu de soldă. Cel mai prost plătiți adjuncţi de serviciu special rămân tot la STS. Cu același paradox. În timp ce primadjunctul directorului STS, generalul de brigadă Ionel Sorin Bălan, a câștigat 105.166 de lei, directorii adjuncți Virgil Mihai Moldovam și Marian Cosmin Rădoi au realizat venituri salariale în cuantm de 112.242 de lei, respectiv de 109.116 lei.

Eduard Hellvig a câștigat, în ultimele 12 luni, un salariu sub 160.000 de lei, în comparație cu Lucian Pahonțu, care a ridicat, în calitate de șef SPP, nu mai puțin de 253.000 de lei.

Lucian Pahonțu (SPP) – 21.100 lei lunar;

Eduard Hellvig (SRI) - 13.257 lei lunar;

Silviu Predoiu (SIE) - 15.867 lei lunar;

Ionel Sorinel Vasilca (STS) - 12.129 lei lunar

Casele și terenurile nu lipsesc nici ele

Nu despre aceeași ierarhie se poate vorbi, însă, atunci când studiem declarațiile de avere ale celor patru șefi de servicii speciale, din punctul de vedere al bunurilor mobile, imobile sau al conturilor bancare deținute.

La capitolul terenuri, directorul SPP declară că deține un teren extravilan, de 6.000 de metri pătrați, și unul forestier, de 1,5 hectare, moștenite în localitatea Lerești, județul Argeș, la care se adaugă un teren intravilan, în suprafață de 2.000 de metri pătrați, cumpărat, în anul 2000, împreună cu soția. Șeful civil al SRI, Eduard Hellvig, deține, potrivit ultimei declarații de avere, două terenuri în localitatea Tunari, județul Ilfov, unul în suprafață de 2.781 metri pătrați, iar al doilea în suprafață de 1.000 metri pătrați, ambele cumpărate în anul 2017.

Prim-adjunctul directorului SIE, Silviu Predoiu, deține un teren intravilan, în suprafață de 1.162 metri pătrați, cumpărat în 2001, și două terenuri agricole, moștenite de soție în anul 2014. Primul, în suprafață de 500 metri pătrați, este situat în satul Râmnic, iar al doilea, în satul Colilia. Directorul STS, Ionel Sorinel Vasilică, deține șase terenuri: unul intravilan, achiziţionat în 2001, în suprafață de 2.900 metri pătrați, în localitatea Breaza, județul Prahova, unul intravilan, din 2007, în suprafață de 1.618 metri pătrați, în localitatea Cristian, județul Sibiu, altul extravilan, tot în Cristian, achiziționat în 2007, în suprafață de 1.000 metri pătrați, un teren agricol, din 2016, de 5.400 metri pătrați, în Săvinești-Neamț, un altul intravilan, din 2016, în aceeași localitate, și un teren extravilan, din 2016, în suprafață de 2.500 de metri pătrați, amplasat în localitatea Roznov, judeţul Neamț. În ceea ce priveşte imobilele, șeful SPP, Lucian Pahonțu, deține, împreună cu soția, o casă în București, cumpărată în anul 2000, în suprafață de 186 metri pătrați, şeful SRI, Eduard Hellvig, nu deţine nicio locuință, iar Silviu Predoiu, de la SIE, are un apartament, în suprafață de 73,6 metri pătrați, cumpărat în 1992, şi o casă de vacanță, construită în anul 2008, în localitatea Voinești, în suprafață de 115 metri pătrați.

Directorul STS, Ionel Sorinel Vasilca, deţine patru proprietăți: un apartament de 65 de metri pătrați în București, un alt apartament, tot în București, cumpărat în 2017, în suprafaţă de 76 metri pătrați, o casă de vacanță la Cristian, județul Sibiu, de 136 metri pătrați, și o casă de locuit, în suprafață de 80 metri pătrați, în Săvinești, județul Neamț. Lucian Pahonțu nu deține nicio mașină, în timp ce Eduard Hellvig a achiziționat, prin leasing financiar, un autoturism Mercedes, fabricație 2016.

Silviu Predoiu deține un Opel Astra, fabricație 2016, un Fiat 850, fabricaţie 1967, și un autoturism Mazda CX5, fabricat în 2016. Directorul STS are în proprietate un autoturism BMW 320D, fabricație 2014, și o rulotă din 1980.

Pahonțu, primul și la datorii

Singurul șef de serviciu care declară că deţine alte bunuri, în afară de cele imobiliare sau autoturisme, este directorul SRI, Eduard Hellvig. Acesta precizează posesia unor ceasuri și bijuterii, în valoare de 29.000 de lei, dobândite în cursul anului 2017.

În privinţa economiilor și datoriilor celor patru, Lucian Pahonţu declară că nu deține niciun cont sau depozit bancar. În schimb, are datorii în valoare de 410.000 de lei, dintre care 130.000 de lei printr-un CAR luat chiar de la SPP, la care se adaugă un credit luat de la BRD, în 2015, cu scadență în 2020, în cuantum de 55.000 de lei, și un alt credit, luat de la Unicredit, în 2016, cu scadență în anul 2034, în valoare de 225.000 de lei.

Eduard Hellvig deține două conturi deschise la Banca Transilvania, în 2016. În primul a economisit 16.369 lei, iar în al doilea, 125,657 de euro.

Silviu Predoiu are trei conturi. Unul deschis în 2014, în care deține 44.119,41 de lei, și două deschise în 2015, în care economisește 34.078,68 de euro și 29.963,78 dolari SUA.

Ionel Sorinel Vasilca deţine, la rândul său, conturi bancare deschise în perioada 2016- 2018, la Bancpost și BRD, în care a economisit 27.892,17 lei, 2.220,23 dolari SUA și 1.421,23 euro, șeful STS are și un credit ipotecar la Bancpost, contractat în 2018, cu scadență în 2023, în valoare de 64.400 de lei.

Bugetele SRI, SIE și SPP vor fi tăiate de Guvern

Surse politice afirmă că Guvernul Dăncilă urmează să reducă drastic bugetele serviciilor secrete, la viitoarea rectificare bugetară din toamna aceasta. Este vorba, în principal, de bugetele SRI, SIE și SPP.

Potrivit acestor surse, cea mai importantă reducere va fi resimțită la Serviciul de Protecție și Pază, condus de Lucian Pahonțu, unde tăierile vor fi în proporție de 30 la sută. De altfel, Guvernul Dăncilă a renunțat cu totul la serviciile SPP.

În bugetul pe 2018, votat la finalul anului trecut, SRI are 2,3 miliarde de lei, în creştere cu 13,24% faţă de 2017, putând suplimenta acest buget adăugând credite de angajament de până la 2,25 miliarde de lei. SIE are 290 de milioane de lei pentru 2018, în creştere cu 15,9% faţă de 2017, iar SPP are 332 de milioane de lei pentru 2018, în creştere cu 21,88% faţă de 2017, putând suplimenta acest buget adăugând credite de angajament de până la 499 de milioane de lei.