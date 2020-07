Laura Codruța Kovesi, PR-ul lui “Portocală” în speța “Ponta - Blair”

Reținerea fostei vedete a DNA Ploiești, ex-procurorul Mircea Negulescu, zis “Portocală”, are legătură cu unele dintre cele mai grave fapte pentru care poate fi acuzat un anchetator în instrumentarea unui dosar penal. Ticluirea de probe, inventarea de fapte, martori și denunțători, presiuni făcute asupra unor persoane sunt numai câteva dintre acuzațiile aduse de SIIJ și ar fi fost săvârșite de “Portocală” împreună cu ofițerul de poliție judiciară Mihai Iordache pentru a fabrica renumitul dosar “Ponta - Tony Blair”. La momentul în care DNA l-a pus sub control judiciar pe fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, însăși Laura Codruța Kovesi a ieșit public, într-un interviu la un post de radio apropiat, pentru a-i lua apărarea lui Mircea Negulescu, dând de înțeles că știa tot ce se întâmplă în acel dosar. Mai mult, Kovesi și-a asumat, în calitatea ei de șefă a DNA, toate actele făcute în cauza “Ponta-Blair”, folosind termenul “noi”, când vorbea despre actele instrumentate de “Portocală”.

Laura Codruța Kovesi ieșea, public, în data de 30 septembrie 2016, la postul de radio Europa FM, pentru a se răfui cu Sebastian Ghiță, care și-ar fi permis să comunice presei ce conține așa-zisul dosar “Ponta-Blair”, instrumentat de DNA Ploiești, sub “bagheta” lui Mircea Negulescu. “Ce este interesant în acest dosar este că anumite persoane care urmăreau să fie învinuite au fost citate în cursul unei zile, pentru ora 11.00 și pentru ora 12.00. Dimineață, la prima oră, o persoană a ieșit în spațiul public și a dat amăunte din ancheta DNA ce persoane sunt implicate. Ceea ce nu este adevărat”, a afirmat Kovesi.



Aceasta și-a asumat tot ce a făcut Mircea Negulescu în acest dosar, lucru confirmat chiar de ea: “Noi nu avem un dosar Ponta-Blair. Nu există acest dosar la DNA. Cercetăm un om de afaceri și un fost premier. Tony Blair nu are nicio implicare în acest dosar, deși el a fost sugerat de persoanele care erau vizate de anchetă, în spațiul public. Aceste aspecte au fost aduse la cunoștința publicului de către Sebastian Ghiță, care a făcut declarații înainte de a fi audiat. A fost interesant și pentru noi să aflăm de unde s-au cunoscut aceste informații. De aici și rațiunea procurorului (Negulescu – n.red.), care a instituit controlul judiciar, de a nu comunica cu martorii și de a nu comenta public acest dosar”.



În 6 septembrie 2018, DNA Ploiești, prin procurorul Mircea Negulescu, dispunea punerea în mișcare a acțiunii penale și instituirea controlului judiciar, pentru 60 de zile, pe numele fostului prim-ministru Victor Ponta, pe care îl acuza că, în calitatea sa de fost președinte al PSD, și-a folosit influența ori autoritatea în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, precum și că ar săvârșit infracțiunea de complicitate la spălare de bani. În același dosar, s-a dispus control judiciar și față de Sebastian Ghiță, denumit de Negulescu om de afaceri, pentru spălare de bani.

Cele mai grave acuzații care pot fi aduse unui procuror

La începutul lunii iunie a acestui an, Victor Ponta a publicat, pe contul său de socializare, o înregistrare a unei convorbiri telefonice purtate de Mircea Negulescu cu o persoană pe care dorea să o atragă în instrumentalizarea acestui dosar. Înregistarea, pe care o vom reda, transcrisă, mai jos, i-a detterminat pe procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) să se sesizeze din oficiu, deschizând imediat acțiune penală pe numele procurorului de caz “Portocală”, dar și a ofițerului de poliție judiciară Mihai Iordache. Față de cei doi a fost pusă în mișcare acțiunea penală și a fost dispusă reținerea, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de represiune nedreaptă, a infracțiunii de instigare la represiune nedreaptă în modalitatea participației improprii, pentru influențarea declarațiilor, pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, în forma instigării și cu modalitatea participației improprii, pentru 12 infracțiuni de fals intelectual, patru patru infracțiuni de abuz în serviciu și pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Practic, sunt cele mai grave fapte de care poate fi acuzat, oficial, un procuror în exercițiul funcțiunii.



Conform SIIJ, Mircea Negulescu, în calitatea sa de procuror la DNA Ploiești, cu ajutorul polițistului Mihai Iordache, a procedat la ticluirea modului de sesizare și a întregului material probator administrat în două dosare aflate în instrumentarea DNA Ploiești, “cu scopul învinuirii pe nedrept a unor persoane. A dispus punerea în mișcare acțiunea penală față de patru persoane, precum și măsuri neprivative de libertate, constând în control judiciar, față de trei persoane, despre care cunoștea că sunt nevinovate, și a determinat judecătorul de drepturi și libertăți să dispună, fără vinovăție, arestarea preventivă a unei persoane, în baza materialului probator plăsmuit”.



Anchetatorii mai arată că, totodată, “Portocală” a determinat patru persoane, prin corupere, prin constrângere sau prin alte fapte cu efect vădit intimidant, să dea declarații mincinoase în aceste două dosare instrumentate, a determinat trei persoane să formuleze, ca urmare a constrângerii exercitate asupra lor, denunțuri cu privire la existența unor fapte prevăzute de legea penală, cunoscând că aceste fapte sunt nereale, a procedat la falsificarea denunțurilor și a declarațiilor acestor persoane, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, precum și la clasificarea (secretizarea) denunțurilor ticluite în numele a doi denunțători.

Dosarul l-ar viza și pe un alt coleg al lui Negulescu

Surse judiciare precizează că unul dintre martorii folosiți, prin constrângere, de către Mircea Negulescu, este fostul deputat PSD, Vlad Cosma, de asemenea amenințat de “Portocală” cu dosare penale asupra sa și a familiei acestuia. Vlad Cosma a mai fost, de asemenea, forțat să formuleze denunțuri mincinoase în dosarele DNA Ploiești, toate având drept scop “paradirea” lui Sebastian Ghiță, despre care însuși Mircea Negulescu se exprima ca având “un fetiș“ pentru a-l distruge.



Dosarul SIIJ l-ar viza, însă, și pe colegul lui “Portocală” de la DNA Ploiești, Alfred Savu, actualmente procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova. Însă, pentru reținerea acestuia, SIIJ ar fi avut nevoie de încuviințarea Secției de Procurori de la CSM, entitate care, în mai multe rânduri, a făcut efectiv scut în ceea ce privește DNA Ploiești sau orice are egătură cu protejații fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.



De altfel, în luna ianuarie a anului trecut, SIIJ a formulat o astfel de cerere la Secția de Procurori de la CSM pentru reținerea și arestarea preventivă atât a lui Mircea Negulescu, procuror suspendat la acel moment, și a fostului său șef de la DNA Ploiești, Lucian Onea, actualmente procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, pentru modul în care au falsificat probe într-un alt dosar vizând campania electorală în care a candidat Sebastian Ghiță. CSM nu a încuviințat cererea, iar cei doi “paraditori” au fost, în cele din urmă, trimiși în judecată.



Ancheta a pornit după ce Victor Ponta a publicat o înregistrare cu “Portocală”

Așa cum precizam mai sus, fostul premier a dat publicității, pe data de 1 iunie 2020, o înregistrare în care Mircea Negulescu amenința cu acest dosar, în termeni absolut grotești. “Din partea mea, ce să spună? Că, domne’, s-a f*t*t cu Negulescu? E mort și mă ia capul și pe chestia asta! Băi, eu nu am sentiment de frică. Eu nu știu de frică. Ori, dacă nu, p*la mea. Care pe care! Ori mă duc eu și mor, ori moare el! Îl f*t în gură, mânca-ți-aș! E daună totală. Pentru că dovedește că, de fapt, e un jegos, un șantajist, un maimuțoi și-l paradesc! Bă, cu mine nu se joacă lumea! Tu știi că eu nu am sentiment de frică. Cu Negulescu merge cu vorbă bună, cu lugu-lugu. Pe Negulescu, dacă l-ai amenințat, l-a luat capul instantaneu și nu mai vrea să vadă decât sânge!pe ăla l-am paradit, îți dai seama, că, dacă am scos-o pe asta (se referă la dosar – n.red.), s-a jucat meciul. Adică el e pa!”, transmitea procurorul “Portocală” interlocurorului.

Mai departe, “vedeta” DNA Ploiești preciza: “N-a ajuns să mă facă pe mine un c*cat de-ăsta! Îți dai seama ce paradeală-i dau?! Dau foc la lumea politică, uită-te la mine, că știi să sunt nebun! Politica se face în piață, la bizonul mioritic, îi dai o tigaie, o de-asta! O să ia foc toată țara, crede-mă! El zice de Ponta, voi nu ziceți nimic! Deci alea nu sunt jocuri politice. Îl paradesc în cadrul unui dosar penal, ceea ce înseamnă că nu o să știe decât instanța. Și ce-o vrea legea, mânca-ți-aș! Și-mi bag p*la n morții m*-sii!”.



Amenințările de la telefon, puse în practică

Amenințările lui Negulescu s-au pus în aplicare. Chiar și astăzi, pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție poate fi găsit comunicatul de presă, asumat instituțional de entitatea condusă, la acel moment, de Laura Codruța Kovesi, cu privire la punerea sub control judiciar a lui Victor Ponta și a lui Sebastian Ghiță.



Astfel, în dosarul fabricat de “Portocală” se afirma că, pentru desemnarea drept candidat pe listele PSD a lui Sebastian Ghiță, într-un colegiu electoral în care formațiunea politică să aibă certitudinea că va obține mandatul pentru care candidează, Victor Ponta, în calitate de președinte PSD, și-a folosit autoritatea pentru confirmarea propunerii acestuia pe lista de candidați. “Confirmarea propunerii a fost făcută de Victor Ponta în scopul obținerii de foloase ce nu i se cuveneau, constând în plata sumei de 220.000 de euro, necesară organizării unei vizite în România a fostului premier britanic Tony Blair. Se urmărea, astfel, ca, prin mediatizarea unor întâlniri alături de o personalitate care beneficia de notorietate internațională, Victor Ponta să câștige capital electoral, în condițiile în care, în cursul anului 2012, potrivit calendarului electoral, urma să aibă loc alegeri locale și parlamentare. Suma de 220.000 de euro a fost obținută prin persoane interpuse de la Sebastian Ghiță”, pretindea Negulescu.



“Paraditorul” DNA Ploiești mai afirma, în documentul respectiv, că “pentru a crea aparența că vizita lui Tony Blair nu avea loc la inițiativa PSD, s-a stabilit ca întreaga activitate să fie organizată prin intermediul unei fundații non-profit și apolitică, pentru a induce ideea în rândul opiniei publice că întâlnirea lui Tony Blair cu Victor Ponta ar fi avut la inițiativa celui dintâi. În acest scop, Victor Ponta, împreună cu Sebastian Ghiță, i-au solicitat administratorului fundației să găsească o modalitate prin care Tony Blair să fie chemat în România, fără să cunoască faptul că aceasta avea loc la inițiativa lui Victor Ponta, iar plata ocazionată de organizarea acestui eveniment să fie suportată de Sebastian Ghiță, prin intermediul unei firme interpuse”.