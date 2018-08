Puiu Popoviciu a început să-și închidă firmele din România pe care le deține pe numele mamei sale

DIANA OROS





Una dintre companiile controlate de omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la șapte ani de închisoare în dosarul terenurilor din Băneasa aparținând Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București și refugiat de mai bine de un an la Londra, a fost închisă. Este vorba despre o societate care activează în domeniul imobiliar, controlată de Puiu Popoviciu prin intermediul mamei sale, Ligia, și printr-un offshore cipriot, care deținea în proprietate importante imobile și terenuri, printre care și celebrele Vile 23 și 24 din Snagov. De altfel, toate companiile care fac parte din acest grup imobiliar au înregistrat pierderi, începând cu anul 2016, când omul de afaceri a fost condamnat, pe fond, de către Curtea de Apel București.

Firma care activează în domeniul imobiliar, SC Farview Investments SRL, parte a grupului Farview, a tras oblonul. Închiderea afacerii a avut loc, în mod discret, în data de 20 iunie 2018, după ce omul de afaceri Puiu Popoviciu a pierdut toate căile de atac în instanţele din România cu privire la condamnarea primită la Înalta Curte de Casație și Justiție, în urma căreia trebuie să execute 7 ani de închisoare. Astfel, potrivit unei notificări înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), la 20 iunie, a avut loc o ședință a asociaților SC Farview Investments SRL, unde acționarii au decis aprobarea dizolvării voluntare și lichidarea simultană a societății, fără numirea unui lichidator, conform articolelor 227, alineat (1), litera “d”, și 235 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

După lichidarea firmei, urma ca, ulterior plății eventualilor creditori, întregul patrimoniu al societății existent la data radierii acesteia din Registrul Comerțului să fie transmis în totalitate în parimoniul asociaților. SC Farview Investments SRL este deținută, în proporție de 51 la sută, de către offshore-ul cipriot Aniruda Limited, înregistrat în Nicosia și repezentat de un anume Radu Florin Bărbulescu, restul de 49 la sută din părțile sociale aflându-se în posesia mamei omului de afaceri Puiu Popoviciu, Ligia Popoviciu, o femeie în vârstă de 88 de ani.

Ce vile, terenuri și apartamente vor fi preluate pe persoană fizică

Farview Investments SRL a fost înființată în 2005 şi provine, conform unei investigații a “Rise Project”, din divizarea parţială a Alltrom SRL – compania-fanion a familiei Popoviciu. La înființare, Farview Investments a preluat din patrimoniul Alltrom SRL o vilă de pe marginea Lacului Snagov, iar în 2008, Farview Investments SRL a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare pentru achiziţionarea unei vile de la un alt cunoscut om de afaceri, Mihai Cuptor, situată în cartierul Primăverii, pe strada Nikolai Gogol, gard în gard cu casa de protocol în care a locuit Petre Roman și care, în prezent, este reședința oficială a fostului președinte al României Traian Băsescu.

Până în 2016, compania imobiliară a avut sediul social în incinta Complexului Băneasa Business & Technology Park, din Șoseaua București - Ploiești nr. 42-44, adică acolo unde se află terenul de 224 de hectare cu care Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară București s-a asociat cu Băneasa Investments. Însă, în urmă cu doi ani, firma și-a schimbat adresa sediului social într-o altă locație din Sectorul 1. Asociatul Ligiei Popoviciu, offshore-ul cipriot Aniruda Limited Nicosia deține, de asemenea, părți sociale din restul firmelor aparținând grupului Farview, așa cum vom arăta în cele ce urmează.

În ceea ce privește patrimoniul care, odată cu dizolvarea Farview Investments SRL, va trece în proprietatea mamei lui Puiu Popoviciu și a căsuței poștale cipriote, aici deja este vorba despre lucruri mai mult decât interesante, în contextul în care situația recuperării prejudiciului în dosarul „Băneasa”, ca latură civilă disjunsă din procesul penal, nu a fost încă elucidată din punct de vedere juridic. Conform unei încheieri din 2015, când a avut loc o operaţiune de divizare de companii, a fost publicată o listă cu proprietățile SC Farview Investments SRL în Monitorul Oficial al României. Cu acest prilej, am aflat că firma la care mama lui Puiu Popoviciu deține 49% din părţile sociale are în proprietate două celebre vile situate în Snagov. Este vorba de Vila 23 și Vila 24, cu suprafețe de 7.564,08 metri pătrați, dar și zece apartamente situate într-un bloc amplasat în strada Nikolai Gogol nr. 29, precum și un alt imobil din Nikolai Gogol nr. 2, la care se adaugă spații de depozitare sau locuri de parcare.

De asemenea, alte proprietăți ale acestei companii sunt terenuri și construcții în buricul Bucureștiului, pe strada Dumbrava Roșie nr. 6, terenuri în strada Gura Gârliței la nr. 16-22 și nr. 44-48, un apartament și două locuri de parcare în strada Traian nr. 187-189 și două vile cu apartamente în Bdul Agronomiei. Prima la nr. 7-15, iar a doua la nr. 1-5. Compania mai deține, potrivit aceleiași surse, un apartament pe Intrarea Epocii nr. 30. Aceste proprietăți au o suprafață totală de 35.565,82 de metri pătrați și aveau, la 31 decembrie 2013, o valoare contabilă de aproximativ 20 de milioane de lei.

Pierderi de două milioane de euro în ultimul an

Din grupul Farview mai face parte, începând cu anul 2015, și o altă companie, pe nume SC Farview Prime Properties SA, al cărei acționariat este identic cu cel al SC Farview Investments SRL. Respectiv offshore-ul cipriot Aniruda Limited, reprezentat de același Radu Florin Bărbulescu, controlează 51 la sută din capitalul social, în timp ce Ligia Popoviciu, mama omului de afaceri Puiu Popoviciu, deține un pachet de 49 la sută din acțiuni. În bani, ponderea Ligiei în companie reprezenta, la data de 18 ianuarie 2018, suma de 47.334 de lei aport la capitalul social.

De la începutul acestui an, acționarii Farview Prime Properties SA s-au reunit de nu mai puțin de trei ori. Prima dată, în ianuarie, pentru a prelungi mandatul administratorului unic al companiei, o anume Magdalena Oancea, a doua oară în 26 aprilie, când au decis să mute sediul social al firmei în imobilul din strada Nikolai Gogol nr. 2A, la parter, iar a treia oară în data de 25 mai. Atunci, acționarii au aprobat situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar al anului precedent (2017), aşa cum au fost ele depuse și prezentate în plenul ședinţei Adunării Generale Ordinare. Cu acest prilej, s-a luat act de faptul că firma a înregistrat, anul trecut, pierderi de aproape două milioane de euro. Mai exact, 8.809.129,36 de lei, pierderi care au făcut imposibilă realizarea de profit sau plata dividendelor, urmând ca aceste prejudicii să fie acoperite din rezultatele financiare aferente exercițiilor financiare următoare ale societății. Tot atunci, în 25 mai, a fost descărcată de activitate și de gestiune administratorul companiei, Magdalena Oancea.

De altfel, Farview Prime Properties SA a mai înregistrat și anul tecut o pierdere aferentă exerciţiului financiar din 2016, de 5.616.131 de lei. În timp ce compania pe care mama lui Puiu Popoiciu și offshore-ul cipriot Aniruda Limited au decis să o dizolve în vara acestui an, SC Farview Investments SRL, a înregistrat, la finalul exercițiului financiar aferent anului 2016, pierderi de 693.028 de lei.

Director celebru la firma desființată

Un alt amănunt interesant legat de compania dizolvată pe 20 iunie este acela că SC Farview Investments SRL l-a avut drept director pe omul de afaceri Dumitru Ciocoiu. Acesta este un apropiat al omului de afaceri Puiu Popoviciu și a lucrat pentru mai multe afaceri ale acestuia și ale lui Radu Dimofte. Ba, pentru o perioadă, Dumitru Ciocoiu a fost chiar învinuit de către DNA în dosarul “Băneasa”, procurorii imputându-i un rol jucat în planul pus la cale de Puiu Popoviciu de a-l cumpăra pe ofițerul de poliție judiciară care a anchetat asocierea dintre Log Trans SA (viitoarea Băneasa Investments SA) și Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară București, având ca obiect cele 224 de hectare de teren din nordul Capitalei. În final, Dumitru Ciocoiu a fost scos de sub urmărire penală.

Numele lui Dumitru Ciocoiu este legat, însă, de o altă afacere imobiliaro-comercială, derulată în anul 2010. Atunci, Centrul comercial Tiago Mall din Oradea, dezvoltat de grupul irlandez Mivan, a fost vândut la licitaţie pentru suma de 30,5 mil. euro, la jumătate faţă de suma investită în construcţia lui, după ce luna trecută firma care îl administra a fost declarată falimentară. Mall-ul a fost cumpărat de firma Shopping Center Holding din Bucureşti, care are ca acţionari pe Dumitru Ciocoiu, care deţine 10%, şi offshore-ul Karias Trading, cu 90% din acţiuni. Mall-ul este primul din România valorificat printr-o asemenea procedură şi are o suprafaţă, teren plus construcţii, de aproape 70.000 metri pătrați, aproape 30.000 metri pătrați suprafaţă închiriabilă şi 1.000 locuri de parcare.

Proiectul Tiago Mall Oradea a fost finanţat de Bank Austria Creditanstalt AG (actuala UniCredit Austria) şi UniCredit Ţiriac cu 58 milioane de euro şi 25,2 milioane de lei. Dezvoltatorul a constituit garanţii în favoarea creditorilor sub formă de ipotecă de rang I asupra terenului şi a construcţiei, pentru suma de 97 milioane de euro. Investiţia de la Oradea făcea parte dintr-un plan de investiţii de circa 700 milioane de euro care viza construcţia a zece centre comerciale în România, al companiilor irlandeze Mivan Development şi Moritz Group. Mivan a finalizat doar un centru comercial în Bucureşti, Liberty Center, şi mai deţine terenuri în Arad, Bacău, Ploieşti, Târgu Mureş, Braşov, Sibiu şi Galaţi.

Dumitru Ciocoiu este legat și de firma Băneasa Business & Technology Park, unde acesta este acţionar minoritar, şi care administrează parcul de afaceri dezvoltat de Puiu Popoviciu în Băneasa.

Cum a “făcut” mama lui Popoviciu 1,8 milioane de euro la sfârșitul lui 2015

Ligia Popoviciu, mama omului de afaceri Gabriel Aurel Popoviciu, este paravanul fiului său în afacerile imobiliare din România. Ea este implicată într-o altă filieră, denumită Wellkept Imobiliare SA. Compania cu sediul în Piaţa Dorobanţi din Capitală avea, în urmă cu câțiva ani, ca asociați un offshore cipriot denumit Tatija Investments Limited și pe Radu Dimofte. Atunci, acționarii au decis să redenumească societatea în SC Wellkept Group SA și să efectueze mai multe tranzacții. Prima chestiune aprobată în ședinţa AGA din 22 decembrie 2015 a fost vânzarea către societate a unei cote de 7/12 părți din dreptul de proprietate asupra unui teren aferent imobilului amplasat în Șoseaua Kiseleff nr. 39 din Sectorul 1 al Capitalei, la un preţ de 4,5 milioane de euro, la care se adaugă TVA. La această adresă funcționa, pe vremuri, Restaurantul Regal „Flora”, devenit, în perioada comunistă, un magazin exclusivist de unde se aprovizionau angajații ambasadelor acreditate la București. Este vorba de un teren de 4.000 de metri pătrați. Atât pământul, cât și construcția au intrat, după Revoluţie, în patrimoniul companiei Comaliment SA, controlată astăzi tot de Puiu Popoviciu. În anul 2005, Comaliment SA a părăsit proprietatea din Kiseleff după ce, în 2004, proprietarii din acte ai imobilului au reușit să fie puşi în posesie printr-o dispoziție eliberată de primarul Capitalei Viorel Lis. Proprietarii, Fritz Berndt Goebell, Rolf Ernst Krehtel și Helga Tudor vânduseră deja, încă din 2004, drepturile litigioase aferente acestei proprietăţi către avocata Tanți Virginica Dumitrescu și către un anume Adrian Corbea.

În 2009, avocata și Adrian Ciorbea au vândut proprietatea, la rândul lor, omului de afaceri Sorin Crețeanu, cel care controlează compania Comnord SA, dar și către alte două persoane. Prețul vânzării a fost de 1,21 de milioane de euro, în condițiile în care specialiștii imobiliari evaluau această proprietate la cel puțin 10 milioane de euro. În 2010, construcția din Kiseleff nr. 39 a fost demolată pentru ridicarea unui complex rezidențial. Comnord SA, societatea controlată de Crețeanu, a ridicat, în cartierul Băneasa, celebrele blocuri rezidenţiale de lux. Tot în ședinţa AGA din 22 decembrie 2015 a SC Wellkept Group SA, acționarii au mai luat două decizii. Prima se referă la aprobarea achiziționării de către societate de la un alt offshore cipriot controlat de rețeaua lui Popoviciu, Bladon Enterprises Limited, a unui număr de 55.814 acțiuni deținute de căsuța poștală la compania SC Practic SA, la un preţ de 6.366.000 de euro. Tot atunci, adunarea acționarilor SC Wallkept Group SA a avizat favorabil achiziţia unui alt pachet de 15.635 de acțiuni la SC Practic SA, pe care le deținea mama lui Puiu Popoviciu, Ligia Popoviciu. Prețul tranzacției s-a ridicat, atunci, la 1.783.000 de euro.

Decizia de dizolvare a Farview Investments SRL a fost luată de acționari la un an după condamnarea definitivă a lui Popoviciu și după ce compania a înregistrat pierderi de 700.000 de lei.

Cealaltă firmă a grupului, Farview Prime Properties, încă activă, a înregistrat, anul trect, pierderi de 8,8 milioane de lei. Asta, după ce, în 2016, pierderile s-au ridicat la 5,6 milioane de lei.