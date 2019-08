Fostul partener de „afaceri” al lui Dincă, prieten pe Facebook cu toată familia deputatului Ciocan

Tragedia de la Caracal scoate la lumină legături mai mult decât interesante între presupusul asasin Gheorghe Dincă și un potent om de afaceri local, dar și posibilele legături ale acestuia din urmă cu familia unui important politician din zonă. Un martor sub acoperire a dezvăluit, pentru Antena 3 că, în urmă cu 20 de ani, l-a avut client pe acest afacerist din Caracal, prilej cu care l-a cunoscut și pe Gheorghe Dincă, fiind martor al mai multor episoade în care Dincă și omul de afaceri în cauză coordonau și o rețea de proxenetism, prostituatele, unele dintre ele minore, fiind plasate unor polițiști și oameni de afaceri locali. De serviciile sexuale ale acestei rețele ar fi beneficiat și un fost șef din cadrul Poliției Slatina. Jurnaliștii l-au identificat pe acest om de afaceri din Caracal, partener al lui Dincă, în persoana lui Gigel Firică. Acesta deține un imobil impozant în centrul Caracalului, are un magazin de piese auto și o noră care, începând cu data de 5 august, este nimeni alta decât cel de-al șaptelea avocat din oficiu al lui Gheorghe Dincă. Gigel Firică are și pagină de Facebook, unde este prieten cu toată familia deputatului PSD de Olt Dan Ciocan (politicianul, soția și fiul acestuia). Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, adolescenta răpită, violată, sechestrată și, conform autorităților, ucisă și arsă de Dincă în cazanul din curtea casei, a depus la Parchet o solicitare pentru audierea tuturor parlamentarilor de Olt, pentru a se stabili în ce măsură aceștia cunosc detalii cu privire la activitățile de crimă organizată derulate de ani de zile pe raza județului.

Gigel Firică, personajul descoperit ca fiind una și aceeași persoană cu partenerul de afaceri al lui Gheorghe Dincă, din urmă cu 20 de ani, la care face referire martorul sub acoperire intervievat de Antena 3, este un afacerist din Caracal ieșit la pensie. Și care susține că nu a avut nicio treabă cu Gheorghe Dincă, în afară de faptul că, în urmă cu mai mulți ani a fost ajutat de acesta pentru a „fărâma” casa care se găsea pe locul unde astăzi tronează un ditamai viloiul pe are afaceristul îl deține în „inima” Caracalului. Firică spune că Dincă, mecanic auto fiind, a amenajat o rampă la el în curte, unde se făcea schimbul de ulei pentru mașini. El neagă orice implicare în rețelele de trafic de carne vie, spunând că sunt „minciuni ale unor proști invidioși pe el că și-a ridicat o casă frumoasă”. Conform unor surse însă, în dosarul în care DIICOT Craiova a destructurat rețeaua de proxenetism condusă de interlopul Cocoș, există mai multe interceptări telefonice unde apare și Gigel Firică, acesta din urmă fiind un presupus beneficiar al serviciilor sexuale oferite de această rețea.

Relația dintre Gheorghe Dincă și Gigel Firică pare a fi una mai mult decât interesantă și a cunoscut, după săvârșirea crimelor de la Caracal, o etapă explozivă. Pe data de 5 august 2019, Baroul Olt a desemnat un al șaptelea avocat din oficiu care să-l asiste pe Dincă. Acesta se numește Cristina Nicoleta Firică și este nimeni alta decât nora lui Gigel Firică, fiind căsătorită cu unul dintre fii afaceristului, Flavius Firică, om de afaceri, la rândul lui, care deține un magazin on-line în Caracal - SC Fashion Victims SRL – și care se ocupă cu comerțul de încălțăminte de damă. Cristina Nicoleta Firică este avocata care se ocupă exclusiv de asistența lui Dincă în timpul perchezițiilor și căutărilor efectuate de noua echipă de anchetatori de la București și, coincidență sau nu, după intrarea ei în această cauză, Gheorghe Dincă a început să-și amintească despre faptul că a aruncat rămășițele pământești calcinate ale unei alte victime în pădurea de lângă Caracal.

Surprize-surprize pe contul de socializare

Acesta este tabloul general al legăturilor dintre Gigel Firică și Gheorghe Dincă. Alte detalii spectaculoase reies cu ajutorul tehnologiei moderne. „Jurnalul” a studiat contul de Facebook al lui Gigel Firică și a descoperit că, în lista de prieteni virtuali ai acestuia, se regăsesc trei membri ai familiei deputatului PSD de Olt Dan Ciocan. Informația este una extrem de interesantă, în contextul în care Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, ultima victimă a lui Gheorghe Dincă, a solicitat, în scris, Parchetului General audierea tuturor parlamentarilor de Olt, pentru a spune ce știu despre activitatea rețelelor de traficanți de carne vie din zonă.

Astfel, Dan Ciocan, deputat, vicepreședinte al Organizației Județene Olt a PSD și președinte al Organizației Municipiului Caracal a PSD, iese din ecranul computerului atunci când accesezi lista de prieteni pe care Gigel Firică îi are pe Facebook. Însă nu doar el, ci și soția deputatului, Cornelia Ciocan, precum și unul din fiii acestora, Liviu Marius Ciocan.

Din CV-ul politicianului Ciocan, aflăm că acesta a lucrat, în perioada 1984-2001, ca subofițer în cadrul IPJ Olt, după ce, anterior, a urmat cursurile Școlii de Subofițeri de Miliție Slatina. Însă diploma de Bacalaureat a fost obținută în anul 2010, iar în 2016 a obținut și diploma de licență la Universitatea din Craiova, Facultatea de Agronomie. Dan Ciocan a administrat, în perioada 2002 – 2016, companiile Carpatica Tur SRL și T Dancor Romcostruct SRL, după care, din 2012, a devenit deputat în Parlamentul României.

Dan Ciocan este fratele omului de afaceri bucureștean Cornel Ciocan, care deține, prin intermediul copiilor săi, compania Dancor Agro Prodaliment SRL din care, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, are acțiuni la compania Dancor Rotunda Cooperativa Agricolă, alături de Carpatica Tur, care, în prezent, este deținută de fiul lui Dan Ciocan, Liviu Marius Ciocan, cel de-al doilea membru al familiei Ciocan, care este prieten pe Facebook cu Gigel Firică.

Cornelia Ciocan, soția lui Dan Ciocan și mama lui Liviu Marius Ciocan, este și ea prietenă pe Facebook cu Gigel Firică. Iar, conform declarației de avere depuse de deputatul Dan Ciocan, Cornelia Ciocan lucrează ca secretară exact la firma fiului ei, SC Carpatica Tur SRL.

Conac ridicat pe locul fostului Muzeu al Romanațiului

Așa cum precizam mai sus, Gigel Firică, identificat de presă în baza dezvăluirilor unui martor ca fiind partenerul de afaceri al lui Gheorghe Dincă, și-a ridicat un adevărat conac în centrul Caracalului. Și nu oriunde, ci pe locul în care, până în anul 1992, a funcționat o clădire de patrimoniu aflată în patrimoniul Ministerului Culturii. Este vorba despre adresa din strada Negru Vodă, nr. 1, unde a ființat, încă din 29 septembrie 1949, Muzeul de Etnografie Romanațiul al municipiului Caracal. Lăsată în paragină de autorități, clădirea de patrimoniu a fost devastată de hoți și, ulterior, terenul și ruinele au intrat în posesia lui Gigel Firică.

Acesta și-a construit la poartă un magazinaș de piese auto, iar clădirea muzeului a fost demolată. Conform unor surse locale, această operațiune a fost efectuată fără autorizație de demolare, pe locul ei fiind ridicat conacul cu pricina, tot fără autorizație. Și, subliniem încă o dată, la dărâmarea fostului muzeu, a participat și suspectul Gheorghe Dincă.

Raport năucitor al Parchetului cu privire la acțiunile primei echipe de anchetatori

Conform raportului de control efectuat de Parchetul General cu privire la modul de acțiune al procurorilor și polițiștilor din ziua de 25 iulie 2019, rezultă că până la momentul în care procurorul DIICOT Craiova Liviu Vasilescu a văzut la televizor știrea potrivit căreia Alexandra Măceșanu a sunat la 112, reclamând faptul că este răpită, violată și sechestrată într-o casă din Caracal, nimeni nu a făcut absolut nimic. Acesta l-a sunat pe prim-procurorul de la Caracal, anunțându-l că este în drum spre el, deoarece cazul este identic cu speța privind dispariția Luizei Melencu, pe care o avea în instrumentare încă de la jumătatea lunii aprilie.

Informațiile cuprinse în acest raport sunt de-a dreptul halucinante. Reiese că, deși Poliția Dobrosloveni cunoștea încă din seara zilei de 24 iulie, dar și din dimineața zilei de 25 iulie, că persoana dispărută se numește Alexandra Măceșanu, polițiștii nu au făcut legătura cu numele persoanei care a apelat serviciul 112, acesta fiind identic. Mai mult, nu s-a întocmit niciun process-verbal în acest sens.

Apoi, mai rezultă din acest raport că Direcția de Operațiuni Speciale nu a putut trimite în teren niciun autoturism dotat cu tehnică specială pentru localizarea telefonului de pe care Alexandra a sunat la 112, deoarece, la nivelul județului Olt, există doar două astfel de vehicule, din care unul se afla în misiune la Craiova, iar al doilea se afla la… București. Abia după ora 21.00 o astfel de mașină a ajuns la Caracal.

Însă cu adevărat incredibil este elemental descris în raport cu privire la identificarea lui Gheorghe Dincă. Mai pe scurt, doar soarta a făcut ca polițiștii și Procuratura să afle de existența lui Dincă, deoarece de pe telefonul cu cartelă prepay de pe care a apelat Alexandra la 112, în cursul lunii mai s-a efectuat un apel pe telefonul oficial, deținut cu abonament, de Gheorghe Dincă. Așa a fost identificat telefonul oficial al lui Dincă și identitatea posesorului.

La fel de grav este faptul că, deși încă de la jumătatea lunii aprilie o fotografie a mașinii gri a lui Dincă se afla la dosarul DIICOT Craiova referitor la dispariția Luizei, până în ziua de 25 iulie nu s-a făcut nimic cu această probă. Abia după ce Alexandra a descris o mașină identică, s-a procedat la ridicarea imaginilor video surprinse de alte cinci camere de supraveghere, fiind identificat autoturismul și numele proprietarului acestuia. Era deja seară. Abia în acest moment, corelând norocul că Dincă s-a sunat singur, în mai, de pe un telefon pe celălalt, cu imaginea mașinii, a fost identificat proprietarul în persoana lui Gheorghe Dincă.

Ce au făcut cu această informație anchetatorii? Mai nimic, conform raportului. S-au obținut trei mandate de percheziție la trei adrese cunoscute ale lui Dincă, după ce, anterior, s-au călcat proprietățile altor persoane care nu aveau nicio legătură cu cazul, dar nici măcar cu localitatea Caracal. Într-un final, s-a ajuns la poarta lui Dincă, din strada Craiovei, nr. 169, pe care au păzit-o, efectiv, până la ora 6.00 dimineața, pentru a se identifica „orice activitate suspectă”. Nefiind identificată o astfel de activitate, s-a decis intrarea abia dimineața, când deja era prea târziu. Raportul vorbește despre faptul că nimeni - nici măcar polițiștii și, cu atât mai puțin procurorul Cristian Ovidiu Popescu - nu a propus, aprobat, inițiat și executat vreo intervenție la domiciliul suspectului, întrucât „nu existau indiciile săvârșirii unei infracțiuni flagrante”.

Telefonul Luizei Melencu, activ în urmă cu două nopți

Telefonul Luizei Melencu, tânăra dispărută de acasă în cursul lunii aprilie, despre care Gheorghe Dincă susține că a ucis-o, a fost activ, în noaptea de miercuri spre joi, la ora 0.56. Fostele colege de liceu ale Luizei au sesizat că, la acea oră, Luiza a ieșit din grupul de WhatsApp al colegilor de liceu. Familia Melencu a fost imediat alertată și, ieri dimineață, informația și captura foto a acestei operațiuni a fost adusă la cunoștința DIICOT.

Gheorghe Dincă i-a plimbat pe anchetatori mai multe zile prin lanurile de floarea soarelui, pe malul Dunării și pe malul Oltului, unde spunea că a aruncat telefonul Luizei. Până în acest moment, aparatul nu a fost găsit.

Gigel Firică, identificat ca fiind una și aceeași persoană despre care un martor sub acoperire afirmă că, în urmă cu 20 de ani, se afla în anturajul lui Gheorghe Dincă, alături de care derula operațiuni de proxenetism

Nora lui Firică a fost desemnată, pe data de 5 august, al șaptelea avocat din oficiu al lui Gheorghe Dincă. Întâmplător sau nu, după această dată, suspectul a început să le indice anchetatorilor pădurea unde a aruncat cadavrul „fetei din luna mai”