Oamenii lui Băsescu din administrația bucureșteană s-au reunit în afaceri, la vreme de criză

Familia Videanu s-a conectat, în plină stare de urgență generată de criza din sănătate, cu apropiații fostului edil de la sectorul 3 Liviu Negoiță. Liantul care unește, în anul 2020, zona de business a celor două personaje-cheie din timpul guvernărilor Boc-Băsescu este un om de afaceri pe nume Bogdan Gruia, implicat, prin companiile pe care le controlează, în contracte puse la dispoziție de Primăria Sectorului 3.

Numele lui Bogdan Gruia este, de asemenea, alăturat unei afaceri imobiliare pe care familia lui Liviu Negoiță a derulat-o în Italia, pe malul Lacului Como, unde ar fi deținut, conform unei plângeri penale depuse, în 2013, de un alt afacerist, o vilă de lux. Vila ar fi ajuns, în acte, în proprietatea unui offshore cipriot care deține acțiuni în alte companii din România, controlate de același Bogdan Gruia. Acest om de afaceri a devenit, în 25 martie anul curent, coproprietar de firmă cu Miorița Videanu. În societate mai este asociată și compania deținută de fostul CEO al filialei autohtone a concernului Max Boegl, implicată în construcția Arenei Naționale, dar și în proiectul privind magistrala 5 de metrou, din Drumul Taberei.

În timp ce România se afla sub imperiul unui prim decret emis de președintele Româiei, prin care a fost stabilită starea de urgență, ca urmare a epidemiei de coronavirus, „băieții deștepți” care au gravitat în jurul regimului Boc-Băsescu și-au trecut afacerile la un alt nivel, oficializând, astfel, cu acte în regulă, relațiile din trecut. De la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) aflăm că în data de 25 martie 2020 a avut loc o întrunire a Adunării Generale a Asociaților unei companii de consultanță, pe nume SC BTG Wide Consultig SRL, din București, prilej cu care aflăm despre cooptarea în această entitate a uneia dintre cel mai puternic conectate familii la regimul „portocaliu”. Iar această cooptare face conexiunea dintre un fost primar general al Capitalei și un fost primar de sector.



Astfel, în această adunare AGA s-au întrunit acționarii care dețineau, la acel moment, 100% din capitalul social al SC BTG Wide Consulting SRL, în persoana omului de afaceri Bogdan Gruia și a societății Vlamiro Consultanță și Servicii SRL. Cei doi acționari aprobă majorarea capitalului social al companiei, de la 1.240 de lei, la 1.860 de lei, aportul în numerar, în sumă de 620 de lei, fiind depus de doamna Miorița Videanu. Aceasta din urmă este nimeni alta decât soția lui Adriean Videanu, fost lider marcant al Partidului Democrat Liberal, primar al acestei formațiuni politice după ce Traian Băsescu a preluat primul mandat de președinte al României și ministru al Economiei în cadrul guvernelor conduse de Emil Boc și Mihai Răzvan Ungureanu.

Majorare de capital, pe 25 martie 2020

Adriean Videanu a dispărut complet din zona politică, începând cu anul 2015, după ce DNA l-a pus sub acuzare într-un dosar care a privit-o pe fosta procuror-șef al DIICOT Alina Bica. Achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, fostul demnitar nu s-a reîntors în politică, el preferând să-și vadă de evoluția afacerilor celebre pe care familia sa le patronează în zona materialelor de construcții – Marmosim SA Simeria și Titan Mar, dar intrând, recent, și în unele afaceri imobiliaro-rezidențiale la nivelul Bucureștiului, așa cum Jurnalul a făcut, în ultima jumătate de an, mai multe dezvăluiri.

Mișcarea de business, cu privire la preluarea de către Miorița Videanu a unui pachet de 33,33 la sută din capitalul social al SC BTG Wilde Consulting SRL, chiar în plină stare de urgență, atrage în mod deosebit atenția, având în vedere istoricul și legăturile noilor parteneri de afaceri ai soției lui Adriean Videanu. Vorbim aici, în mod evident, de Bogdan Gruia, personaj aflat, ani de zile, conform investigațiilor de presă, în anturajul intim al familiei fostului primar PDL de la sectorul 3, din București, Liviu Negoiță. Antena 3, prin emisiunea „Exces de Putere”, realizată de Oana Zamfir și Adrian Ursu, a dezvăluit legăturile pe care Bogdan Gruia le are cu proprietatea familiei Negoiță de pe malul Lacului Como, din Italia, considerată a fi una dintre cele mai exclusiviste zone imobiliare din Europa.



În 2016, jurnaliștii dădeau publicității o plângere penală depusă, încă din 2013, pe numele ex-primarului Liviu Negoiță, în care se arată că acesta ar fi fost proprietarul unui mic palat în apropierea Lacului Como, din stațiunea Pianello del Lario. Plângerea a fost formulată de un om de afaceri, pe nume Șerban Ion, un personaj, la rândul său, conectat la „lanțul de contracte aranjate” de apropiații lui Liviu Negoiță, respectiv familia lui Bogdan Gruia și actuala sa soție, Florentina, ex-partenera de viață a controversatului avocat Doru Boștină.

Vila de lux din Italia

La sfârșitul anului 2016, Antena 3 a descoperit un anunț, în presa destinată tranzacțiilor imobiliare, prin care proprietatea de pe malul Lacului Como era scoasă la vânzare, pentru un preț de 2,2 milioane de euro. Catalogată la „extra-lux”, vila era descrisă ca fiind construită pe patru niveluri, cu cinci camere, șase băi, un salon încăpător pentru oaspeți, dining, mansardă, o terasă cu vedere la lac, grădină și piscină.



Fastuoasa proprietate face exact obiectul plângerii penale din 2013, document în care se apreciază că ar aparține lui Liviu Negoiță, primită de la un om de afaceri care a derulat o serie de contracte cu Primăria Sectorului 3. Ștefan Ion, autorul plângerii, este un fost asociat al unui cetățăean italian, pe nume Aldo Monteleone, acționar în două firme din România, Euroverde SRL și Spazio Verde Sisteme de Irigații SRL, care au fost contractate de primăria condusă de Liviu Negoiță pentru a presta lucrări pentru parcurile și spațiile verzi din sector.



Din această plângere, reiese că, inițial, proprietatea a fost trecută pe numele fostei soții a edilului PDL-ist de la sectorul 3, Carmen Negoiță, însă, după un timp relativ scurt, a fost preluată, în acte, de către un offshore cipriot, denumit Pieralia Ltd. Căsuța poștală deține acțiuni în companiile AB Construct SRL și Auxo Consult SRL, companii înființate de Avicola SA Buzău și de Aaylex Trading SRL, ambele avându-l acţionar majoritar pe Bogdan Gruia, noul partner de afaceri al familiei Videanu. De altfel, AB Construct, spre exemplu, s-a asociat în alte două firme – Atena Development SRL și Alia Nord SRL, chiar cu Bogdan Gruia.

Grădinarii lui Negoiță

Revenind la plângerea penală din anul 2013, autorul ei arăta că “în perioada în care Monteleone Aldo deținea funcția de administrator la SC Euroverde SRL, societatea a construit și amenajat și grădina vilei din Balotești, aparținând familiei Negoiță. Contravaloarea acestor servicii s-a ridicat la 200.000 de euro, sumă care nu a fost achitată de familia Negoiță, SC Euroverde SRL suportând această pierdere”, se arată în plângere. Euroverde SRL, și-a început activitatea, în 2005, chiar în casa soţiei lui Liviu Negoiţă, pusă la dispoziţie cu titlu gratuit printr-un contract de comodat. „Ulterior, în timpul unei vizite în Italia, Monteleone Aldo m-a invitat în zona Lacului Como, pentru a-mi arăta vila pentru care efectuează o serie de lucrări și reparații, explicându-mi că imobilul aparține lui Liviu Negoiță (fost primar al sectorului 3 București) și lui Carmen Negoiță, familie cu care are o relație de încredere. Imobilul astfel achiziționat reprezintă «recompense» pe care fostul edil al sectorului 3 București a primit-o pentru lucrările repartizate către societățile Spazioverde Monteleone geom, Aldo și SC Spazioverde Sisteme de Irigații SRL, prin ADP Sector 3 și societățile AB Construct SRL și AA Marketing SRL, conduse de Bogdan și Florin Gruia, prietenii familiei Negoiță”, se mai arată în plângerea penală.



„Apoi, când pe fondul neînţelegerilor cu asociatul majoritar din firma Euroverde, Aldo Monteleone înfiinţează o altă societate, Spazio Verde Sisteme de Irigaţii, sediul declarat este tot în casa achiziţionată de la Carmen Negoiţă, de pe strada Hristo Botev. Mărturia lui Șerban Ion arată că firma sa și a lui Monteleone s-a ocupat și de amenajarea grădinii de la vila din Balotești a lui Negoiță. 200.000 de euro ar fi fost factura pe care soții Negoiță nu au plătit-o niciodată, fiind suportată de firma Euroverde SRL”, dezvăluia, în urmă cu patru ani, jurnalista Oana Zamfir.

Afacerile cu Primăria Sectorului 3

Presa a relatat, în perioada mandatului de primar al lui Liviu Negoiță, că societatea AA Marketing and Management SRL, deținută de Florentina Boștină - Gruia, a încasat de la această unitate administrativ teritorială contracte în valoare de 50 de milioane de euro. Din care numai 19 milioane de euro au fost cheltuite pe băncuţe şi coşuri de gunoi, băncuţele ajungând să fie montate din metru în metru, pentru a justifica investiţia. Numai că, după ce legăturile dintre acționarul companiei și familia edilului au fost devoalate în spațiul public, firma s-a retras de la licitațiile organizate de Primăria Sectorului 3. S-a înscris însă, începând cu anul 2009, compania lui Bogdan Gruia, AB Construct SRL, legată, prin offshore-ul cipriot de care aminteam mai sus, de proprietatea de pe malul Lacului Como. AB Construct a câştigat contracte în valoare de alte zece milioane de euro pentru lucrări la grădiniţele şi grupurile şcolare din sectorul 3, pentru construirea de locuri de joacă sau corpuri noi de clădire.



Compania în cauză însă a fost contractată și pentru reabilitarea termică a blocurilor din sectorul 3. O afacere care s-a ridicat la peste 100 de milioane de euro. Mai mult, AB Construct SRL face parte din consorțiul care a fost contractat cu alte 110 milioane de euro pentru execuția de lucrări de extindere a rețelei cu apă în sectorul 3, dar care a lucrat pentru reabilitarea trotuarelor din sectorul condus de Liviu Negoiță, împreună cu compania Tehnologica Radion, deținută de fostul consilier al lui Traian Băsescu, Theodor Berna. Numai acest contract s-a ridicat la 80 de milioane de euro.

Alte legături interesante

Studiind istoricul de afaceri al lui Bogdan Gruia, actualul coasociat al Mioriței Videanu, descoperim că acesta a întemeiat, în anii 2000, o companie denumită SC Izolex SRL. Din acționariatul acestei societăți făcea parte, la acel moment, și Carmen Vlădescu, fosta soție a ex-ministrului Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu. De asemenea, în aceeași perioadă a mai fost înființată o companie pe nume Romanian Fashion SA, unde Bogdan Gruia era coacționar cu partenerii săi de afaceri de la Avicola și de la Aaulex, Viorel Romeo Fetinca și Bogdan Stanca. Însă, la un moment dat, în structura acționariatului acestei companii apărea și numele lui Ioan Andrei Chiliman, fostul primar al sectorului 1 din București.