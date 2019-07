PSD, PRO România și USR: bogatul, falitul și zgârcitul

FlaviuZsido/Getty Images/iStockphoto Romanian money lei Romanian money lei





Rapoartele Autorității Electorale Permanente cu privire la veniturile și cheltuielile partidelor politice care au avut candidați la alegerile europarlamentare din 26 mai continuă să furnizeze amănunte spectaculoase cu privire la modul în care mulți dintre pretendenții pentru un fotoliu de eurodeputat au finanțat partidele pe listele cărora au candidat. AEP a publicat situația detaliată a acestor bugete de venituri și cheltuieli a PNL, pe care “Jurnalul” a prezentat-o, în exclusivitate, săptămâna aceasta, dar și ale PSD, Pro România și USR. Cele mai mari sume constituite drept contribuții din partea candidaților către partide au fost făute de cei de la PRO România, formațiune condusă de Victor Ponta. Câțiva dintre candidați au împrumutat sume cuprinse între 1,2 și 1,5 milioane de lei, pentru a-și finanța partidul. Însă, ca și în cazul liberalilor, care au făcut același lucru, împrumuturile nu se regăsesc în declarațiile de avere depuse de aceștia, în primăvară, odată cu înscrierea în competiția electorală. La PSD, există două astfel de exemple de candidați care au împrumutat adevărate averi pentru a finanța campania electorală. Nici în cazul lor, împrumuturile nu apar în declarația de venit. Împrumuturi luate de candidați se regăsesc și pe lista USR, însă este vorba despre sume mult mai mici. De altfel, rapoartele AEP devoalează faptul că, dacă PNL, PSD și PRO România au beneficiat de finanțări serioase din partea candidaților de pe liste, în cazul USR, formațiune condusă de Dan Barna, și-a asigurat finanțarea campaniei din fondurile partidului, transferate în afara campaniei electorale, respectiv din fondurile puse la dispoziție de către stat, prin legea finanțării partidelor politice.

Până în prezent, cel mai spectaculos raport cu privire la veniturile și cheltuielile detaliate făcute de partidele politice în campania electorală pentru Parlamentul European, date publicității de către Autoritatea Electorală Permanentă, vizează formațiunea lui Victor Ponta, PRO România. Conform acestui document, partidul a avut o listă de 33 de candidați, din care doar 16 au contribuit la campania electorală a formațiunii cu bani, din venturi proprii sau împrumuturi. Sumele strânse din aceste contribuții s-au ridicat la 6.902.165 lei. La acești bani se adagă 10.149.290 de lei reprezentând fonduri transferate în contul partidului din fondurile din afara campaiei electorale.

PRO România a strâns, așadar, în campania electorală pentru alegerile din 26 mai, suma de 17.051.455 de lei, din care a cheltuit efectiv 17.010.750 de lei. Din care 5.616.017,22 lei s-au dus pe producția și difuzarea de materiale de propagandă electorală pe posturile de radio, TV și în presa scrisă, 4.677.711,25 lei s-au cheltuit pentru propaganda electorală în mediul on-line, 262.258,15 lei au costat cercetările sociologice, 6.367.713,60 de lei s-au plătit pentru broșuri, pliante și alte materiale tipărite, 85.879.8 lei s-au dus pe închirieri de spații, deplasări, cazare, organizare de evenimente și asistență juridică, iar suma de 1.150,02 lei a constat în comisioane bancare.

Credite nedeclarate de câte 1,5 milioane de lei. De “căciulă”

Așa cum precizam mai sus, la campania electorală a PRO România au contribuit cu bani “de acasă” 16 candidați. Majoritatea cu sume de până în 20.000 de lei, din venituri proprii. Printre aceștia se numără și fostul comisar european Corina Crețu, care a contribuit cu 50.000 de lei. Însă pe această listă se află și candidați care au împrumutat adevărate averi pentru a finanța campania.

Un astfel de candidat este Geanina Cristina Pușcaşu, care, conform Raportului AEP, a contribuit cu suma de… 1.500.000 de lei pe care a împrumutat-o. Conform declarației de avere depuse la 26 martie 2009, Geanina Cristina Pucașu deține o casă în București, un autoturism fabricat în 2011, iar anul trecut a vândut o mașină pe care a încasat 10.000 de lei. Candidatul deține conturi bancare de 125.316,94 de lei, nu are datorii (nici măcar milionul și jumătate de lei din campanie) și, în trecut, a fost salariată a Secretariatului General al Guvernului din timpul mandatului lui Mihai Tudose. În ultimul an fiscal, Geanina Cristina Pușcașu a realizat venituri salariale de 81.289 de lei înh calitate de consilier parlamentar la Parlamentul European și a încasat dividende de la o companie, aferente anului 2008, de 170.000 de lei.

Alt candidat PRO România, Sirgina Anamaria Luca, a contribuit la partid, din venituri proprii, cu 50.000 de lei, și cu suma de 1,5 milioane de lei luată cu împrumut. Din declarația de avere depusă la 25 martie, aflăm că Anamaria Luca deține trei autovehicule second-hand, nu are datorii, iar în ultimul an fiscal a realizat venituri de 25.642 de lei ca salariată a unei companii din Cluj Napoca.

Cristian Cosmin, candidat PRO România, a împrumutat, la rândul lui, suma de 1,5 miloane de lei pentru a contribui la campania electorală. Acesta declara, la 26 martie, că deține un apartament în Năvodari, pe care l-a achizițonat anul acesta, și că are o mașină fabricată în 2015. Tot anul acesta, Cristian Cosmin a împrumutat o persoană fizică cu 30.000 de euro, cu dată scadentă de restituire în anul 2024. A primit, tot anul acesta, cadou, cu ocazia botezului copiilor, suma de 10.000 de euro. La capitolul venituri realizate în ultimul an fiscal, Cristian Cosmin arată că a încasat 144.133 de lei, de la USAMV București și Fondul Local de Garantare Craiova.

Un al patrulea contributor serios la campania PRO România este Vasile Roman, care a scos din buzunar 24.000 de lei, dar a împrumutat alți 1,5 milioane de lei. Iar din declarația de avere a acestuia, aflăm că deține două terenuri și un apartament la Iași, are două conturi bancare deschise în 2019, în valoare de 160.088 lei, iar anul acesta s-a împrumutat la o bancă de 119.000 de lei. Mai are un credit imobiliar, contractat în 2000, în valoare de 26.833 de lei. Vasile Roman a realizat în ultimul an fiscal venituri din activități didactice și din pensia militară de 229.686 de lei.

În fine, tot la campania PRO România a mai contribuit candidatul Gabriel Ispas, care s-a îmrumutat, în acest sens, de suma de 800.000 de lei. Conform declarației de avere, Ispas deține un teren și o casă achiziționate în 2014, o mașină fabricată în 2008 și are conturi bancare în care a economisit până în 20.000 de lei. Are o datorie imobiliară la o bancă de 125.000 de euro, contractată în 2014 și scadentă în 2034. Gabriel Ispas a realizat, anul trecut, venituri de 128.140 de lei.

PSD-iștii au împrumutat de două ori mai puțin decât colegii de la PRO România

Raportul AEP cu privire la PSD este, la rândul lui, interesant, dar nu atât de spectaculos ca în cazul PRO România sau PNL. PSD a primit contribuții din partea a 21 dintre cei 43 de candidați, în sumă de 3.472.790 de lei, iar contribuția virată în contul partidului din fonduri din afara campaniei electorale a fost de 28 de milioane de lei. În total, veniturile PSD pentru campania electorală aferentă alegerilor europarlamentare s-au ridicat la 31.427.490 de lei, din care au fost cheltuiți efectiv 30.292.536,42 de lei.

Pentru propaganda în presă s-au folosit 12.971.580,22 lei, propaganda electorală on-line a costat 3.609.794,62 de lei, iar pentru cercetări sociologice, PSD a plătit 68.710,35 de lei. Afișele electorale au costat 776.790,81 de lei, iar cu 9.738.425,79 de lei au fost făcute broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite. Alți 3.119.868,63 lei au costat închirierea spațiilor, protocolul, organizarea de evenimente și asistența juridică, iar 7.367 de lei au constat în comisioane bancare.

În ceea ce privește sumele pătite de candidați, mulţi au contribuit cu fonduri din venituri proprii, care rar au depășit cuantumul de 100.000 de lei. O excepție este cazul lui Claudiu Manda, care a contribuit cu 406.185 lei din surse proprii și cu 30.000 de lei împrumutați.

Însă capul listei PSD la europarlamentare, Rovana Plumb, s-a împrumutat de suma de 800.000 de lei pentru a contribui la campania electorală a partidului. Acest împrumut nu se regăsește însă în declarația de avere a Rovanei Plumb, depusă la data de 13 martie 2019. Figurează. însă cu o datorie record, de 800.000 de euro, contractată de la BRD în 2007 și scadentă în anul 2030. Rovana Plumb a realizat, în ultimul an fiscal, împreună cu soțul, venituri salariale sau din pensii în cuantum de 166.079 lei.

Social-democrații mai au un al doilea caz interesant care a contribuit la campanie cu suma de 36.000 de lei, din venituri proprii, dar și cu 640.000 de lei pe care i-a împrumutat. Este vorba despre Crina Fiorela Chilat, consilier în cadrul Ministerului Educației, care, conform declarației de avere, deține nouă terenuri, patru proprietăți imobiliare și a vândut, în iulie 2018, o casă și un teren pe care a încasat 65.480 de euro. Chilat are conturi bancare de 50.000 de lei și a împrumutat o persoană fizică cu 27.000 de lei. Are un credit contractat la o bancă în 2011, în valoare de 26.820 de lei. În ultimul an fiscal, a realizat venituri din salarii, din calitate de membru în CA al unei companii de stat și din dividende de 353.924 lei.

Zgârcenie mare în formațiunea condusă de Dan Barna

În ceea ce privește USR, partidul condus de Dan Barna se dovedește a avea cei mai zgârciți candidați cu care s-a prezentat în alegerile europarlamentare, Dintr-un total de 22 de pretendenţi, doar 6 au contribuit la campania partidului, cu o sumă totală de 208.588,81 lei. Astfel, Raluca Elena Amariei a făcut două împrumuturi, în sumă de 31.000 de lei. Vlad Marius Botoș a contribuit cu 77.972,5 lei, din care s-a împrumutat de 40.000 de lei și a donat partidului 722,5 lei.

Celebrul Cristian Ghinea a donat la partid “fabuloasa” sumă de 760 de lei. În timp ce un alt candidat, Cristina Ionela Iuristini, a făcut două împrumuturi pentru a finanța campania USR, în valoare de 73.406,31 lei. Colega acesteia, Anamaria Naomi Reinut, a donat suma de 5.200 de lei, iar Nicolae Bogdănel Ștefănuță a cheltuit 10.250 de lei, din care a donat 5.550 de lei, iar de 4.700 de lei s-a împrumutat.

USR a preferat, în schimb, să folosească bani din transferuri făcute în conturile partidului din fonduri din afara campaniei electorale, în sumă de 6.624.978,81 de lei. Din care a cheltuit, pentru alegerile europarlamentare, suma de 4.669.780,49 de lei. 1.030.178,87 de lei s-au dus pe propaganda electorală în presă și, foarte interesant, USR – campionul internetului – a cheltuit doar 1.826.990,11 lei pentru propaganda on-line. S-au mai cheltuit, de asemenea, 16.578 lei pe cercetări sociologice, 20.001,5 lei pe afișe electorale, 1.003.020,64 lei pe broșuri, pliante și alte materiale tipărite, la care se adaugă 765.801,49 lei pe cheluieli aferente de închirieri de spații, organizare de evenimente, cazare și asistență juridică. 1.209,75 lei constituie comisioane bancare.

Doar liberalii au avut “mâna spartă” pentru 26 mai

Jurnalul a dezvăluit, zilele trecute, că, dintre cei 43 de liberali care au fost înscriși pe lista electorală a Partidului Național Liberal pentru scrutinul electoral din data de 26 mai 2019, aferent alegerilor europarlamentare, doar 22 au contribuit la campania electorală cu bani. Iar PNL a cheltuit pentru aceste alegeri, conform Raportului oficial întocmit de partid și publicat de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, nu mai puțin de 23.325.805,17 lei. Grosul banilor a venit din subvenția legală, de 16.800.000 de lei, în timp ce contribuțiile personale ale candidaților s-au ridicat la 7.026.434 de lei. Cele mai mari contribuții au fost făcute de trei consilieri locali ai PNL, care nu au prins un loc de eurodeputat, dar care au împrumutat sume colosale pentru a ajuta la finanțarea aceste campanii electorale. Sume care însă nu se regăsesc la capitolul „datorii” din declarațiile de avere pe care le-au depus în calitate de candidați, în primăvara acestui an. Cea mai mare sumă împrumutată și acordată PNL a fost virată de Ana Maria Dimtriu (1,4 milioane de lei), consilierul local de la Vrancea, dar și de Marius Dănuț Minea (1.140.000 de lei), consilierul județean de la Iași.

