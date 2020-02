Prim-ministeriabilul Remus Pricopie a fost partener de afaceri cu fostul director Microsoft, trimis în judecată alături de Florică și Pescariu

Karina Knapek/Intact Images Remus Pricopie, ministru al Educatiei Nationale, participa la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului in care se discuta componenta Guvernului Ponta 2, in Bucuresti, vineri, 21 decembrie 2012. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Remus Pricopie, ministru al Educatiei Nationale, participa la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului in care se discuta componenta Guvernului Ponta 2, in Bucuresti, vineri, 21 decembrie 2012. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Vezi galeria foto





Rector al SNSPA, instituție care a găzduit, în noiembrie, așa-zisa “dezbatere” electorală a lui Klaus Iohannis, Remus Pricopie este nominalizarea PSD și Pro România pentru funcția de prim-ministru, după ce aceleași două partide au reușit să răstoarne, prin moțiune de cenzură, guvernul condus de Ludovic Orban. Propunerea este una mai mult decât uluitoare, având în vedere că Remus Pricopie, un eminent profesor, are, conform ieșirilor publice din ultimul an, poziții aproape identice cu cele ale USR și #rezist. Pe pagina sa de Facebook există numeroase postări în care îl critică vehement pe fostul lider PSD Liviu Dragnea, desconsideră lupta împotriva statului paralel și este de părere că Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție nu trebuie să existe. Mai mult, Remus Pricopie este un susținător al fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, pe care a lăudat-o public, toamna trecută, pentru că a devenit procurul șef al Parchetului European, iar instituția de învăţământ superior pe care o conduce tocmai a fost invitată să facă parte dintr-o rețea internațională finanțată de George Soros. Premierul propus de PSD și Pro România este, însă, un fost partener de afaceri al lui Călin Tatomir, directorul companiei Microsoft arestat în 2016, și trimis în judecată în 2017, de către DNA, condusă chiar de Kovesi, pentru o fraudă cu licențe IT, dosar în care sunt cercetați celebrii deja Dinu Pescariu și Claudiu Florică.

În 2004, Remus Pricopie devenea, pentru o scurtă perioadă de timp, om de afaceri. Mai exact, în 23 ianuarie, conform unui document emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, se înființează compania SC Proiect Consulting Grup SRL, cu sediul într-o vilă din spatele clădirii Guvernului României, și care avea ca obiect de activitate declarat “consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware), exclusiv consultanță și furnizare de programe”. La acel moment, acționarii companiei respective erau Remus Pricopie, actual rector al SNSPA, Paul Dobrescu și Alina Sbârgăoanu, ambii decani în cadrul aceleiași SNSPA și un anume Călin Tatomir, care, ulterior, a devenit directorul general al Microsoft România și care, în acest moment, este trimis în judecată, alături de Dinu Pescariu și Claudiu Florică, dar și de fostul ministru al Comunicațiilor din Guvernul Boc, Gabriel Sandu, într-unul dintre dosarele “Microsoft”.

În 27 septembrie 2017, procurorii Secției de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție din cadrul DNA au dispus trimiterea în judecată a ex-ministru Gabriel Sandu, pentru abuz în serviciu, a lui Claudiu Florică (reprezentant al D.Con-Net AG), pentru instigare la abuz în serviciu și spălare de bani, a lui Dinu Pescariu, reprezentant al aceleiaşi companii, pentru fapte similare, dar și pe Călin Tatomir, director general al Microsoft România SRL, care era cercetat sub control judiciar pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani.

Conform rechizitoriului, în condițiile în care, în aprilie 2009, expira contractul comercial privind închirierea de licenţe IT Microsoft, fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu, încălcând dispozițiile legale și la instigarea lui Claudiu Florică și Dinu Pescariu, a depus diligențele necesare pentru încheierea unui nou contract de închiriere licențe software. Procurorii arată că acest lucru nu se putea realiza decât prin organizarea unei licitații publice, context în care Dinu Pescariu și Claudiu Florică, în calitatea lor de reprezentanți ai companiei D.con-Net AG, pentru a fi favorizați în vederea câștigării acestei licitații, prin intermediul lui Dorin Cocoș au luat legătura cu ministrul Gabriel Sandu, căruia i-au plătit suma de 2.196.035 de euro. Fapta este deja judecată, fiind soluționată definitiv, de Înalta Curte de Casație și Justiție, în anul 2015, prin condamnarea lui Dorin Cocoș și a lui Gabriel Sandu.

Dosarul Microsoft și cârdășia cu Florică și Pescariu

“În urma înțelegerii avute de Pescariu Dinu Mihail și Florică Claudiu Ionuț cu ministrul Sandu Gabriel, acesta din urmă a aprobat documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație deschisă, inițiată pentru < >. Documentația care a stat la baza licitației (referat de necesitate și caiet de sarcini) conținea condiții restrictive nejustificate de participare la licitația organizată de către MinisteruI Comunicațiilor, fiind favorizată în acest mod D.Con-Net AG, în calitate de lider al unei asocieri din care făcea parte și firma Dim Soft SRL”, se arată în rechizitoriul DNA. Mai departe, procurorii susțin că, prin răspunsurile la solicitările de clarificări formulate în cadrul procedurii de licitație, Gabriel Sandu a menținut condițiile restrictive prin care să fie favorizată D.Con-Net AG. “S-au impus condiții conform cărora participante la licitație puteau să fie doar firme care avuseseră încheiate contracte de un anumit tip și peste o anumită valoare și care să fi fost executate în România, în ultimii trei ani. Condițiile respective erau îndeplinite de o singură societate din lume, respectiv Dim Soft SRL. În vederea stabilirii condițiilor restrictive de participare la licitație prin care să fie favorizată asocierea D.Con-Net AG din care făcea parte firma Dim Soft SRL, inculpatul Florică Claudiu Ionuț a avut mai multe întâlniri cu Sandu Gabriel pentru a-i transmite acele condiții restrictive care să fie inserate în caietul de sarcini”, arată anchetatorii.

Ei bine, procurorii DNA arată, în continuare, că, la favorizarea D.Con-Net AG în câștigarea licitației, s-a implicat și Călin Tatomir, directorul general Microsoft România la acel moment, prin cooptarea firmei SC Dim Soft SRL în cadrul asociației de firme care urma să participe și să câștige licitația publică. Acesta a contribuit și la stabilirea acelor condiții restrictive pe care să le îndeplinească doar firma cooptată de el în cadrul asocierii. “Sprijinul acordat de către Tatomir Călin firmei D.Con-Net AG, lider al asocierii, a rezultat și din faptul că acesta a refuzat să transmită către un alt potențial participant la licitație o scrisoare de confirmare din partea producătorului privind acordul acestuia pentru livrarea orelor de consultanță și suport (aceasta fiind una dintre cerințele restrictive impuse în documentația de atribuire).

În urma câștigării licitației publice, a fost încheiat contractul de furnizare de produse nr. 35/09.09.2009 dintre MCSI și consorțiul D.Con-Net AG, în calitate de lider al asocierii. Din asociere făcea parte și Dim Soft S.R.L. Valoarea totală a contractului reprezentând suma ce trebuia plătită de minister era de 90.182.344,76 euro”, se menționează în rechizitoriu.

Astfel, șrejudiciul reținut în dosar, în sumă de 51.396.344,76 euro, reprezintă diferența dintre suma plătită de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (90.182.344,76 euro) și suma care a fost facturată de către furnizorul de licențe către S.C. Dim Soft S.R.L. (38.786.000 euro). Totodată, a fost creat în același cuantum un folos necuvenit în favoarea D.Con-Net AG.

“În perioada septembrie – octombrie 2009, din folosul patrimonial obținut în mod abuziv de către D.Con-Net AG, ca urmare a câștigării licitației publice (în sumă totală de 51.396.344,76 euro), au fost plătite către Microsoft România S.R.L. orele de consultanță și suport subcontractate către această societate. În continuare, din dispoziția inculpatului Tatomir Călin, Microsoft România S.R.L. a subcontractat în mod fictiv cea mai mare parte a orelor de consultanță și suport către societățile controlate de acesta și inculpatul Florică Claudiu Ionuț, scopul subcontractării fiind acela de a ascunde originea ilicită a sumei de 11.930.096,98 lei, reprezentând o parte din folosul patrimonial necuvenit obținut din infracțiunea de abuz în serviciu de către D.Con-Net AG”, mai scriu procurorii.

A părăsit firma, dar și-a lăsat colegul de la SNSPA ca acționar majoritar

Calitatea de asociat a lui Remus Pricopie cu acest Călin Tatomir, în cadrul societății Proiect Consulting Grup SRL, a durat până pe 1 iunie 2004, când împreună cu actuala subalternă a sa de la SNSPA, Alina Bârgăoanu, au decis să-și cesioneze părțile sociale și să părăsească structura acționariatului. Concret, ei au înstrăinat acțiunile (în proporție de 70 la sută din capitalul social) către Paul Dobrescu. Astfel încât, după cesiune, Dobrescu și Tatomir au rămas în continuare ca asociați în această societate.

Interesant este faptul că, atât Procopie, cât și Bârgăoanu, dar și Dobrescu, partenerii de afaceri ai directorului Microsoft, sunt cadre universitare în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Remus Procopie este rectorul universității, iar Paul Dobrescu este fostul decan an Facultății de Comunicare. În prezent, el coordonează editura facultății, dar și Centrul de Cercetare în Comunicare al acesteia. Iar Alina Bârgăoanu este decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din SNSPA, facultate în cadrul căreia are calitatea de lector nimeni alta decât Dorina Coldea, soția fostului prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea. Însuși Remus Pricopie este profesor în cadrul acestei facultăți.

De remarcat mai este faptul că, tot la SNSPA, dar la Facultatea de Administrație Publică, conferențiază Dragoș Jaliu, partenerul de afaceri al liderului USR, Dan Barna, din cadrul companiei Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, societate abonată la contractele instituțiilor publice, pe fonduri europene, și care a derulat mai multe programe care, astăzi, se află în atenția Direcției Naționale Anticorupție.

Admirator al lui Kovesi, prieten cu Coldea și finanțat de Soros

Nominalizarea comună, făcută de Pro România și de Partidul Social Democrat, ca Remus Pricopie să devină viitorul prim-ministru al României, cu sprijinul social-democraților, este aproape incredibilă, având în vedere pozițiile pe care rectorul SNSPA le-a avut, în ultimul an, în legătură cu chestiuni sensibile. Una dintre acestea este poziția lui Remus Pricopie în raport cu Laura Codruța Kovesi, el atacând Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și lăudând “ungerea” politică a lui Kovesi la șefia Parchetului European. Pe 14 februarie 2019, Remus Pricopie scria, pe contul său de Facebook, că “asocierea anchetei împotriva Laurei Codruța Kovesi cu Liviu Dragnea este greu de evitat sau de respins. (…) Citarea Laurei Codruța Kovesi la Secția pentru Investigarea Magistraților, instituție nou creată de PSD, în dezacord cu recomandările Comisiei Europene și ale Comisiei de la Veneția – poate fi interpretată ca o nouă aventură în care PSD se aruncă. Alchimia politică pe care PSD o practică de peste doi ani nu va fi acceptată nici de români, nici de partenerii euro-atlantici. (…) Îi urez succes doamnei Codruța Kovesi în competiția pentru postul de Procuror Șef al Parchetului Uniunii Europene”.

Iar lucrurile nu se opresc aici, Remus Pricopie având în mod frecvent atacuri la adresa lui Liviu Dragnea și a PSD, luând în bășcălie sintagma “stat paralel” sau “acoperiții din justiție”. Iar la momentul în care Kovesi a ajuns, în cele din urmă, șefă peste Parchetul European, a simțit nevoia să o felicite public. Mai trebuie menționat că, sub patronajul său, SNSPA l-a invitat pe însuși Florian Coldea să participe la un eveniment, anul trecut, la care a fost prezent și ex-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Asta, în condițiile în care același Remus Pricopie ocupă funcția de președinte al Academiei de Științe a Securității Naționale, cunoscută ca și Academia “lui Maior” sau Academia SRI.

De asemenea, sub aula SNSPA, a avut loc, în luna noiembrie, așa-zisa “dezbatere” electorală a lui Klaus Iohannis, acțiune care a condus, în luna decembrie, la decorarea de către Klaus Iohannis a lui Remus Pricopie cu Ordinul Național “Serviciul Credincios” în grad de cavaler.

Însă poate cea mai importantă informație despre activităţile recente gestionate de persoana care este propusă de Victor Ponta și de Marcel Ciolacu să conducă un guvern de centru stânga este faptul că, în calitate de rector al SNSPA, a anunțat, pe 24 ianuarie, că universitatea a fost invitată să devină membră a rețelei globale “Open Society Network (OSUN), controlată de controversatul afacerist George Soros. Iar anunțul a fost făcut de însuși acest magnat. Comentariile sunt de prisos.

Remus Pricopie nu a fost singurul de la SNSPA asociat în companie cu Călin Tatomir, pe care DNA îl vrea condamnat pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani. Co-asociați au fost doi decani ai Facultății de Comunicare, unde, întâmplător, lector este soția lui Florian Coldea

Dosarul instrumentat de DNA pe numele lui Tatomir vizează, în primul rând, reînnoirea contractului de închiriere licențe Microsoft, încheiat de Ministerul Comunicațiilor, sub mandatul lui Gabriel Sandu, în urma unor șpăgi plătite de Dinu Pescariu și Claudiu Florică