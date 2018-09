Operațiunea „Bani pentru Udrea” condusă de Villy de la Slobozia

ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO elena udrea elena udrea Vezi galeria foto





La mijlocul lunii aprilie, Elena Udrea a operat o mişcare financiară extrem de ingenioasă, care, scriptic, ar fi trebuit, la finalul acestei veri, să o facă mai bogată cu peste o jumătate de milion de euro. Este vorba despre recuperarea unor credite acordate, în calitate de persoană fizică, uneia dintre companiile la care era asociată, Tim Rail Cargo, dar şi de contravaloarea acţiunilor pe care le-a înstrăinat anul acesta. Tranzacţia a fost dezvăluită, luna trecută, de “Jurnalul”, însă un amănunt cu adevărat spectaculos iese la lumină cu privire la modul în care Elena Udrea a fost reprezentată în cadrul şedinţelor AGA în care s-au luat aceste hotărâri. Refugiată în Costa Rica, fosta “blondă de la Cotroceni” l-a delegat să ia decizii în numele ei şi pentru ea pe un controversat personaj, pe nume Villy Sorinel Oprea, un om de afaceri din Slobozia cu legături în business-uri care de care mai interesante. Printre afacerile acestuia găsim companii din domeniul petrolier, al comerţului cu carne, dar şi parteneriate cu personaje celebre, cum ar fi fotbalistul Adrian Mutu sau Radu Timiş Junior. Numele lui Oprea a apărut chiar şi în documentele “Panama Papers”.

Faptele care i-au adus Elenei Udrea aceşti bani, într-o perioadă destul de tulbure pentru ea, din punct de vedere juridic, s-au petrecut în 17 aprilie 2018, când a avut loc ultima şedinţă a Adunării Generale a Asociaţilor SC Tim Rail Cargo SRL Timiş. Atunci, Oana Popoviciu, soţia fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, Alin Popoviciu, deţinătoare a 25% din acţiuni, împreună cu Vasile Flavius Ranga, Ioan Valeriu Trică şi Elena Udrea (prin reprezentant) au decis să-i plătească fostei “blonde de la Cotroceni” creditele pe care aceasta le-a acordat companiei. Astfel, societatea s-a obligat, cu această ocazie, ca, până la data de 17 aprilie 2018, să restituie sumele datorate asociatei Elena Udrea, acordate sub formă de creditări, în cuantum de 526.733,46 de lei şi 60.000 de euro. Apoi, condiţionat de încasarea prealabilă de către Elena Udrea a acestor sume de bani, la termenele şi în condiţiile stabilite, urma ca aceeaşi Elena Udrea să cesioneze cele 25 de procente deţinute la SC Tim Rail Cargo SRL asociatului Ioan Valeriu Trică, acesta din urmă devenind, ulterior efectuării tranzacţiei, asociat majoritar, cu 50% aport la capitalul social.

Cele 25 de procente reprezintă 5 părţi sociale, contabilizate la valoarea de 10 lei fiecare. În fapt, însă, cesiunea acestor părţi sociale s-a realizat cu titlu oneros la preţul de 500.000 de euro net. Plata acestor bani, aşa cum reiese din punctul 6 al Hotărârii AGA, urma să se facă până la data de 15 iunie 2018, cu posibilitatea de prelungire, la cererea cesionarului, până la data de 30 iunie 2018, la cursul de schimb leu/euro din ziua efectuării plăţii.

Ioan Valeriu Trică, în calitate de debitor al obligaţiei de plată a jumătate de milion de euro net, urma să constituie, prin contractul de cesiune a celor 5 părţi sociale, un drept de ipotecă mobiliară în favoarea Elenei Udrea, în vederea garantării obligaţiei de plată a sumei de 500.000 de euro net, ipotecă mobiliară instituită asupra celor 5 părţi sociale pe care Trică urma să le dobândească în temeiul acestei hotărâri a AGA de la Elena Udrea.

Mai mult, Elena Udrea s-a obligat, la rândul ei, ca, după plata integrală a preţului cesiunii, să solicite sau să emită un înscris prin care să ceară sau să fie de acord cu ridicarea ipotecii mobiliare asupra părţilor sociale de la Tim Rail Cargo SRL, cesionate către Ioan Valeriu Trică. În situaţia în care, deşi plata preţului cesiunii s-a făcut integral, iar Elena Udrea se află în imposibilitatea de a solicita sau de a-şi exprima acordul cu privire la ridicarea acestei ipoteci mobiliare, asociaţii au decis ca ipoteca să se ridice de drept, în termen de zece zile de la plata preţului cesiunii de 500.000 de euro net.

Mandatarul cu afaceri fără număr

Ei bine, Elena Udrea a fost reprezentată la aceste decizii de un mandatar. Este vorba despre o persoană pe care o consideră de încredere şi foarte apropiată. Din documentele de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului reiese că această persoană se numeşte Villy Sorinel Oprea, un om de afaceri din Slobozia, în vârstă de 36 de ani, implicat în business-uri interesante în România. “Jurnalul” a identificat că, începând cu anul 2004, mandatarul Elenei Udrea a deţinut, direct sau indirect, pe persoană fizică, prin intermediul unor companii româneşti la care este asociat sau chiar prin intermediul unor companii de tip offshore, părţi sociale din nu mai puţin de 25 de societăţi comerciale.

Una dintre acestea, SC Casino Black SRL Slobozia, a fost fondată de Oprea în februarie 2004, şi s-a ocupat cu jocuri de noroc şi pariuri. Doi ani mai târziu, în această firmă este primit un anume Mihai Bogdan Constantin. O altă firmă înfiinţată de Oprea, la care a aderat acelaşi Mihai Bogdan Constantin, este SC Agro-Class SRL Slobozia.

În 2007, mandatarul de azi al Elenei Udrea a înfiinţat companiile SC Euro Agrochemicals SRL, dar şi Auto Plaza SRL, care s-a ocupat cu comerţul cu piese şi accesorii pentru autoturisme. Tot atunci, împreună cu tatăl său, a fondat SC Est Construct SRL, firmă de construcţii şi lucrări de geniu. Pe lista companiilor deschise sau la care a aderat acest om de afaceri se mai regăsesc World Construct SRL, Briliant Design SRL, dar şi câteva companii care au activat în domeniul comerţului cu produse petroliere.

Este vorba despre SC Turbo Oil SRL Slobozia, Turbo Oil Logistic SRL Bucureşti, Turbo Oil Moldova SRL Bucureşti (devenită, ulterior, Turbo Oil Spedition SRL) sau Turbo Petroleum SRL, companii care se ocupă cu comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi, ori a derivatelor din acestea.

Preluare de firme prin intermediul unui offshore britanic

Iar numărul companiilor controlate de acesta în România nu se opreşte aici. În 21 ianuarie 2016, o companie reprezentată de acelaşi Villy Sorinel Oprea, pe nume Agora Capital LTD, cu sediul în Ruse, a preluat 0,98 la sută din capitalul social al societăţii SC Multiservice Premium SRL Constanţa, deţinută de familia Vasile şi Ana Matia Roşu. Tot atunci, a preluat părţi sociale şi din alte firme ale aceluiaşi grup, SC Rovas Consulting sau Business Multisistems SRL.

Tot în 2016, Magdalena Ceacu, Mitru Crişan şi Daniel Ştefan Costea, acţionarii companiei SC Sanlact SRL Slobozia, decid să primească în structura acţionariatului căsuţa poştală Delamore S.O. Agora LTD Londra, reprezentată în România de acelaşi Villy Sorinel Oprea. Societatea britanică a achiziţionat, atunci, 28,57 la sută din capitalul social al Sanact. La sfârşitul anului 2016, aceeaşi companie britanică a achiziţionat pachete de acţiuni şi de la alte societăţi din România, cum ar fi SC Carma SRL, Marliv SRL sau Marliv Cet SRL, toate cu domeniul de activitate în industria alimentară. În 2017, Villy Sorinel Oprea a mai încercat preluarea unui pachet minoritar de acţiuni, prin intermediul aceleiaşi Delamore S.O. Agora LTD, la compania ULS Aliment SRL. Tranzacţia a fost, însă, anulată.

Offshore-ul britanic a înfiinţat, de asemenea, în 2017, împreună cu un anume Valentin Brănescu, o altă companie care activează în domeniul prelucrării cărnii, pe nume SC Black Pearl SRL.

A cumpărat o companie de la Radu Timiş Junior

Pe lângă aceste încrengături de firme româneşti şi străine, mandatarul Elenei Udrea din tranzacţia cu acţiunile Tim Rail Cargo şi cele referitoare la recuperarea împrumuturilor făcute către această companie mai controlează, în România, societatea Agora Capital SRL. Pe care a înfiinţat-o în anul 2017 şi pe care, până anul acesta, a deţinut-o în calitate de unic asociat şi administrator.

Această SC Agora Capital SRL a preluat, în august anul trecut, o parte din capitalul social al unei alte companii, pe nume SC Santilania Exim SRL, după care a cumpărat-o cu totul. Acelaşi lucru s-a întâmplat, o lună mai târziu, cu firma SC Basta Construct SRL.

În acest periplu de achiziţii de acţiuni şi de preluări de companii se înscrie cel puţin o tranzacţie spectaculoasă. În data de 28 septembrie 2017, Villy Sorinel Oprea reuşeşte să preia o companie deţinută de Radu Timiş Junior. Este vorba despre SC RT Agro Industries SRL, deţinută de Timiş în proporţie de 100%, unde, în septembrie anul trecut, atât Agora Capital SRL, cât şi Villy Sorinel Oprea sunt invitaţi să preia o parte din capitalul social. Prin intermediul Agora, se achiziţionează 23,33 la sută, iar pe persoană fizică, Oprea preia 10%. Tot atunci, Agora Capital SRL îşi schimbă denumirea în SC Delamore Corporate Trading SRL. O lună mai târziu, sub această denumire, se preia cu totul societatea RT Agro Industries SRL, Radu Timiş Junior decizând să iasă din firmă.

În aceeaşi manieră, se face transferul capitalului social către compania Agora şi în ceea ce priveşte o altă firmă, SC German Felt Oil SRL.

Grupul Delamore, în care activează şi fotbalistul Adrian Mutu

De reţinut este că Agora Capital SRL s-a redenumit, în toamna anului trecut, Delamore Corporate Trading SRL. Ei bine, aflăm de la Registrul Comerţului că acelaşi Villy Sorinel Oprea este reprezentantul într-o altă afacere din România al companiei britanice Delamore S.O. Agro LTD, care, la sfârşitul anului trecut, a înfiinţat, împreună cu fotbalistul Adrian Mutu, societatea SC Delamore Food & Beverage International SRL. Anul acesta, în acţionariatul acestei companii intră inclusiv fosta Agora Capital SRL.

Delamore S.O. Agro LTD este o companie care face parte dintr-un grup financiar important. Acest grup se numeşte Delamore & Owl SRL, care derulează afaceri în zona Asiei, în special în India, Indonezia, China şi Coreea de Sud. “Gazeta Sporturilor” dezvăluie faptul că fotbalistul Adrian Mutu este preşedinte (CEO) al unei alte filiale a acestui grup, Delamore Management Co Limited, cu sediul la Londra.

Grupul ar mai deţine o societate cu denumirea Delamore Food & Beverage Holding Company Limited, care ar fi o subsidiară a Delamore Food & Beverage USA LLC, ai cărei acţionari sunt secreţi, precum şi Delamore Infrastructure LTD, controlată de indianul Sanjeev Kuman şi Villy Sorinel Oprea.

În 2016, numele mandatarului Elenei Udrea din tranzacţiile din această primăvară decise în AGA a Tim Rail Cargo SRL, a apărut inclusiv în scandalul “Panama Papers”. Acesta a fost identificat cu un offshore înfiinţat prin Mossac Fonseka, denumit Standard Oil LTD, cu sediul în Insulele Virgine Britanice. Acelaşi Villy Sorinel Oprea mai apare ca fondator, alături de un anume Cosmin Dumbravă, din Braşov, al companiei Standard Oil Business LTD, cu sediul tot în Insulele Virgine Britanice, societate care se ocupa cu activităţi de provider de servicii financiare pentru Elveţia. Acest din urmă offshore a fost lichidat în anul 2013.

Mai mult, în anumite medii, reprezentantul Elenei Udrea în AGA din luna aprilie a Tim Rail Cargo SRL s-ar fi lăudat că este prieten atât cu fostul ministru, cât şi cu fostul preşedinte Traian Băsescu şi că, la un moment dat, ar fi deţinut inclusiv calitatea de vicepreşedinte al Partidului Mişcarea Populară. Iar “cireaşa de pe tort” se regăseşte într-un document al Colegiului Naţional de Apărare, prin care s-a dat publicităţii un tabel cu candidaţii declaraţi “Admis” la concursul de admitere, din toamna anului 2017, în cadrul programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Securitate şi bună guvernare”. Villy Sorinel Oprea figurează la poziţia nr. 35 în acest tabel, din 62 de persoane.

Villy Sorinel Oprea a fost desemnat de Elena Udrea, în această primăvară, să o reprezinte şi să ia decizii în numele ei, în AGA a Tim Rail Cargo. Atunci, s-a decis ca Elenei Udrea să-i fie restituite datoriile şi să i se cumpere acţiunile.

Mandatarul Elenei Udrea controlează 25 de companii în România, cu activitate în domeniul alimentar sau al produselor petroliere, şi este implicat într-o reţea offshore internaţională.