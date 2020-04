Firma „de casă” a fostului primar Iohannis a primit, în plină pandemie, de la CJ Sibiu un contract de 20 de milioane de euro

O companie din Mureș, cu acționariat german, abonată la contractele pe bani publici ale Primăriei Municipiului Sibiu, pe vremea când instituția era condusă de actualul președinte al României, Klaus Iohannis, a primit, în plină criză sanitară generată de pandemia cu coronavirus, un contract de la Consiliul Județean Sibiu, în valoare de peste 92 de milioane de lei cu TVA. Afacerea a fost perfectată cu o săptămână înainte ca Iohannis să decreteze prelungirea stării de urgență la nivel național și vizează lucrări de reabilitare a 37,3 kilometri din drumul Județean 106, între Agnita și Sighișoara. Prestatorul agreat de autoritatea contractantă, SC Geiger Transilvania SRL, a derulat, în anii în care Klaus Iohannis se afla la conducerea Primăriei Municipiului Sibiu, contracte în valoare de peste 10 milioane de euro. Consiliul Județean Sibiu, care a atribuit, la începutul acestei luni, contractul, este condusă, din punct de vedere politic, de doi reprezentanți ai Partidului Național Liberal și de un vicepreședinte al organizației județene a Forumului Democrat al Germanilor din Româna. În timp ce președintele CJ Sibiu este chiar prim-vicepreședinte al PNL – Organizația Județeană Sibiu, filială condusă de actualul vicepremier Raluca Turcan.

În plină pandemie generată de infecția cu COVID-19, Consiliul Județean Sibiu, controlat, politic, de PNL, a atribuit un contract în valoare de 20 de milioane de euro unei companii care, pe vremea când președintele Klaus Iohannis ocupa funcția de primar al municipiului Sibiu, era abonată la afacerile pe bani publici ai acestei instituții. Astfel, conform unui anunț de atribuire, postat în data de 23 aprilie 2020, pe portalul SICAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), Consiliul Județean Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, prezintă faptul că a încheiat, la data de 9 aprilie anul curent, un contract în valoare de 79.281.216 lei fără TVA, respectiv de 94.344.647,6 lei cu TVA inclusă (20.073.330 de euro), cu o companie pe nume SC Geiger Transilvania SRL.

Obiectul contractului, definit, succint, în anunțul de atribuire la care facem referire, constă în lucrări de execuție și de reabilitare a Drumului Județean DJ 106, care face legătura între localitatea Agnita și orașul Sighișoara. Drumul cu pricina străbate două județe, respectiv județul Sibiu, de la kilometrul 60 + 71, până la kilometrul 82 + 329, în timp ce, pe teritoriul județului Mureș, drumul se întinde între kilometrul 82 + 329 și kilometrul 98 + 023. Conform anunțului de atribuire a acestui contract, lungimea drumului DJ 106 supus reabilitării este de 37,312 kilometri, pe segmental cuprins între ieșirea din orașul Agnita, până la intrarea în municipiul Sighișoara. Restul de 0,400 de kilometri de drum, spune autoritatea contractantă, urmează să fie reabilitați din alte fonduri.

Strict legat de acest contract, aflăm că proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional – POR 2014-2020, Axa Prioritară 6, referitoare la stimularea mobilității regionale, prin conectarea modurilor secundare și terțiale la infrastructură.



Jumătate de milion de euro per kilometru

Atribuirea contractului s-a făcut printr-o licitație deschisă, organizată de Consiliul Județean Sibiu la data de 9 aprilie, zi în care a și fost încheiat contractul având numărul 5438/2020. Reabilitarea acestui segment al Drumului Județean 106 este un proiect al autorității contractante elaborat încă de anul trecut, din data de 2 octombrie, conform anunțului de participare, când Consiliul Județean Sibiu anunța că este dispus să plătească pentru aceste lucrări suma de 92.088.238,16 lei fără TVA. În final, SC Geiger Transilvania SRL, compania care și-a adjudecat contractul, a anunțat că va presta lucrările cerute în caietul de sarcini, la un preț cu aproximativ 20 de milioane de lei, fără TVA, mai mic. Însă chiar și așa, pentru fiecare kilometru reabiliat, dintre cei 37,312 la care face referire acest contract, SC Geiger Transilvania va încasa de la județul Sibiu suma de 537.740,9 euro cu TVA inclusă.

Conform caietului de sarcini, întocmit de direcțiile de specialitate ale autorității contractante și care a stat la baza contractării acestor lucrări, în cadrul proiectului tehnic și conform expertizării tehnice a Drumului Județean 106, s-a constatat faptul că tronsonul de drum propus pentru reabilitare „nu corespunde din punct de vedere tehnic, nefiind îndeplinite condițiile minime privitoare la capacitatea portantă, la rezistența structurilor rutiere și la siguranța rutieră”.

Din documentul citat mai aflăm că durata contractului încheiat de Consiliul Județean Sibiu cu SC Geiger Transilvania SRL va fi de 30 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, „conform graficului de execuție regăsit în documentația

tehnică”. De asemenea, se mai arată, în același caiet de sarcini, faptul că perioada de garanție a lucrărilor este cuprinsă între 36 și 60 de luni de la recepționarea acestora.

De menționat mai este faptul că, potrivit anunțului de atribuire a acestui contract de lucrări de reabilitare a Drumului Județean 106, criteriile care au stat la baza declarării drept câștigătoare a ofertei depuse de agentul economic în cauză au fost, în proporție de 90 la sută pe baza componentei financiare și doar în proporție de 10 la sută pe baza garanției acordate lucrării.



Cine prestează lucrările

SC Geiger Transilvania SRL, societatea căreia Consiliul Județean Sibiu i-a atribuit acest contract la vreme de pandemie, este o compoanie nemțească, din județul Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC),

societatea are acționar unic firma Geiger Group SRL București și este administrată de cetățeanul românul Fabian Lorand-Pal, dar și de cetățeanul german Georg Thomas Willy Geiger, domiciliat în Obersdorf, Germania. Geiger Transilvania SRL face parte, conform acelorași informații, dintr-un consorțiu de firme cu capital german, compus din societățile Geiger Hermannstadt SRL Sibiu, Wilhelm Geiger România SRL, Max Boegl Aeroport Sibiu SRL, Max Boegl România SRL (reprezentanța românească a companiei Max Boegl Germania, firmă care a încasat contracte grase de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România) sau Geiger-Boegl SRL, toate administrate sau reprezentate de cetățeni germani.

Compania Geger Transilvania SRL a făcut, în urmă cu câțiva ani, obiectul unui scandal cu iz penal legat de o licitație organizată de Primăria Pașcani, pentru realizarea unor lucrări de infrastructură a unor străzi din localitate. La începutul anului 2014, conducerea Primăriei Pașcani a depus o plângere penală la Parchetul Judecătoriei Pașcani împotriva directorului Geger Transilvania SRL, Fabian Lonard-Pal, pe motiv că acesta ar fi prezentat, la oferta inițială, un document la experiența similară, iar când i s-au cerut clarificări, acesta a prezentat un document modificat.

Parchetul Pașcani și-a declinat, în luna martie a anului 2014, competența către Direcția Națională Anticorupție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea

pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. Procurorii au disjuns însă, la acel moment, o parte a dosarului, respectiv cea vizând plângerea făcută de Primăria Pașcani care

vizează o presupusă săvârșire a infracțiunilor de tentativă la înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Business de 10 milioane de euro, la primăria lui Klaus Iohannis

Prestatorul din 2020 al lucrărilor de reabilitare de drumuri pentru Consiliul Județean Sibiu este un abonat al contractelor pe bani publici acordate de Primăria Municipiului Sibiu, pe vremea când actualul președinte al României, Klaus Werner Iohannis, ocupa funcția de primar. De altfel, în acea perioadă, instituția locală condusă de Iohannis părea că agreează, în principal, firme cu capital german sau austriac atunci când era vorba despre contractele din fonduri publice alocate de la bugerul primăriei pe care o conducea. În perioada la care facem referire. Au existat multe contracte atribuite, ani în șir, de această instituție, prin organizarea unor licitații deschise, iar aproape de fiecare dată agenții economici declarați câștigători, fie că sunt înregistrați la București, Sibiu, Cluj-Napoca, Hunedoara sau Harghita, aveau fie capital german, fie capital austriac.

Astfel, una dintre companiile abonate la contractele Primăriei Sibiu este SC Geiger Transilvania SRL, din județul Mureș. Societatea în cauză a încheiat cu primăria lui Iohannis două contracte, în valoare de 35,03 milioane de lei cu TVA inclusă.

La data de 28 octombrie 2008, municipiul Sibiu a organizat o licitație deschisă pentru contractarea de lucrări aferente reabilitării străzii Nicolae Iorga. La licitație s-au prezentat doi agenți economici, în cele din urmă fiind declarată câștigătoare oferta depusă de Geiger Transilvania SRL, care a încasat, cu acest prilej, un contract în valoare de 6.776.500 lei cu TVA inclusă. Șase ani mai târziu, mai exact la data de 3 martie 2014, Primăria Sibiu a contractat lucrări de construire a unui viaduct între Calea Șurii Mici și Kogălniceanu, din oraș. Municipalitatea a organizat din nou o licitație deschisă, la care s-au prezentat opt ofertanți. Și, din nou, câștigătoare s-a dovedit a fi oferta depusă de Geiger Transilvania SRL, căreia i-a atribuit contractul în valoare de 28.250.746,4

lei cu TVA inclusă.

Aceeași companie a mai primit, în aceeași perioadă, alte două contracte pe bani publici de la autoritățile locale din județul Sibiu. Primul, atribuit, la data de 25 august 2008, de către Consiliul Județean Sibiu, a vizat lucrări de modernizare a unei porțiuni a Drumului Județean 105G și a băgat în buzunarele nemților suma de 30.276.170,33 lei cu TVA. Al doilea contract, în valoare de 26.037.520 lei cu TVA, a fost atribuit, anul trecut, societății Geiger Transilvania SRL de către Compania de Apă-Canal SA Sibiu, pentru lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Cisnădie și Rășinari.

Autoritatea contractantă, controlată de PNL și FDRG

Caietul de sarcini care a fost întocmit, în vederea atribuirii contractului care, în cele din urmă, a fost încheiat cu societatea SC Geiger Transilvania SRL, a fost avizat, de Daniela Cîmpean, în calitate de președinte al Consiliului Județean Sibiu, dar și de Marcel Constantin Luca, în calitate de vicepreședinte al instituției. Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, de profesie avocat, a candidat la funcția de consilier județean, în anul 2016, din partea Partidului Național Liberal. Conform declarației de interese publicată pe site-ul instituției, Daniela Cîmpean mai ocupă și funcția de prim-vicepreședinte al Organizației Județene Sibiu a PNL, având-o, pe linie politică directă, drept șefă pe nimeni alta decât pe Raluca Turcan, deputată a Partidului Național Liberal și viceprim-ministru în cadrul Guvernului condus de Ludovic Orban. Turcan este președinta PNL Sibiu. Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Marcel Constantin Luca, se află la al doilea mandat de consilier județean, el candidând, în anul 2016, de asemenea, pe listele Partidului Național Liberal. Celălalt vicepreședinte al Consiliului Județean Sibiu, Klemens Christine Manta, este vicepreședinte al Forumului Democrat al Germanilor din România, organizația județeană Sibiu, forum care, până în 2014, la nivel național, a fost condus de actualul președinte al României, Klaus Iohannis.