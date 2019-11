Ministeriabilul „Grindă”, „nășit” în afaceri de controversatul Gigi Kent

Deputatul Ion Ștefan, care vânează funcția de ministru al Dezvoltării Regionale și care a primit aviz negativ în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, și-a început cariera de afaceri lucrând pentru controversatul om de afaceri Vasile Gheorghe, zis Gigi Kent, implicat în devalizarea Credit Bank și în afaceri cu contrabandă. Fostul șef al Vămii Focșani Dumitru Marica, condamnat la patru ani de închisoare alături de Gigi Kent, a devenit, după ce a fost grațiat de Ion Iliescu, partener de afaceri al deputatului PNL Ion Ștefan și al fratelui acestuia, într-una dintre companiile pe care, miercuri, la Parlament, liderul liberal Ludovic Orban le lăuda ca fiind cele mai performante din județul Vrancea. Ieri, Primăria Municipiului Focșani l-a somat public pe deputatul „Grindă” să își achite impozitele restante de aproape 20 de ani, aferente proprietății de 910 mp pe care o deține în localitate.

Conform informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, deputatul Ion Ștefan, propus de Ludovic Orban să preia portofoliul celui mai bănos minister al Guvernului României – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, este asociat, împreună cu fratele său, Coman Ștefan, în cele trei companii focșănene Balcanic, despre care parlamentarul susținea, zilele trecute, că au plătit, în ultimii 20 de ani, aproape 20 de milioane de euro taxe și impozite la bugetul local, fiind, spunea el, cel mai important investitor privat din județul Vrancea.

Companiile sunt SC Balcanic Prod SRL, SC Balcanic BOPP SRL și SC Balcanic Stretch SRL. Interesantă este însă compania Balcanic BOPP SRL, la care urmează să ne referim în continuare. În urmă cu câțiva ani, pe vremea când candida la funcția de primar al municipiului Focșani, Ion Ștefan a acordat un interviu publicației on-line „emigrantul.it”, în care povestește cum a intrat el în afaceri, pe vremea guvernării Văcăroiu. „Am încercat să mă angajez în mai multe locuri, apoi la o firmă de transporturi vreo 8 luni, după care ocup, prin concurs, cu cel mai bun punctaj, un post la Vama Focșani. Doi ani și jumătate voi lucra la Vama Focșani. În 1994, pe vremea lui Nicolae Văcăroiu, se dă o lege cu privire la societățile înființate atunci, cele de comerț scutite de impozite pe 6 luni și pe 5 ani. Un coleg de muncă cu multă experiență îmi sugerează să mă ocup de partea legislativă, cea a documentelor care priveau mașinile cu marfă ce ajungeau în Vamă. Atunci, am avut acces la Monitorul Oficial și la alte documente de unde am înțeles mai bine cum funcționează lucrurile. Decid astfel să fac o societate cu fratele meu. O societate care va lucra pentru Gigi Kent, faimos la acea vreme. La 26 de ani ai mei eram printre cei mai tineri, dar nu am avut probleme de niciun fel, mai ales că ieșise scandalul «Contrabanda de la Vama Focșani» în care fusese implicat și Gigi Kent”, spunea, atunci, ministeriabilul de astăzi Ion Ștefan.

Partener cu un contrabandist care a condus Vama Focșani

Pentru cine spune Ion Ștefan că a lucrat, pentru prima dată, ca antreprenor? Pentru Gigi Kent, unul dintre cei mai controversați afaceriști ai perioadei tranziției. Pe numele său real Vasile Gheorghe, acesta a fost implicat în devalizarea Credit Bank și în operațiuni vaste de contrabandă cu țigarete, de unde i s-a și tras porecla. Numai că Ion Ștefan și fratele acestuia nu doar că au lucrat pentru Gigi Kent, dar au făcut afaceri și cu parteneri de infracțiuni ai acestuia.

Astfel, compania Balcanic BOPP SRL, care face parte din grupul de firme patronat de familia deputatului PNL, s-a înființat, în anul 2002, sub denumirea de SC Plaja Putna SRL, unde asociați erau Coman Ștefan, Ion Ștefan, Consiliul Local Vânătoru, reprezentat, la acea vreme, de primarul Grigore Năstase, și un anume Dumitru V. Marica, născut la data de 6 februarie 1949. Acesta este nimeni altul decât fostul șef al Vămii Focșani care, în 1997, alături de Eugen Ghioc, angajat al unei companii pe nume Romtrans, și Victor Vlădeasa, funcționar la Vama Focșani, și Gigi Kent au fost condamnați de Judecătoria Focșani la închisoare pentru operațiuni de contrabandă. La acel moment, la conducerea Direcției Generale a Vămilor se afla liberalul Nini Săpunaru, la rândul său focșănean. Conform presei vremii, Dumitru Marica a fost, până în 1996, șeful Vămii Focșani, iar cariera sa a luat sfârșit după ce polițiștii și procurorii vrânceni au început urmărirea penală împotriva defunctului om de afaceri Vasile Gheorghe, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Gigi Kent”, acuzat într-un dosar de contrabandă. Acțiunea penală s-a extins și împotriva fostului șef al Vămii Focșani Dumitru Marica. În 1997, toți membrii lotului fost condamnați de Judecătoria Focșani la câte patru ani de pușcărie pentru contrabandă, fals și uz de fals. Conform rechizitoriului, Gigi Kent în complicitate cu ceilalți trei inculpați, printre care și Dumitru Marica, au păgubit statul român cu peste 200 milioane de lei (100.000 de dolari la vremea respectivă). Inculpații au fost încarcerați în penitenciar, pentru a-și ispăși pedeapsa.

Asocierea a avut loc imediat după ce Marica a ieșit din pușcărie

Dumitru Marica, primul asociat în afaceri cu familia deputatului PNL Ion Ștefan, actual ministru desemnat al Dezvoltării Regionale, a stat în pușcărie doar până în mai 2001, când Ion Iliescu, fost președinte al României, a emis Decretul nr. 365, din 29 mai 2001, privind acordarea unor grațieri individuale. La punctul al doilea al acestui decret, referitor la grațierea unui rest de pedeapsă rămas neexecutat, la poziția nr. 8, figurează numele lui Marica Dumitru, născut la 6 februarie 1949, condamnat la 4 ani de închisoare prin Sentința Penală nr. 1828/1997 a Judecătoriei Focșani, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Decretul de grațiere a fost contrasemnat de premierul României de atunci, Adrian Năstase.

Imediat după ce s-a liberat din penitenciar, Dumitru Marica a intrat în afaceri. Mai întâi, la 24 octombrie 2001, intră, cu 24% din acțiuni în cadrul companiei SC Interoil SRL Focșani, care se ocupa cu vânzarea cu amănuntul de carburanți pentru autoturisme. Coacționari ai lui Marica erau Mircea Liviu Jitea și Marius Călinescu. Primul este patronul companiei Vinexport SA Focșani, iar al doilea este director al acestei societăți. În 27 iunie 2019, Mircea Liviu Jitea a primit o condamnare de 13 ani de închisoare într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de DIICOT, sentința, nedefinitivă, fiind pronunțată de Tribunalul Galați. Este vorba de o evaziune fiscală cu 1,4 milioane de tone de alcool.

Abia în 2002, Dumitru Marica se asociază cu frații Ștefan Ion și Coman în SC Plaja Putna SRL. Frații Coman se asociază aici indirect, prin intermediul primei firme pe care o aveau, de care Ion Ștefan vorbește în interviul la care am făcut referire mai sus, SC Balcanic Prod SRL, unde acțiuni deținea și Consiliul Local Vânătoru. Administratorii societății au fost numiți Dumitru Marica și fratele lui Ion Ștefan, Coman Ștefan. Astfel, este imposibil ca, la momentul asocierii, frații Ștefan să nu fi cunoscut trecutul infracțional al asociatului lor, mai ales că asocierea cu el avea loc la aproximativ un an de când se liberase din penitenciar, ca urmare a decretului de grațiere semnat de Ion Iliescu.

În 23 iunie 2005, Dumitru Marica și Consiliul Local Vânătoru decid să părăsească structura acționariatului SC Plaja Putna SRL, cesionând părțile sociale către frații Ștefan, care, de atunci, dețin câte 50 la sută din acțiuni. Ei redenumesc societatea, mai întâi ca Balcanicplast SRL și, ulterior, ca Balcanic BOPP SRL.

De la Ion Ștefan la Ioan Nicolae

La doi ani după ce a părăsit asocierea cu familia deputatului PNL de astăzi, Ion Ștefan, Dumitru Marica a intrat în grațiile altui om de afaceri. Și încă ce om de afaceri, considerat, în ultimii ani, ca fiind cel mai bogat din României. La 19 ianuarie 2017, se înființează SC Inter Agregate SRL Zimnicea. Omul de afaceri Ioan Nicolae, căci despre el este vorba, are 70 la sută din acțiuni, iar Dumitru Marica, 5 procente. Mai deținea 25 la sută din acțiuni și un anume Nicolae Bratu. Ioan Nicolae a primit, în anul 2015, doi ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul „Mită pentru PSD”, alături de fostul președinte al CJ Brăila Gheorghe Bunea Stancu.

Interesant este că, în toată această perioadă, până în 2014, Dumitru Marica a fost „uns” director al sucursalei Vrancea a companiei de asigurări Asirom, controlată de același Ioan Nicolae. În 2014, Marica a ieșit la pensie.

Somat să-și achite impozitele, prin intermediul unui comunicat de presă

Deputatul Ion Ștefan a intrat în atenția opiniei publice în urmă cu o săptămână, când a fost nominalizat de Ludovic Orban să facă parte din Guvernul PNL. Imediat, au ieșit la iveală amănunte mai mult decât scandaloase din activitatea sa ca persoană particulară. Conform presei, deputatul a ridicat, în urmă cu 19 ani, o vilă în Focșani, însă, în acte, la Primărie, a declarat că acea construcție are doar 76 de metri părați, în condițiile în care, în realitate, este vorba despre… 900 de metri pătrați. Întrebat cum a ajuns să-și construiască o casă atât de mare, Ion Ștefan a răspuns că a fost o eroare a constructorului care a realizat o grindă mai mare, astfel încât „mansarda a devenit etaj”. Numai că impozitele pe clădirie aferente acestei construcții au fost plătite la nivelul celor 76 de metri pătrați din acte. Fapt ce a determinat, ieri, Primăria Municipiului Focșani să-l someze public, printr-un comunicat de presă, să-și achite datoriile la stat.

„Pus în fața evidențelor, «deputatul Grindă» a recunoscut cu jumătate de gură că a încălcat legea aproape 20 ani și a păgubit bugetul local al municipiului Focșani cu peste jumătate de miliard de lei vechi.

Chiar și așa însă, cel ce a primit aviz negativ ca ministru propus al Dezvoltării se poartă pe principiul «hoțul strigă hoții», acuzând Primăria Municipiului Focșani că nu procedează la fel și în cazul președintelui Consiliului Județean Vrancea și al mamei acestuia. (…) În aceste condiții, solicităm în mod public domnului «deputat Grindă» să intre în legalitate și să își achite în regim de urgență datoriile, așa cum fac zeci de mii de focșăneni”, se arată în acest comunicat de presă.

Deputatul Ion Ștefan a lucrat, în anii ’90, la Vama Focșani și a intrat în afaceri la inițiativa unui coleg. Firma înființată atunci a lucrat pentru contrabandistul Gigi Kent. O recunoaște chiar Ion Ștefan, într-un interviu

În aceeași perioadă, fostul șef al Vămii Focșani Dumitru Marica era trimis în judecată, alături de Gigi Kent, pentru contrabandă și fals. Condamnat la 4 ani, a fost grațiat de Ion Iliescu în anul 2001. După care s-a asociat cu familia actualului ministru desemnat de Ludovic Orban