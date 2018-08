Familia Blaga se întoarce și în afaceri. Pe bani publici

Compania deţinută de fiica fostului co-preşedinte al Partidului Naţional Liberal Vasile Blaga, Agathe Cristina Rudeanu, şi de ginerele acestuia, Ioan Andrei Rudeanu, încearcă să pună mâna pe un contract de prestări servicii de transport medical scos la licitaţie de Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. SC Medical Emergency Division SRL Deva a reuşit, la sfârşitul lunii trecute, să obţină la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, o decizie de anulare a procedurii de licitaţie, pe motiv că unul dintre concurenţi a depus o ofertă “neobişnuit de mică”. Numai că, din partea firmei fiicei şi ginerelui lui Blaga, la CNSC a participat ca administrator o persoană care nu mai îndeplinea această funcţie. Asta, deoarece, cu trei zile înainte ca această contestaţie să fie depusă, persoana în cauză fusese înlocuită în funcţia de administrator al SC Medical Emergency Division SRL Deva chiar de către fiica lui Vasile Blaga.

Moştenitorii liderului informal al PNL Vasile Blaga controlează, pe lângă afacerile din domeniul protecţiei, pazei şi patrulării pe autostrăzi, şi o companie care activează în domeniul serviciilor medicale, de urgenţă şi al transportului cu ambulanţa privată. Această companie se numeşte, astăzi, SC Medical Emergency Division SRL, are sediul în Deva, şi puncte de lucru în mai multe oraşe din ţară, inclusiv în Municipiul Bucureşti.

Aflăm, de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), că, recent, de administrarea acestei firme se ocupă, cu drepturi depline, chiar fiica lui Vasile Blaga, Agathe Cristina, căsătorită Rudeanu. Astfel, asociaţii SC Medical Emergency Division SRL, Ioan Andrei Rudeanu şi soţia sa, Agathe Cristina Rudeanu, s-au reunit, pentru prima dată într-o şedinţă AGA, în 2018, la data de 11 iunie. Cu acest prilej, cei doi soţi-asociaţi au constatat încetarea, începând cu data de 12 iunie 2018, a calităţii de administrator a doamnelor Roxana Molonar şi Ionela Elena Lazăr, “ca urmare a împlinirii termenului pe care au fost numite în calitatea de administratori ai SC Medical Emergency Division SRL”.

Mai mult, adunarea asociaţilor decide, în aceeaşi zi, numirea în calitatea de administrator a lui Agathe Cristina Rudeanu şi a unei alte persoane, pe nume Simona Mihaela Buzner, cu domiciliul în Bucureşti. De facto, fiica lui Vasile Blaga controlează întreaga administrare a companiei, având în vedere că, potrivit mandatului încredinţat la 11 iunie, Agathe Cristina Rudeanu urmează să îndeplinească, în perioada 12 iunie 2018 – 12 iunie 2021, drepturi depline de administrare şi de reprezentare a firmei în raporturile juridice cu terţii, putând semna orice act în numele şi pe seama societăţii. Asta, în timp ce Simona Mihaela Buzner va putea reprezenta societatea şi va putea face acte de dispoziţie şi de administrare în numele şi pe seama societăţii doar împreună cu administratorul Agathe Cristina Rudeanu. Mai mult, orice act semnat de Simona Mihaela Buzner, cu excepţia celor pentru care se acordă împuternicire singulară expresă, este valabil doar în condiţile contrasemnării de către fiica lui Vasile Blaga.

Administratorul-fantomă câştigă la CNSC pentru firma soţilor Rudeanu

Din documentul prezentat mai sus rezultă, fără echivoc, faptul că, începând cu data de 12 iunie 2016, Roxana Lomonar, fostul administrator al SC Medical Emergency Division SRL, nu mai îndeplinea, legal, această funcţie. În aceste condiţii, un fapt petrecut două zile mai târziu demonstrează că aceasta a reprezentat compania într-un litigiu comercial cu o instituţie a statului, pretinzând că ocupă, în continuare, funcţia de administrator.

Astfel, “Jurnalul” a descoperit că, în urmă cu câteva luni, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a demarat, pe SEAP, procedurile de achiziţie, în vederea încheierii unui acord-cadru, pe loturi, având ca obiect contractarea de servicii medicale de transport şi de servicii medicale de ambulanţă. Unul dintre ofertanţi este chiar firma familiei Rudeanu, SC Medical Emergency Division SRL Deva.

Ei bine, în data de 14 iunie 2018, firma fiicei lui Vasile Blaga a contestat, la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, rezultatul procedurii de achiziţie, comunicat prin intermediul SEAP, în 4 iunie 2018, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. SC Medical Emergency Division SRL a solicitat CNSC anularea rezultatului procedurii de evaluare cu clasamentul participanţilor, precum şi anularea tuturor actelor subsecvente sau în legătură cu aceasta, ca nelegale, respectiv anularea documentaţiei de aribuire, precum şi reluarea prcedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, în sensul reevaluării ofertei depuse de Centrul Medical Mediurg SRL, “cu consecinţa constatării ca având un preţ neobişnuit de scăzut”, şi declararea acesteia ca neconformă.

Toate bune până aici, numai că, studiind cu atenţie Hotărârea CNSC nr. 2086/2018, se poate constata că această contestaţie a fost depusă, la data de 14 iunie 2018, de SC Medical Emergency Division SRL prin intermediul… Roxanei Lomonar, “în calitate de administrator”, cu toate ca aceasta nu mai îndeplinea funcţia declarată încă din data de 12 iunie. Cu toate acestea, în data de 23 iulie 2018, CNSC admite contestaţia companiei fiicei lui Vasile Blaga, în contradictoriu cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, anulând raportul procedurii nr. 18442 din 31 mai 2018 şi obligând autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei SC Centrul Medical Mediurg SRL, precum şi emiterea unui nou raport, aşa cum a cerut SC Medical Emergency Division SRL, printr-un reprezentant aflat în afara mandatului.

Istoric cu iz penal

Roxana Lomonar, persoana care a reprezentat compania fiicei şi ginerelui lui Vasile Blaga în acest litigiu, a fost numită în funcţia de administrator în data de 27 iunie 2016. Atunci, Agathe Cristina Rudeanu s-a retras de la administrarea companiei, predând mandatul, până în 12 iunie 2018, Roxanei Lomonar, cu domiciliul în Orăştie. “Jurnalul” a dezvăluit, în urmă cu doi ani, chiar la momentul în care a avut loc această mişcare, faptul că numele Roxanei Lomonar figurează într-un dosar penal instrumentat de DNA, Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Concret, persoana în cauză figura ca asociată în SC Karma BB SRL şi în SC Sial Tor SRL, iar, în 2011, o persoană apropiată acţionarilor celor două firme, era administrator la compania SC Dor Pluricomprest SRL, intrată în insolvenţă. Din documentele dosarului de insolvenţă al acestei din urmă societăţi, reiese că, în aprilie 2013, administratorul judiciar a comunicat instanţei faptul că DNA Alba Iulia a solicitat comunicarea tuturor înscrisurilor SC Dor Pluricomprest SRL (rapoarte, corespondenţă, comunicări, acţiuni, tabele şi autorizaţii emise), necesare soluţionării dosarului penal 119/P/2013. În această cauză, se efectuau cercetări faţă de Simona Suciu, Angela Flavia Sabău, Bogdan Alexandru Suciu şi Roxana Lomonar, pentru operaţiuni comerciale de natură a aduce foloase necuvenite, bancrută frauduloasă, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Momentele judiciaro-politice ale mişcărilor din firmă

Interesante sunt, însă, şi momentele la care fiica lui Vasile Blaga a decis să iasă din administrarea firmei, precum şi să repreia această autoritate. Numirea Rxanei Lomonar în funcţia de administrator al SC Medical Emergency Division SRL a avut loc, aşa cum am precizat mai sus, în data de 27 iunie 2016, când Agathe Cristina Rudeanu a renunţat voluntar la mandat. Întâmplarea face ca această renunţare şi transfer al administrării companiei să aibă loc cu doar trei luni înainte ca tatăl acesteia, Vasile Blaga, să fie pus sub urmărire penală de către Direcţia Naţională Anticorupţie, prin “unitatea de elită” de la Ploieşti. Astfel, DNA îl acuza oficial pe co-preşedintele PNL şi senatorul de atunci Vasile Blaga că a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă.

O lună mai târziu, pe data de 28 noiembrie 2016, Blaga a fost trimis în judecată, procurorii spunând că acesta a primit în patru rânduri, de la o firmă controlată de afaceristul Horaţiu Bruno Berdilă, suma de 700.000 de euro, pentru a-şi exercita influenţa, prin intermediul fostului său coleg de partid, Gheorghe Ştefan, zis Pinalti, asupra unor persoane care au deţinut consecutiv funcţii de conducere în cadrul a două companii naţionale, pentru ca firma lui Berdilă să obţină contracte de la aceste entităţi. Interesant este că Berdilă şi Pinalti au fost cercetaţi separat, într-un dosar disjuns.

11 luni mai târziu, pe 30 octombrie 2017, Tribunalul Bucureşti a decis achitarea lui Vasile Blaga. DNA a depus imediat apel, în data de 31 octombrie, iar dosarul urmează să fie soluţionat la Curtea de Apel Bucureşti.

Şi aşa ajunge la al doilea moment interesant al administrării SC Medical Emergency Division SRL, când, după o jumătate de an de la achitarea tatălui său, pe fond, Agathe Cristina Rudeanu a decis să repreia frâiele companiei. Iar însuşi Vasile Blaga să revină în forţă ca lider informal al PNL, după o absenţă de mai bine de doi ani din prim-planul vieţii politice.

Contracte pe bandă rulantă cu statul

Revenind la compania de servicii medicale controlată de familia Rudeanu, trebuie precizat că aceasta a luat fiinţă în anul 2010, sub denumirea de SC Axis Emergency SRL. Fondatorii au fost cuscra lui Vasile Blaga, Aurora Mariana Rudeanu, şi fiul acesteia, deja celebrul Ioan Andrei Rudeanu. În toamna aceluiaşi an, însă, Aurora Mariana Rudeanu decide să cesioneze tot pachetul de părţi sociale în favoarea lui Ioan Andrei, dar şi a soţiei acestuia, fiica lui Blaga, Agathe Cristina Rudeanu.

În 1 septembrie 2015, soţii Rudeanu, care îndeplineau şi calitatea de administratori, decid să schimbe denumirea firmei în SC Medical Emergency Division SRL, deschizând un punct de lucru în Bucureşti, pe strada Fabrica de Cărămidă, unde să deruleze activităţi de ambulanţă medicală specializată. Fiica lui Blaga preia, ulterior, integral administrarea firmei şi, în 2016, o predă Roxanei Lomonar, de la care o preia din nou în 2018, în condiţiile descrise mai sus.

Despre relaţia companiei cu banii statului, se poate vorbi chiar citând ultima declaraţie de interese a lui Vasile Blaga, întocmită în decembrie 2016, la finalul mandatului de senator. Acesta menţionează în document că SC Medical Emergency Division SRL, unde fiica sa este asociat, a derulat, în perioada 2015-2016, nu mai puţin de 11 contracte cu autorităţi publice.

Primul dintre aceste contracte a fost derulat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara, pentru care a prestat servicii de transport sanitar neasistat (la un tarif de 2,18 lei per kilometru) şi consultaţii de urgenţă la domiciliu (la un tarif de 197 de lei per consultaţie). Un al doilea contract a fost încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Hunedoara, constând în servicii de transport sanitar (2,17 lei per kilometru) şi transport pacienţi dializaţi (1,04 lei per kilometru).

Cu Spitalul de Urgenţă din Petroşani, compania în cauză a derulat un contract de transport al pacienţilor dializaţi, la un tarif de un leu per kilometru, iar cu Centrul de Transfuzie Sanguină a Judeţului Hunedoara a avut un contract vizând servicii de transport sanitar neasistat, la un tarif de 2,17 lei per kilometru. Mai departe, aceeaşi firmă a prestat şi pentru Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca servicii de transport pacienţi dializaţi (1,38 lei per kilomeru), dar şi cu Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara, pentru care a prestat servicii vizând medicina muncii, pentru 6.159 lei fără TVA.

Şi federaţiile sportive au agreat firma fiicei lui Blaga. În aceeaşi perioadă, Federaţia Română de Baschet a contractat servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar, la un preţ de 165 de lei ora, în timp ce Federaţia Română de Rugby a contractat servicii de asistenţă medicală de urgenţă, la un tarif de 180 de lei ora.

Alte contracte au fost derulate cu Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. Nicolae Paulescu”, pentru servicii de transport pacienţi cu ambulanţa, la un tarif de 2,15 lei per kilometru; cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, privind prestarea serviciilor de transport sanitar neasistat şi consultanţă de urgenţă la domiciliu (valoarea contractului fiind de 348.522,67 lei fără TVA); cu Spitalul Judeţean Tulcea, pentru care firma familiei Rudeanu a prestat servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar, la un tarif de 1,25 lei per kilometru.

Cu trei luni înainte ca tatăl său să fie acuzat de DNA, Aghate Rudeanu a renunţat la administrarea firmei private din domeniul medical. La o jumătate de an de la achitarea pe fond a lui Vasile Blaga, fiica sa a preluat din nou administrarea firmei.

Deşi, în 12 iunie, fostul administrator şi-a încetat mandatul, acesta a reprezentat în această calitate, pe data de 14 iunie, societatea, la CNSC, unde a contestat cu succes o procedură de achiziţie organizată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti.