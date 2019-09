Familia Blaga-Rudeanu, încă un contract de 200.000 de euro, din bani publici

Fiica proaspătului europarlamentar PNL Vasile Blaga a mai pus mâna, recent, pe un contract de peste 200.000 de euro de la stat, pentru transportul sanitar nemedicalizat al pacienților dializați, de la domiciliu către Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și retur. Contractul se derulează pe o perioadă de doi ani și este al doilea pe care compania Medical Emergency Division SRL Deva, care face parte din celebrul grup AXIS, controlat de ginerele lui Vasile Blaga, Ioan Andrei Rudeanu, îl încheie cu instituțiile publice după ce fostul secretar general al partidului lui Traian Băsescu a revenit în prim-planul vieții politice, rebranduit în liberal. Iar compania în cauză este condusă, în mod exclusiv, de Agathe Cristina Rudeanu, în calitate de administrator cu puteri depline, după ce, anterior, SC Medical Emergency Division fusese administrată de o persoană cercetată de Direcția Națională Anticorupție.

Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP, actualul SICAP) a publicat, recent, un anunț de atribuire a unui contract parafat în primăvara acestui an, având drept beneficiar al serviciilor achiziționate Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Concret, în data de 8 decembrie 2018, respectiva unitate medicală județeană de stat și-a anunțat intenția de a achiziționa servicii medicale de transport sanitar neasistat și nemedicalizat pentru dializă, pentru asigurații dializați, de la și către domiciliu, în vederea efectuării tratamentului specific în cadrul Stației de Hemodializă a Spitalului Clinic de Urgență Arad.

În urma unei licitații publice organizate de autoritatea contractantă, al cărui criteriu de atribuire a fost prețul cel mai scăzut, agentul economic desemnat, în cele din urmă, a fost SC Medical Emergency Division SRL, Deva, companie deținuță și controlată de fiica și de ginerele lui Vasile Blaga. Prețul, fără TVA, „negociat” este exact prețul maxim pe care Spitalul Clinic Județean Arad anunța că este dispus să-l plătească, așa cum reiese din caietul de sarcini, adică 894.000 de lei. Cu tot cu TVA, compania familiei Rudeanu urmează să încaseze, în următorii doi ani, perioadă de derulare a contractului de prestări servicii, suma de 1.063.860 de lei (adică 236.413.3 euro).

Condițiile impuse de Spitalul Arad

Din documentația de atribuire a acestui contract aflăm că este vorba despre un acord-cadru pentru o durată de 24 de luni, în care se estimează că se vor parcurge 600.000 de kilometri, respectiv 300.000 de kilometri pe an sau 22.000 de kilometri lunar, iar tarifele pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad urmează să le achite către compania Medical Emergency Division SRL sunt de 1,35 de lei per kilometru în perioada de vară și de 1,49 lei per kilometru în perioada de iarnă.

Conform caietului de sarcini, la capitolul condiții pe care furnizorul de servicii de transport trebuie să pe îndeplinească, pe lângă documentație, autorizații, avize și omologări, acesta trebuie să aibă, la sediu, un dispecerat cu cel puțin cinci numere de telefon funcționale, un sistem de radiocomunicații, un sistem de înregistrare a apelurilor primite și a comunicațiilor radio, iar fiecare vehicul utilizat de SC Medical Emergency Division SRL trebuie să fie dotat cu o comunicație directă cu dispeceratul și minimum un telefon mobil, pentru a putea lua legătura cu dispeceratul, după caz.

Același document mai precizează că, în vederea unei bune desfășurări a serviciilor medicale de transport dializă, firma familiei lui Vasile Blaga trebuie să acorde Spitalului Clinic de Urgență Arad – Secția de Hemodializă aceste servicii în sistem continuu. Mai exact, șapte zile din șapte, inclusiv în zilele libere sau cu ocazia sărbătorilor legale, după caz, în maximum cinci minute de la primirea solicitării în dispeceratul propriu.

Fiica lui Blaga „taie și spânzură” în această companie

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), firma din Deva care a câștigat licitația organizată de Spitalul Clinic Județean Arad s-a înființat, în data de 25 august 2010, sub numele de SC AXIS Emergency SRL, fiind parte a grupului de firme AXIS, controlat de ginerele lui Vasile Blaga, Ioan Andrei Rudeanu. La momentul înființării, societatea avea doi asociați persoane fizice, respectiv, pe cuscra lui Vasile Blaga, Aurora Mariana Rudeanu, și pe fiul acestuia, Ioan Andrei Rudeau, pentru ca, două luni mai târziu, respectiv în data de 26 octombrie 2010, Aurora Mariana Rudeau să ia hotărârea să-i cedeze fiicei lui Vasile Blaga, Agathe Cristina Rudeanu, toate părțile sociale deținute la această companie. Fără să pretindă vreun ban pe ele.

Până în anul 2015, societatea a fost administrată de Ioan Andrei Rudeanu. Însă la 11 iunie 2015, asociații decid să redenumească această companie cu numele actual – SC Medical Emergency Division SRL – după ce compania-mamă Axis Corporate Security a făcut obiectul dosarului penal de evaziune fiscală instrumentat, la acea dată, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, dosar în care, ulterior, Ioan Andrei Rudeanu a și primit o condamnare cu suspendare. Tot atunci, Ioan Andrei Rudeanu renunță la calitatea de administrator al societății, funcție pe care o preia soția sa, Agathe Cristina.

Și aceasta a reunțat la calitatea de administrator, în 27 iunie 2016, în favoarea unei anume Roxana Lomonar, despre activitatea căreia „Jurnalul” a făcut dezvăluiri, într-o ediție de anul trecut, la care ne vom referi, succint, mai jos. Anul trecut însă, după ce Vasile Blaga și-a rezolvat, parțial, problemele din justiție și a revenit în prim-planul vieții politice, familia Rudeanu a ieșit, din nou, la vedere cu afacerile pe care le controlează. În ceea ce privește societatea SC Medical Emergency Division, reconectată, iată, la banul public, în data de 12 iunie 2018 cei doi asociați, Ioan Andrei și Agathe Cristina Rudeanu, iau hotărârea să le înceteze calitatea de administratori ai companiei a Roxanei Lomonar și a Ionelei Elena Lazăr, prilej cu care sunt numite în funcția de administrator chiar Agathe Cristina Rudeanu, dar și o persoană, pe nume Simona Mihaela Buzner, cu domiciliul în Bucureşti. De facto, fiica lui Vasile Blaga controlează întreaga administrare a companiei, având în vedere că, potrivit mandatului încredinţat în vara anului trecut, Agathe Cristina Rudeanu urmează să îndeplinească, în perioada 12 iunie 2018 – 12 iunie 2021, drepturi depline de administrare şi de reprezentare a firmei în raporturile juridice cu terţii, putând semna orice act în numele şi pe seama societăţii. Asta, în timp ce Simona Mihaela Buzner va putea reprezenta societatea şi va putea face acte de dispoziţie şi de administrare în numele şi pe seama societăţii doar împreună cu administratorul Agathe Cristina Rudeanu. Mai mult, orice act semnat de Simona Mihaela Buzner, cu excepţia celor pentru care se acordă împuternicire singulară expresă, este valabil doar în condiţiile contrasemnării de către fiica lui Vasile Blaga.

Agathe Cristina a preluat mandatul de administrator de la un „client” al DNA

Persoana de la care fiica lui Vasile Blaga a preluat, anul trecut, administrarea SC Medical Emergency Divixion SRL, Roxana Lomonar, are domiciliul în Orăștie și figurează într-un dosar penal instrumentat de către DNA, Serviciul Teritorial Alba Iulia. Mai exact, din date furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, Lomonar figurează ca fiind persoană fizică asociată în cadrul firmelor SC Karma BB SRL şi în SC Sial Tor SRL. În 2011, o altă persoană, apropiată acţionarilor celor două firme, era administrator la compania SC Dor Pluricomprest SRL, intrată în insolvenţă. Din documentele dosarului de insolvenţă al acestei din urmă societăţi reiese că, în aprilie 2013, administratorul judiciar a comunicat instanţei faptul că DNA Alba Iulia a solicitat comunicarea tuturor înscrisurilor SC Dor Pluricomprest SRL (rapoarte, corespondenţă, comunicări, acţiuni, tabele şi autorizaţii emise), necesare soluţionării dosarului penal 119/P/2013. În această cauză se efectuau cercetări faţă de Simona Suciu, Angela Flavia Sabău, Bogdan Alexandru Suciu şi Roxana Lomonar, pentru operaţiuni comerciale de natură a aduce foloase necuvenite, bancrută frauduloasă, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Interesant este un alt episod în care Roxana Lomonar a fost implicată chiar în perioada în care presta activități profesionale pentru compania familiei Rudeanu. Anul trecut, SC Medical Emergency Division SRL Deva a reuşit să obţină la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor o decizie de anulare a procedurii de licitaţie, pe motiv că unul dintre concurenţi a depus o ofertă „neobişnuit de mică”. Numai că, din partea firmei fiicei şi ginerelui lui Blaga, la CNSC a participat ca administrator Roxana Lomonar, care, la momentul respectiv, nu mai îndeplinea această funcţie. Asta, deoarece, cu trei zile înainte ca această contestaţie să fie depusă, persoana în cauză fusese înlocuită în funcţia de administrator al SC Medical Emergency Division SRL Deva chiar de către fiica lui Vasile Blaga, așa cum am arătat mai sus.

Afaceri pe bandă rulantă cu bani de la buget

De remarcat este faptul că, în perioada în care Spitalul Clinic de Urgență Județean Arad întocmea documentația necesară organizării licitației câștigate, ulterior, de către firma familiei Rudeanu, o altă unitate spitalicească oferea deja un contract similar companiei Medical Emergency Division SRL. Este vorba despre Spitalul Județean Reșița, care, la data de 5 noiembrie 2018, a parafat cu firma în cauză un contract în valoare de 784.377 de lei, fără TVA, pentru prestarea de servicii de transport sanitar neasistat pentru pacienții cu hemodializă și dializă peritoneală, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

De altfel, relația companiei în cauză cu instituțile statului este mult mai veche, de pe vremea când purta denumirea de Axis Emergency SRL. Numai în perioada 2015-2016, societatea respectivă a derulat nu mai puțin de 11 contracte cu instituțiile publice. Printre beneficiari se numără Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara, Spitalul Clinic de Urgență Petroșani, Spitalul Județean de Urgență Hunedoara, Centrul de Transfuzie Sanguină al Județului Hunedoara, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Casa Județeană de Pensii Hunedoara, Federația Română de Baschet, Federația Română de Rugby, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Prof. Dr. Nicolae Paulescu, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București sau Spitalul Clinic Județean Tulcea.

Peste un milion de euro urmează să încaseze firma administrată de fiica lui Vasile Blaga, Agathe Cristina Rudeanu, de la Spitalul Clinic de Urgență Arad, pentru transportul cu ambulanța al pacienților cu dializă

Medical Emergency Division SRL a fost înființată, în 2010, de ginerele și de cuscra lui Blaga, ca parte a grupului AXIS, din care face parte și compania de pază implicată într-un dosar de evaziune fiscală