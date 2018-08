Falcă vânează şobolanii din oraş cu firma condusă, în trecut, de un parlamentar PSD

O firmă cu activităţi de dezinsecţie şi deratizare din Deva a fost contractată de primăria condusă de Gheorghe Falcă, pentru a combate şobolanii, moliile, gândacii şi căpuşele din Municipiul Arad. Compania, deţinută de un anume Csaba Vereş, a fost, în anul 2016, angajatorul actualului deputat PSD de Hunedoara, Ilie Toma, fost director executiv al Casei Judeţene de Pensii. Soţia deputatului ocupă funcţia de şef serviciu de relaţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Deva, autoritate publică locală la contractele căreia, de asemenea, compania de deratizare deţinută de Csaba Vereş este abonată de ani de zile. Anul acesta, societatea a intrat, alături de alte firme controversate, şi într-o licitaţie organizată de Primăria Ploieşti, pentru acelaş tip de servicii de deratizare şi dezinsecţie, presa locală făcând, recent, o serie de dezvăluiri mai mult decât interesante cu privire la această afacere.

Încă o afacere interesantă, marca Gheorghe Falcă, a fost parafată, la mijlocul acestei luni, la Primăria Municipiului Arad. Este vorba despre contractarea unor servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, pentru care, încă din luna august a anului trecut, municipalitatea anunţa, pe SEAP, că intenţionează să pună la bătaie nu mai puţin de 3.362.152 de lei, fără TVA.

Pentru contractarea acestor servicii, Primăria Municipiului Arad a organizat o licitaţie deschisă, impunând ca şi principal criteriu de atribuire preţul cel mai scăzut. La procedura respectivă, aşa cum reiese din cuprinsul anunţului de participare, au fost depuse patru oferte, din care autoritatea contractantă a decis că doar trei pot fi considerate admisibile. În final, la data de 14 august, Primăria Municipiului Arad a anunţat că a desemnat drept câştigătoare a contractului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie oferta depusă de către societatea SC DD Chim SRL, cu sediul în Deva, judeţul Hunedoara, care a solicitat în schimbul serviciilor pe care urmează să le presteze suma de 1.803.460 de lei fără TVA.

Această ofertă a fost, iniţial, contestată de ceilalţi participanţi la licitaţie, fiind invocat, în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC), motivul că acest preţ este nejustificat de mic. În cele din urmă, CNSC a respins contestaţia, iar licitaţia a mers mai departe.

Astfel, în aceeaşi zi de 14 august 2018, între Primăria Municipiului Arad, în calitate de autoritate contractantă, şi SC DD Chim SRL Deva, în calitate de prestator, a fost încheiat contractul nr. 60330/2018, în valoare de 2.146.117,4 lei cu TVA inclus, adică 476.915 euro.

Cine este firma contractată şi ce servicii va presta pentru oraşul lui Falcă

Conform informaţiilor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), compania SC DD Chim SRL a fost înfiinţată în anul 1992, avându-l drept asociat unic pe Csaba Vereş, domiciliat în judeţul Hunedoara. În anul 2009, Csaba Vereş i-a cesionat toate acţiunile deţinute în cadrul acestei firme unei anume Berta Vereş, născută în anul 1942, pentru ca, la începutul lunii februarie a anului 2015, să răscumpere aceste acţiuni, în schimbul sumei de 100.000 de lei. Potrivit aceleiaşi surse (ONRC), până în luna noiembrie a anului trecut, societatea DD Chim SRL a funcţionat cu sediul social în Municipiul Hunedoara, de unde asociatul unic Csaba Vereş a decis să îl mute la o adresă din Municipiul Deva.

Revenind la contracul pe care DD Chim SRL Deva l-a primit de la Primăria Arad, conform caietului de sarcini care a stat la baza încheierii acestei afaceri, instituţia condusă de Gheorghe Falcă este interesată de prestarea serviciilor de dezinsecţie, a celor de dezinfecţie şi a celor de deratizare. Toate aceste activităţi urmează să fie prestate în parcurile din oraş, pe aliniamentele stradale, pe spaţiile verzi din interiorul cartierelor de locuit, pe platformele de precolectare a deşeurilor menajere, în canalele de deservire şi a apelor meteorice, în locurile de joacă, în clădirile Consiliului Local, pe malurile apelor, în părţile comune ale blocurilor de locuit, în şcoli, grădiniţe şi licee.

Dezinsecţia vizată de Primăria Arad constă în combaterea insectelor în stadiu de larvă sau adulte, cum ar fi gândacii roşii şi negri de bucătărie, muştele, ţânţarii, căpuşele, ploşniţele de casă, moliile de haine şi de covoare, puricii, păianjenii, viespile sau furnicile negre. Acestea vor fi combătute prin delarvicidarea lacurilor, a suprafeţelor luciilor de apă stătătoare şi a zonelor mlăştinoase. De asemenea, dezinfecţia a fost contractată în vederea prevenirii şi combaterii bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, iar deratizarea constă în distrugerea şoarecilor şi şobolanilor. Aceste rozătoare vor fi eliminate prin împiedicarea pătrunderii şi stabilirii lor în diferite locaţii, prin îndepărtarea surselor de apă şi de hrană şi prin montarea de staţii de intoxicare cu momeli toxice.



Legături politice antagonice

Este pentru prima dată când SC DD Chim SRL Deva este contractată de Primăria Arad să presteze aceste servicii, însă nu este pentru întâia oară când compania lui Csaba Vereş derulează astfel de afaceri cu instituţiile statului. “Jurnalul” a descoperit, însă, o legătură foarte interesantă între această companie şi un actual parlamentar, membru al Partidului Social Democrat. Este vorba despre deputatul PSD de Hunedoara Ilie Toma, care, cu un an înainte de a fi ales în Parlament, a lucrat ca director tehnic exact la SC DD Chim SRL.

Conform declaraţiei de avere a deputatului Ilie Toma, depusă pe site-ul instituţiei, în data de 13 iunie 2016, rezultă că acesta a încasat, în anul fiscal anterior, venituri de natură salarială de la SC DD Chim SRL Deva, în cuantum de 4.496 de lei. Anterior, acelaşi Ilie Toma a ocupat funcţia de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Hunedoara. Din CV-ul aceluiaşi parlamentar aflăm că, în trecut, Toma a lucrat ca inginer, economist sau director în cadrul mai multor companii importante, cum ar fi Siderurgica SA Hunedoara, ArcelorMittal SA Deva sau Eco Sid SA. În anul 2012, Ilie Toma a ocupat funcţia de şef al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei Oraşului Aninoasa, iar, între 2012 şi 2016, a fost director executiv al Casei Judeţene de Pensii. De asemenea, între 2014 şi 2016, parlamentarul a predat, în regim part-time, ca profesor la Şcoala Post-Liceală “Colegiul Tehnic Emanuil Gojdu” din Hunedoara, materia “Turism”.

În perioada 1 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2016, când a fost ales deputat, Toma menţionează în CV faptul că a ocupat funcţia de director tehnic în cadrul SC DD Chim SRL.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Soţia deputatului PSD se numeşte Valerica Toma şi lucrează ca şi şef al Serviciului Informaţii pentru cetăţeni şi Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Deva. Primăria Deva derulând mai multe contracte cu SC DD Chim SRL. Unele încheiate chiar în 2016 şi 2017. Mai exact, la data de 15 iulie 2016, Primăria Deva a atribuit firmei la care Ilie Toma a activat ca director tehnic, un contract în valoare de 1.526.342,67 de lei fără TVA, pentru prestarea de servicii de salubrizare prin dezinsecţie şi dezinfecţie. Un contract similar a fost parafat la data de 31 mai 2017, pentru 1.519.164,47 de lei fără TVA. Ambele contracte au fost încheiate prin atribuire directă, fiind invocată de către autoritatea contractantă o situaţie de maximă urgenţă survenită, care nu putea fi anticipată.

Licitaţia de la Ploieşti şi asocierea cu compania controlată de un fost ofiţer SPP

SC DD Chim SRL, compania care a preluat serviciile de deratizare pentru primăria condusă de liberalul Gheorghe Falcă, a debutat pe piaţa contractelor finanţate din bani publici undeva în cursul lunii aprilie a anului 2008, când, prin încredinţare directă, Spitalul Municipal “Dr. Alexandru Simniceanu” din Hunedoara i-a atribuit acesteia un contract în valoare de 45.702,92 lei fără TVA, pentru acelaşi tip de servicii. Însă compania a încercat, anul acesta, să îşi lărgească aria de activitate şi pe raza altui judeţ. Jurnaliştii de la “Actualitatea prahoveană” au făcut, la începutul acestui an, o serie de dezvăluiri legate de o licitaţie pe care Primăria Ploieşti a organizat-o în vederea atribuirii unui contract privind dezinsecţia şi dezinfecţia, în valoare de 500.000 de lei.

Sursa citată preciza că pentru această afacere s-a luptat o asociere formată din trei firme, împotriva companiei locale Coral Impex. Este vorba despre Allchim CO SA din Bucureşti, DD Chim SRL din Deva şi societatea Apolimantiki AE, înregistrată în Grecia. Jurnaliştii dezvăluiau, astfel, şi anturajul în care a intrat compania din Deva, la care a lucrat ca director tehnic actualul parlamentar PSD Ilie Toma. Astfel, Allchim Co SA este controlată, menţionează sursa citată, de generalul de brigadă cu două stele Mihai Florin Şucată, fost SPP-ist şi fost şef al Corpului de Control al Serviciului de Protecţie şi Pază, până când a fost dat afară din instituţie, pentru implicarea sa în scandalul “Ţigareta II”. Compania Allchim a mai participat, împreună cu grecii de la Apolimantiki AE, la un contract încheiat cu Metrorex SA, având, ca obiect, serviciile de deratizare. De asemenea, firma respectivă a derulat un contract important cu Primăria Constanţa.

Ei bine, SC DD Chim Deva s-a asociat cu aceste două companii pentru licitaţia de la Ploieşti. Atunci a fost descoperit faptul că firma a fost abonată ani de zile la lucrări cu Primăria Deva, însă a fost exclusă din licitaţia organizată în 2017 în acest oraş, întrucât la dosar nu avea fişe de fundamentare pentru tarifele ofertate. Presa prahoveană scrie că “comisia de evaluare din Deva s-a supărat atât de tare, încât a declarat atunci ofertele tuturor firmelor participante ca fiind neconforme, anulând licitaţia. Societatea ploieşteană Coral, care participase la licitaţie, a contestat decizia comisiei din Primăria Deva, însă în toată această perioadă tranzitorie, Primăria Deva i-a oferit pe tavă societăţii DD Chim deratizarea prin încredinţare directă la un preţ surpriză – de două ori şi jumătate mai mare decât cel cu care ofertase iniţial la licitaţia anulată”.

Între timp, DD Chim prestează pe încredinţare directă la Deva. Instanţele de judecată au dat dreptate societăţii Coral, dovedindu-se că oferta ploieştenilor era perfect eligibilă, însă Primăria Deva nu s-a lăsat şi a atacat decizia la Curtea de Apel, unde a pierdut. “Asta nu a fost un impediment pentru autorităţile din Deva să mai semneze pentru încă un an un contract nou de încredinţare directă către DD Chim din Deva, chiar dacă instanţa Curţii de Apel se pronunţase deja clar prin hotărâre, respingând argumentele primăriei care anulase licitaţia în mod ilegal”, mai arată jurnaliştii.