Furnizorul tabletelor pentru prezidențialele din 2019, contractat de Casa de Pensii cu o zi înaintea prelungirii stării de urgență

Compania care a furnizat, în toamna anului trecut, Serviciului de Telecomunicații Speciale, celebrele tablete folosite pentru scanarea cărților de identitate la alegerile prezidențiale, a fost contractată, cu o zi înainte de prelungirea stării de urgență, la mijlocul lunii aprilie, de Casa Națională de Pensii Publice, pentru a furniza infrastructură hardware. Această infrastructură va fi folosită și de ANOFM, ANPI și CNAS, însă nu înainte de a fi instalate și configurate în centrul de date al STS. Societatea în cauză, la care a lucrat, până anul trecut, fostul ministru al Comunicațiilor Petru Bogdan Cojocaru (ex-consilier personal al lui Sorin Grindeanu – la ANCOM), actual deputat de Iași, a mai furnizat Serviciului de Telecomunicații Speciale și echipamente de recunoaștere optică. În ultimii doi ani, compania în cauză a primit, de la instituțiile statului, contracte în valoare de peste 100 de milioane de lei.

Casa Națională de Pensii Publice, structură aflată în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, condus de ministrul Violeta Alexandru, a achiziționat, cu doar o zi înainte ca președintele României să emită decretul prin care a fost prelungită starea de urgență la nivel național, o infrastructură hardware și servicii de implementare și de dezvoltare a sistemului informatic EESSI, pentru implementarea acestui sistem în România.

Conform anunțului de atribuire ridicat de Casa Națională de Pensii publice pe SICAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), este vorba despre încheierea unui contract privind prestarea de servicii de implementare și de dezvoltare a sistemului EESSI în cele patru instituții competente – Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Contractul mai prevede și furnizarea infrastructurii hardware. Achiziția este demarată de Casa de Pensii, în contextul implementării proiectului cu titlul „Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (European Interopelability for Social Security Institutions in Romania)”, furnizat de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele, prin delegare de competențe de către Comisia Europeană cu tema „implementarea sistemului Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) în România, aprobat în ședința Guvernului României din data de 2 august 2018.

Din aceeași documentație de atribuire, rezultă că serviciile contractate de Casa Națională de Pensii Publice urmează să fie prestate în București, la sediul instituțiilor partenere ori al furnizorului, iar infrastructura hardware va fi instalată în centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale, în timp ce echipamentele livrate vor fi, de asemenea, instalate și configurate în centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS).

1,3 milioane de euro

Începând cu data de 15 martie, până pe data de 14 aprilie 2020, în România a fost instituită, prin decret prezidențial, aprobat de Parlament, starea de urgență cauzată de pandemia de COVID-19. În ultima zi a operării primului decret prezidențial, Casa Națională de Pensii Publice a finalizat procedura de atribuire a acestui contract, încheind, în 14 aprilie 2020, contractul având numărul 26/TL.2020, în valoare de 5.332.800 de lei fără TVA, respectiv în valoare de 6.346.032 de lei cu TVA inclusă, ceea ce înseamnă 1.322.090 de euro.

Agentul economic căruia i-a fost încredințat acest contract se numește SC Maguay Computers SRL, din București, companie care face parte dintr-un grup mai mare de firme IT (Maguay), despre care presa centrală și locală a dezvăluit, în ultimii ani, că a fost abonat la contractele finanțate din bani publici sau din fonduri europene de către serviciile de forță ale statului, inclusiv Serviciul Român de Informații sau Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit datelor și informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC Maguay Computers SRL a luat ființă în anul 1999, iar, conform unei comunicări din luna octombrie 2011, societatea era deținută de trei persoane fizice (tatăl și fiii). Este vorba despre Pavel Pughin, care controla, la acel moment, 40 la sută din capitalul social, și de cei doi fii ai acestuia, Eduard Ion Pughin și Corvin Gabriel Pughin, care controlau câte 30 la sută din capitalul social. Pavel Pughin este prim-vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrii a Municipiului București și coordonează, din partea grupului Maguay, secțiunea „Industrie” a acestei organizații.

Conform Oficiului Național al Registrului Comerțului, în data de 16 ianuarie 2012, atât seniorul Pavel Pughin, cât și Corvin Gabriel Pughin decid să părăsească structura acționariatului SC Maguay Computers SRL, cesionându-și părțile sociale către asociatul Eduard Ion Pughin. Ultima notificare existentă în baza Oficiului Registrului Comerțului, din 19 iulie 2019, arată că societatea este deținută și administrată, în continuare, de Eduard Ion Pughin, în calitate de unic asociat.

Tandem pentru alegerile prezidențiale

Implicarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în instalarea și configurarea echipamentelor livrate de SC Maguay Computers SRL Casei Naționale de Pensii Publice, în urma contractului de achiziții încheiat de aceasta din urmă în data de 14 aprilie 2020, nu este singura intersectare a STS cu compania controlată de familia Pughin.

De altfel, SC Maguay Computers SRL este una dintre cele două societăți care au livrat Serviciului de Telecomunicații Speciale celebrele tablete utilizate în timpul celor două scrutinuri ale alegerilor prezidențiale din toamna anului trecut. În septembrie 2019, Serviciul de Telecomunicații Speciale a atribuit, prin licitație, contractual privind furnizarea tabletelor SIMPV, folosite la verificarea actelor de identitate ale alegătorilor la acest scrutin electoral. Furnizorii agreați de STS au fost SC Maguay Compuners SRL și SC World Proffesional Services SRL din Ploiești, contractul ridicându-se la valoare de 14.175.000 de lei fără TVA. Achiziția s-a făcut pe repede-înainte, fiind invocată și intervenirea unei situații de extremă urgență.

Presa atrăgea atenția, la acel moment, că partenerul de asociere al SC Maguay Computers SRL, SC World Proffesional Services SRL, este fosta Teamnet World Professional Services SRL, care face parte din celebrul grup Teamnet, controlat de și mai cunoscutul Sebastian Ghiță, fost parlamentar PSD și ex-membru al Comisiei Parlamentare de Control a Activității Serviciului Român de Informații.

De menționat mai este faptul că, tot în septembrie 2019, Serviciul de Telecomunicații Speciale atribuia aceleiași companii SC Maguay Computers SRL un contract în valoare de 4.206.000 de lei fără TVA, pentru furnizarea unor echipamente de recunoaștere optică „necesare în vederea îndeplinirii activităților ce intră în sarcina STS”, conform unui anunț de atribuire publicat de serviciul special pe portalul SEAP.

Compania, condusă, până anul trecut, de un fost ministru

„Jurnalul” a descoperit faptul că asociatul unic al SC Maguay Computers SRL, compania care a derulat contractele cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, dar care a primit și contractul încheiat la vreme de pandemie cu Casa Națională de Pensii Publice, Eduard Ion Pughin, controlează și 53,8 la sută din capitalul social al unei alte companii de IT, cu sediul în Ploiești. Este vorba despre SC Isys Profesional SRL, din acționariatul căreia mai fac parte Ioana Pughin (care deține 29,6 la sută din capitalul social) și Vladimir Rusu (care deține 16,6 la sută din capitalul social).

SC Isys Profesional SRL este administrată, potrivit unei informări, din data de 21 ianuarie 2019, a Oficiului Național al Registrului Comerțului, de însuși Eduard Ion Pughin. Această societate a fost, în două rânduri, angajatorul actualului deputat PSD Petru Bogdan Cojocaru, al cărui mandat de parlamentar a fost validat în data de 25 iunie 2019, după alegerile europarlamentare de la sfârșitul lunii mai a anului trecut, când Cojocaru l-a înlocuit, ca deputat în circumscripția Iași, pe medicul Tudor Ciuhodaru, ales în funcția de membru al Parlamentului European.

Din CV-ul relativ proaspătului deputat social-democrat, aflăm că, în perioada iulie 2012-ianuarie 2018, Petru Bogdan Cojocaru a lucrat ca „business unit manager”, adică coordonator al activității la nivel național, la SC Isys Profesional SRL, companie membră a grupului Maguay. A plecat din firma patronată de Eduard Ion Pughin pentru că a fost numit în funcția de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, calitate pe care a deținut-o până în luna noiembrie a anului 2019, când a revenit ca manager al SC Isys Profesional SRL.

În luna februarie a anului trecut, Petru Bogdan Cojocaru a părăsit pentru a doua oară compania lui Pughin, deoarece a fost numit în funcția de consilier personal al președintelui Autorității Naționale de Control în Comunicații (ANCOM), structură a statului condusă de fostul premier Sorin Grindeanu. ANCOM a derulat, pe perioada stării de urgență, din dispoziția Grupului de Comunicare Strategică, operațiuni de cenzurare și de suspendare a mai multor publicații electronice. Din 25 iunie 2019, așa cum am arătat mai sus, Petru Bogdan Cojocaru a renunțat și la această funcție, devenind deputat de Iași, în Parlamentul României.

Conform declarației de avere pe care acesta a întocmit-o și depus-o la preluarea mandatului, aflăm că, în ultimele 12 luni, realizase venituri salariale de 112.976 de lei ca ministru al Comunicațiilor, dar și de 18.200 de lei în calitate de salariat al SC Isys Profesional SRL.

Contracte cu statul de 107 milioane de lei, în ultimii doi ani

Revenind la SC Maguay Computers SRL, compania contractată de Casa Națională de Pensii Publice, dar și agreată de STS la momente de scrutinuri prezidențiale, conform portalului SICAP, în perioada 2018-2020, societatea în cauză a derulat contracte cu instituțiile publice ale statului român în valoare de 107.367.324,4 euro cu TVA inclusă. „Jurnalul” a centralizat lista acestor contracte, pe care o prezintă în continuare:

* Societatea Română de Televiziune a atribuit, în 21 septembrie 2018, companiei SC Maguay Computers SRL, un contract în valoare de 1.449.000 de lei fără TVA, pentru furnizarea unor servere de comunicații. Un alt contract atribuit de aceeași Societate Română de Televiziune a fost încheiat cu firma lui Eduard Ion Pughin în data de 8 noiembrie 2018, vizând achiziția a 20 de laptopuri pentru „kit camera”, în valoare de 1.730.470 de lei fără TVA.

* Tot în 2018, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier a încheiat cu compania în cauză un contract în valoare de 1.383.300 de lei fără TVA, pentru achiziția de laptopuri. Un contract similar, dar pentru computere de birou, a fost parafat în octombrie 2019, la un preț total de 309.750 de lei fără TVA.

* În 18 octombrie 2018, Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară a atribuit către SC Maguay Computers SRL un contract în valoare de 132.100 de lei fără TVA, pentru achiziția a 43 de calculatoare.

* Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție a achiziționat de la aceeași companie, în luna august a anului 2018, 15 stații de lucru fixe, în valoare de 97.125 de lei fără TVA. Ulterior, în 18 martie 2020 (după instituirea stării de urgență), Ministerul de Interne a încheiat cu SC Maguay Computers SRL un acord-cadru privind furnizarea de echipamente informatice și de licențe pentru Aparatul Central al MAI și pentru structurile subordonate, în valoare de 16.114.560 de lei fără TVA.

* În 4 septembrie 2018, Direcția Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București parafează cu societatea în cauză un contract în valoare de 840.240 de lei fără TVA, pentru furnizarea de servere de producție, cu licențe software de operare și servicii de instalare și configurare.

* Ministerul Apărării Naționale a contractat, de la firma lui Pughin, în 15 octombrie 2018, echipamente IT în valoare de 1.730.470 lei fără TVA.

* Transgaz SA Mediaș a încheiat cu aceeași companie, în 9 ianuarie 2019, un contract în valoare de 30.886,4 lei fără TVA, pentru servicii de monitorizare prin GPS a buldoexcavatoarelor.

* În 26 noiembrie 2018, firma în cauză a primit de la Ministerul Educației Naționale, un contract de furnizare servere în valoare de 79.497 lei fără TVA.

* Un alt client interesant al SC Maguay Computers SRL este Consiliul Concurenței, care, în 12 decembrie 2018, a contractat un sistem informatic integrat pentru monitorizarea prețurilor în cadrul proiectului „Monitorul prețurilor carburanților și produselor alimentare”, în valoare de 1.422.346 lei fără TVA.

* În 13 mai 2019, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a încheiat cu această societate cu contract în valoare de 72.495 de lei fără TVA pentru furnizarea de echipamente de protecție a sistemului de calcul.

* Curtea de Conturi a plătit aceleiași firme, în baza unui contract parafat la 31 mai 2019, suma de 668.640 de lei fără TVA, pentru livrarea de echipamente IT necesare modernizării infrastructurii de comunicații existente la sediul instituției.

* Loteria Română a derulat cu Maguay Computers un contract, încheiat la 14 iunie 2019, în valoare de 748.352 de lei, pentru servicii de update și suport software pentru componentele Oracle. Un contract similar, în valoare de 728.670 lei fără TVA, a fost încheiat și la data de 24 aprilie 2020.

* În 24 iunie 2019, Compania Națională „Imprimeria Națională” a atribuit societății în cauză un contract în valoare de 221.121.560 de lei fără TVA, pentru furnizarea de servicii pentru Platforma „Emitend de ID. ID issuer”, în vederea identificării unei soluții pentru utilizarea serverelor de găzduire în abordare de tip privat.

* Regia Națională a Pădurilor a atribuit, anul trecut, unei asocieri de companii din care a făcut parte și SC Maguay Computers SRL, un contract în valoare de 1.668.000 de euro fără TVA, pentru achiziția de stații de lucru All in One cu licențe.

* În 11 noiembrie 2019, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a încheiat cu societatea respectivă un contract de 834.200 de lei fără TVA pentru echipamente IT.

* Poliția Locală a Sectorului 1 din București a încheiat cu aceeași societate, la 10 decembrie 2019, un contract de 9.079.065 lei fără TVA, pentru un sistem integrat pentru extinderea, modernizarea și reorganizarea sistemului video de supraveghere.

* La 12 decembrie 2019, Maguay Computers SRL a primit de la Unitatea Administrativă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării un contract de 21.210 lei fără TVA, pentru furnizarea unor echipamente de tehnică de calcul.

* Ministerul Finanțelor Publice a contractat de la aceeași companie, în data de 11 februarie 2020, licențe Oracle de 4.234.540 de lei fără TVA.

* În 20 martie 2020, Nulcrearelectrica a cumpărat de la Maguay Computers SRL produse hardware și software în valoare de 1.529.039 lei fără TVA.